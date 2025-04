Senado: el PRO y el kirchnerismo avanzan para rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema

Seguí en vivo

Senado debate pliegos de jueces

La primera oradora del debate por los pliegos de los jueces de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fue la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO). "Las normas no están bien que la rompa un Gobierno sí y el otro no", dijo y pidió que "para algunas cosas puedo entender el contorsionismo moral, pero para violentar la Constitución nacional no, tiene que haber un límite". "Los dos candidatos aceptaron ir por la banquina de la Constitución, siendo que tienen que defenderla", concluyó y anticipó su voto negativo.

Minutos después, el pampeano Daniel Bensusán (Unión por la Patria) también remarcó que "nosotros tenemos la responsabilidad desde el Senado de evitar los abusos de poder del Ejecutivo nacional, en este caso de Javier Milei". "Acá tenemos que tomar el compromiso entre todos los bloques de que no le vamos a prestar acuerdo a ningún postulante que mande el Poder Ejecutivo nacional que previamente haya aceptado el cargo por comisión", anheló y concluyó diciendo que "si hoy este Senado rechaza los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla está rechazando el decreto que los designó".

UCR PRO Senado Postura interna dividida en la UCR y el PRO en el Senado. Mariano Fuchila

Como representante del apoyo a uno de los jueces estuvo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), que consideró que "esta sesión especial tiene un solo objetivo: desgastar al Gobierno del presidente Milei". "Las candidaturas se evalúan por la idoneidad del candidato", solicitó y diferenció a García-Mansilla de Lijo, quien "no merece ni un gramo de mi confianza en nada. Esta votación no es un tema técnico, [...] esta es una votación política porque se juega el futuro de la Justicia argentina".

A la hora de tomar la palabra, el porteño Martín Lousteau (UCR) apuntó que "tenemos jueces de la Corte Suprema en período de prueba. Si hacen lo que el Gobierno continúan, sino los pueden cambiar por otro juez con otro decreto. ¿Eso da un Poder Judicial independiente?". "Esto no es solo en contra de los pliegos, sino del mecanismo del decreto de nombras a los jueces en comisión y para que García-Mansilla se vaya a su casa", cerró.