Chaco logró financiamiento para realizar obras por más de u$s33 millones en la Ruta 13

Una obra que mejora la transitabilidad, la conectividad y la seguridad vial, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. pic.twitter.com/bzUZynqZFt — Leandro Zdero (@LeandroZdero) December 16, 2024

Al respecto, el gobernador de Chaco expresó: “Muy contentos por este avance, porque actualmente, el tramo hasta Charadai, al no estar pavimentado dificulta el tránsito especialmente en épocas de lluvias, afectando el transporte de las personas, los bienes y los servicios esenciales".

En esa línea consideró que "es una obra fundamental, muy esperada y que, sin dudas, va a mejorar la calidad de vida de la gente”.

“Este año hemos logrado reinstalar la operatoria de Fonplata que había sido suspendida en el año 2023 por decisión del gobierno nacional anterior. Este año esta decisión ha cambiado, nos está permitiendo realizar inversiones en salud, con hospitales y equipamientos; con educación y cerrando el año", amplió.

Por último, Zdero con esta decisión de la construcción de esta ruta que nos pone en el inicio de una obra muy anhelada por todos los chaqueños".

Reclamo de Santa Fe a Nación por el estado de las rutas

Actualmente, el estado de las rutas es uno de los principales problemas entre los gobernadores, indistintamente de sus pertenencias partidarias. Varios incluso ya elevaron diversos reclamos a Nación para que el Estado se ocupe del mantenimiento.

Esta semana, por caso, lo hizo Santa Fe, que exigió que la Casa Rosada le traspase las rutas 11 y 34. Según registros de la provincia, en lo que va del año ya murieron 60 personas en accidentes viales en esas dos arterias.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, dijo que “para el Gobierno de Milei las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible”.

Pullaro Enrico.jpg Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico protestaron por el estado de las rutas.

Paralelamente, Enrico enumeró que “no cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos, cambian las cosas todo el tiempo, y políticamente nadie pone la cara. La nación cobra impuestos, IVA, Ganancias, no saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas. Esa es la realidad: nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”.

Además, recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro había solicitado transfieran las rutas a la Provincia "si no las iban a reparar”.

Según un informe elaborado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial reveló que en la RN 11 murieron 30 personas en lo que va del año.

La mayoría de los hechos ocurrieron en el tramo centro- norte de la ruta (76%), con un porcentaje alto (67%) de los fallecidos con edades de entre 20 y 50 años. Por su parte, en la RN 34 perdieron la vida 30 personas. La mayor cantidad de siniestros sucedieron en el tramo central de la ruta (62%), la mayoría de las víctimas tenían entre 20 y 40 años (45%) y las colisiones fueron principalmente contra camiones (16 fallecidos).