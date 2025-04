Lo que se dice en las mesas: los primeros cañonazos arancelarios, el dólar como faro y los tres escenarios ante la incertidumbre cambiaria

En el plano interno , en medio del súbito décimo viaje del Presidente Milei a EEUU, al que los politólogos calificaron de inoportuno, por el momentum de Trump que tiene la cabeza en otra cosa, todo gira en torno a la incertidumbre cambiaria sembrada por el propio ministro Caputo. El problema que ven en el mercado es que el Gobierno se muestra con cierta desesperación como señal política, que vuelve a coronar, como una vez más en la historia contemporánea, al dólar como faro de las sensaciones, las expectativas y del clima político. Para los más avezados analistas políticos, el Gobierno le ha dado una importancia políticamente excesiva a la visita a EEUU, porque si no sale bien el efecto será muy negativo. Al respecto, uno de los más lúcidos consultores políticos recordó, en una reunión reservada, que un presidente con una economía en crisis puede ganar, pero necesita rapidez y decisión para reaccionar, y anticipó que el Gobierno perderá 6 de las primeras 7 elecciones provinciales del 2025 por lo que le aconseja (a Milei) no pelear con los gobernadores.

En un turbulento “call” bioceánico, sacudido por el anuncio de aranceles universales y de represalia, calcularon que el arancel promedio para todas las importaciones estadounidenses estaba en el rango del 20% al 30%, con la mayoría de las estimaciones en el extremo superior, lo cual superaría el arancel más alto que tenía EEUU bajo la infame Ley Smoot-Halley de 1930. Consideraron que la esperanza de que la incertidumbre se disipara el 2 de abril se transformó en temores globales a una guerra comercial prolongada y no eliminó la incertidumbre, ya que la duración de los aranceles y la posibilidad de negociación o represalias aún no están claras. Un puñado de macroeconomistas consideró, desde Wall Street, que los aranceles son tanto una oportunidad inicial para las negociaciones como un enfoque político en sí mismos , y si bien es probable que algunos países obtengan concesiones específicas, prevén que el tipo arancelario promedio sea significativamente mayor. Por ende, los anuncios presionan la inflación significativamente al alza y el crecimiento significativamente a la baja lo que pone a la Fed en apuros, y probablemente en espera, a menos que el empleo en EEUU se deteriore significativamente o que las condiciones financieras más restrictivas (ampliación de los diferenciales de crédito y/o una liquidación de acciones) amenacen el crecimiento. Según sus cálculos, los riesgos de una mayor inflación y un menor crecimiento son ahora significativamente mayores: antes de los anuncios, el riesgo de recesión era del 15%; ahora es del 45 % y aumentaría si los aranceles se mantienen o aumentan .

Lo que se percibe es mucho ruido alrededor del tema de la deuda pública de EEUU y cómo pegará la guerra comercial en los flujos de capitales hacia la refinanciación de los bonos del Tesoro (Treasuries) más allá de la bonanza fiscal por la recaudación de los aranceles. Precisamente, porque los déficits comerciales de EEUU eran la fuente de los superávits comerciales de sus socios, que al fin de cuentas financiaban el agujero fiscal de Washington vía Treasuries. Ahora bien, expertos reunidos en un bunker cercano a la Casa Blanca, algunos de ellos testigos del Acuerdo del Plaza de los ’80, comentaban a colegas de grandes bancos que como sugiere la teoría, los aranceles reconfiguran los flujos comerciales, pero no reducen el déficit de cuenta corriente. Por ende, la presión oficial por un dólar más débil entra en conflicto con el continuo atractivo de los Treasuries para los inversores globales , y pone de relieve desafíos fiscales más profundos ya que la gestión de los desequilibrios externos requiere algo más que intervenciones monetarias.

bcra dolar reservas.jpg Todo luce “en manos” del FMI, pero lo cierto es que habrá más presión sobre las reservas del BCRA.

Falta algo más para calmar las turbulentas aguas cambiarias

En un cónclave entre las principales espadas asesoras de la City, algunas con plena llegada a Olivos, tras debatir la guerra comercial, al igual que en el resto de reuniones, encuentros y zooms, el tema cambiario local dominó la escena. Sobre el tema FMI, coincidieron en que, por los montos anunciados y los vencimientos acumulados en los próximos cuatro años, apenas quedan unos pocos miles de millones de dólares (unos u$s2.000 millones) en las reservas del BCRA, hoy con una posición neta negativa de 6.000 palos. Por lo tanto, hace falta algo más para calmar las turbulentas aguas cambiarias. Uno de ellos, confeso productor agropecuario, marcó la cancha: los exportadores no liquidan por la incertidumbre cambiaria y los importadores, todo lo contrario, apuran embarques. Todo luce “en manos” del FMI, pero lo cierto es que habrá más presión sobre las reservas del BCRA y los productores saben que en el grano tienen sus “reservas”, entonces, prefieren esperar a ver qué viene, si sobrevive el dólar blend, o va todo al MULC o revive una flotación, es un claro “wait & see”.

