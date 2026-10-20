Ley Ema, regulación de celulares y educación emocional en escuelas: la Legislatura bonaerense aprobó una batería de proyectos

La Cámara baja aprobó además la prórroga de la emergencia para empresas recuperadas y el uso de fondos del Inmobiliario Rural para obras hídricas. Además, dio media sanción a la libre disponibilidad de los fondos para municipios

La Cámara de Diputados bonaerense sancionó este martes cinco leyes en una sesión ordinaria y aprobó un proyecto sobre los fondos para municipios. Entre las normas que quedaron aprobadas en forma definitiva se destacan la Ley Ema contra la violencia digital en las escuelas, la regulación del uso de celulares en el nivel secundario y la incorporación de la educación emocional en los contenidos curriculares . Además, la Cámara aprobó con modificaciones un proyecto sobre la identificación de recién nacidos, que deberá volver al Senado.

La Cámara aceptó las modificaciones que había introducido el Senado y convirtió en ley el proyecto de la diputada Mayra Mendoza , que garantiza el derecho de los estudiantes bonaerenses a una convivencia digital segura y crea un programa provincial de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos. La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk , la adolescente que murió en agosto de 2024 tras la difusión no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar.

La ley crea el Programa EMA , destinado a estudiantes, docentes, personal no docente, equipos directivos y familias de escuelas públicas y privadas, e incorpora la formación en ciudadanía digital a la Ley de Educación provincial 13.688. En la Cámara alta, el texto se había unificado con un proyecto de la senadora Laura Clark , lo que obligó a que volviera a Diputados. Cuando el proyecto obtuvo su primera media sanción, Mendoza había afirmado: “Buscamos proteger a nuestras infancias”.

También es ley el proyecto del diputado Martín Rozas , del bloque Unión y Libertad, que extiende a las escuelas secundarias estatales y privadas la regulación del uso de celulares y pantallas que ya rige en el nivel primario por la Ley 15.534. Según el texto, los alumnos solo podrán usar los dispositivos durante la jornada escolar cuando el docente lo requiera o autorice con fines pedagógicos.

El Poder Ejecutivo deberá determinar la autoridad de aplicación, que tendrá que elaborar instrucciones, protocolos y recomendaciones para la comunidad educativa. La norma también invita a los municipios a adherir. El proyecto había sido aprobado por Diputados en diciembre de 2025, y el Senado lo aprobó con modificaciones el 6 de octubre, por lo que volvió a la Cámara de origen.

Educación emocional

La Cámara sancionó además la ley de la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo, que modifica la Ley 13.688 para incorporar la educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. En el nivel inicial, busca que los chicos puedan “conocer, entender, regular y gestionar sus emociones”, y en el primario incorpora recursos pedagógicos orientados al autoconocimiento, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y la empatía.

El proyecto había tenido media sanción de Diputados en noviembre de 2025 y regresó a la Cámara baja tras las modificaciones introducidas en el Senado.

Empresas recuperadas y obras hídricas

Con la sanción de Diputados quedó aprobada la prórroga por tres años de la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas, que además declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores. La norma mantiene protecciones como la suspensión de desalojos y de cortes de servicios públicos. El proyecto lleva la firma de las senadoras Malena Galmarini, Valeria Arata, Mónica Macha, María Rosa Martínez y Sabrina Bastida, y podrá ser extendido por el Ejecutivo si persisten las causas de la emergencia. Según el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), la medida alcanza a 288 cooperativas y a casi 5.000 trabajadores.

También se convirtió en ley la iniciativa del senador Sergio Vargas, de Unión y Libertad, que autoriza a los municipios, por 180 días, a destinar hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural asignados al mantenimiento de caminos rurales a obras de infraestructura hídrica, como drenaje pluvial, limpieza de canales, reparación de alcantarillas y equipamiento, frente a la llegada de El Niño.

La norma no habilita a los intendentes a disponer de todo lo recaudado por el tributo, sino solo de la porción afectada a la red vial. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) había planteado reparos ante la posibilidad de que esos recursos terminen financiando obras en zonas urbanas.

Fondos para municipios

» El diputado @DiegoNanniOk sobre el proyecto que establece que los fondos que integran el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal sean transferidos a los municipios con carácter de libre disponibilidad. pic.twitter.com/RQsz1OqBgO — Diputados Unión por la Patria - PBA (@diputadosuxp_ba) October 20, 2026

La Cámara también dio media sanción al proyecto del presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, que modifica la Ley 15.561 para que los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sean transferidos a los municipios con carácter de libre disponibilidad. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado, busca dar respuesta al reclamo de los intendentes, que durante el año pidieron poder utilizar esos fondos sin estar atados a programas específicos. El tema había generado tensiones entre el Ejecutivo provincial, los jefes comunales y la oposición.

Vuelve al Senado

Por último, la Cámara aprobó con modificaciones el proyecto del senador Pedro Borgini que establece la identificación del binomio madre y recién nacido mediante calcos papiloscópicos en las instituciones de salud habilitadas para atender partos. El sistema prevé registrar las impresiones dactilares de la madre junto con los calcos plantares y palmares del bebé. Por los cambios introducidos, la iniciativa deberá volver al Senado.