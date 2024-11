Escándalo en Neuquén: echaron de su partido a la vicegobernadora y presionan para que renuncie

Rolando Figueroa Gloria Ruiz.jpg Otros tiempos: Rolando Figueroa y Gloria Ruiz, durante la campaña electoral.

En otro pasaje, el documento del Frente Nequinizate sostiene: "No vinimos a hacer lo mismo que se hizo siempre, vinimos a cambiar la historia de Neuquén. Quien no comprenda, no puede formar parte del frente que se ha constituido con la firme convicción de erradicar los vicios de la vista política", agregó y afirmó que "en la provincia de Neuquén no hay privilegios para nadie".

Durante la conferencia, tomó la palabra, entre otras, la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, quien apuntó contra Ruiz. "Las mujeres que formamos el frente queremos manifestar nuestro repudio a la banalización de la violencia hacia las mujeres. Es un contexto en que quienes tenemos responsabilidades y ocupamos lugares en el Gobierno de la provincia no queremos que los hechos que hoy victimizan a las mujeres sean utilizados banalmente", comentó.

El descargo de la vicegobernadora Gloria Ruiz

Las palabras de Martínez fueron en respuesta a una carta que publicó la segunda de Figueroa en las redes sociales. Entre otros puntos, contó que mantuvo una reunión mano a mano con el gobernador, en la que el mandatario le preguntó si ella tenía aspiraciones políticas a futuro, ya que "debía planificar el accionar a futuro".

Según detalló Ruiz, su respuesta fue que estaba abocada a la gestión y que era "prematuro" tratar el asunto. "Esa respuesta no le gustó, me dijo que él estaba decidido a ser gobernador 8 años y que me lo quería informar", comentó. En otro pasaje, lanzó: "Que quede claro: NO VOY A RENUNCIAR".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GloriaARuizok/status/1861106292124696801&partner=&hide_thread=false #InformaciónFalsa esta circulando en redes sociales, mediante cuentas falsas y usurpación de identidad.



NO VOY A RENUNCIAR.



Mis cuentas oficiales en X, Facebook e Instagram son @gloriaaruizok pic.twitter.com/QKv10Uj2SP — Gloria Argentina Ruiz (@GloriaARuizok) November 25, 2024

"Hoy, 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, seguiré alzando mi voz en resguardo del derecho de todas las mujeres de la provincia y en el mío propio", completó.

Por último, la vicegobernadora denunció que lo que están haciendo en su contra es un "atropello a la Constitución Nacional y Provincial".

Sin embargo, pese al descargo de la vicegobernadora, su hermano fue apartado del cargo que ostentaba y un puñado de legisladores del oficialismo avanzará en la investigación del caso, con la intención de remover a Ruiz del Poder Ejecutivo provincial