Con respecto al cuestionado por el FMI, blend, recordó que en el mercado “disponible” opera como una rebaja del derecho de exportación, y si triunfa la tesis fondomonetarista y eliminan el blend eso pegará en los precios del A3 (ex Matba Rofex). A la hora de los escenarios, el menú va desde el extremo de mantener el estatus quo hasta el otro de libre flotación, por lo que cada vez gana más terreno en las expectativas uno de flotación administrada con o sin bandas, pero sin devaluación, pero sin blend. Descartan una devaluación porque es lo único que le queda de confianza al Gobierno. Uno de los participantes, experto monetarista, comentó que, tras la liquidación de la última licitación del Tesoro, el stock de LEFI en manos de bancos públicos cayó $1,87 billones y el de bancos privados subió a $1,56 billones. De esta manera, el saldo de LEFI de la banca pública había caído a $4,76 billones, un nivel no visto desde septiembre 2024, mientras que los bancos privados cerraron el mes con las tenencias de LEFI más altas desde el 27 de febrero pasado. Recordó que, en la licitación el Tesoro logró refinanciar la totalidad de los vencimientos rechazando posturas por casi $2 billones. Según la lectura de las estadísticas monetarias, parecen que fueron las entidades privadas las que pidieron más tasa en un contexto de incertidumbre con respecto al futuro del régimen cambiario.

Las pistas que dan los futuros

En otro bunker financiero de zona norte el tipo de cambio oficial fue eje de un encuentro con pistas sobre negocios con los futuros. De acuerdo a la visión de estos especialistas, la dinámica del mercado de futuros de dólar muestra en los últimos días que será muy difícil para el Gobierno mantener el esquema actual. Consideran que tanto las declaraciones del “Toto” Caputo como del Presidente sugieren que el Gobierno hará un esfuerzo por evitar disrupciones cambiarias, aunque también fueron muy sugerentes en no reforzar que se mantendrá la depreciación de 1%. El consenso se inclina más por la desaparición del blend bien entrado el otoño que por la implementación de un esquema de bandas. En ese caso, para compensar a los exportadores, el dólar oficial debería depreciarse un 4,4% directo de modo que los que venden terminen financieramente igual. Ahí el BCRA mantendría el "crawl" ya con los desembolsos del FMI y anclaría las expectativas inflacionarias. En este escenario, tras la eliminación del blend, si se mantiene el "crawl" actual, entonces, los contratos de futuros dólar a partir de mayo, inclusive, están caros. De ahí que apuestan en posiciones vendidas en el A3 hacia el tercer trimestre del año, que pueden compensarse con posiciones compradas en abril, ajustando las cantidades para compensar la diferencia en plazos. Por ejemplo, a los precios actuales, la idea sería que por cada contrato comprado de abril conviene estar vendido 0,33 contratos de octubre. En este caso, si finalmente continúa el blend y el "crawl" 1%, entonces, la posición comprada en abril generaría una pérdida de 2,6% que sería más que compensada por una ganancia en la posición vendida de octubre. Solo en el caso de que la posición de octubre no compense la pérdida en la posición de abril, entonces, debería bajar hasta la zona de un "crawl" de 2% lo que el Gobierno procurara evitar, pero no puede descartarse del todo.

Dolar futuro vuelan.jpg La dinámica del mercado de futuros de dólar muestra en los últimos días que será muy difícil para el Gobierno mantener el esquema actual. Metro

Mercado: cómo la ven inversores expertos

Para sacudir la modorra cambiaria, uno de los presentes acaba de llegar de participar de dos mega eventos VINY en Wall Street (Value Invest NY y la New York Quality Growth Conference), donde asistió la créme de los inversores y muchos reconocidos veteranos de gestión de activos que compartieron ideas sobre empresas que cotizan a múltiplos significativos como por ejemplo Home Depot y TKO Group (la casa de la WWE y la UFC), que se alinean con las inversiones existentes supervisadas por Boyar en Madison Square Garden Sports y Atlanta Braves Holdings. Si bien los enfoques de estas VINY son muy diferentes, ambas ofrecieron una valiosa perspectiva sobre cómo algunos de los inversores más expertos del mundo consideran el mercado actual. Por ejemplo, en Value Invest NY, el ambiente era sorprendentemente optimista, quizás demasiado, pero lo cierto es que quedó claro que la tendencia está cambiando a favor de los materiales y la energía. Menos atractivo en las grandes tecnológicas y en su lugar más enfoque hacia industrias con dinámicas de oferta y demanda más favorables.

Muy comentada la presentación de Samantha McLemore (Patient Capital) aprovechando las lecciones aprendidas junto al legendario Bill Miller. También hubo tiempo para escuchar a Andrew Wellington (Lyrical) un buscador de joyas entre chatarra. En la otra VINY se buceó en grandes empresas, con ventajas competitivas sólidas y escala global. Entre los disertantes se destacó James Bullock (Lindsell Train) quien se enfocó en el grupo TKO, la casa matriz de la WWE y la UFC, y brindó datos interesantes: en el 2000, los derechos de transmisión de Raw de la WWE valían u$s28 millones anuales; hoy superan los u$s500 millones (12% anual). Sin embargo, Bullock cree que el acuerdo sigue estando infravalorado en comparación con la NFL, cuyos derechos están valuados en 20 veces esa cifra. Otro dato curioso: la WWE tiene más suscriptores de YouTube que la NFL, la NBA, la MLB y la NHL juntas, aun así, con 49 veces sus ganancias.