Salta: para los comerciantes de Orán, el alambrado en Aguas Blancas "no frenará el contrabando"

La Cámara de Comercio de la ciudad de Orán advirtió que la construcción de una cerca de alambre de púas en Aguas Blancas, en el paso fronterizo con Bolivia, no terminará con el contrabando . Su titular, Ariel Zablouk , pidió pensar en las personas que a diario trabajan con el transporte de mercadería. El intendente interventor Adrián Zigarán informó que en los primeros días de febrero se abrirán los sobres para adjudicar la obra.

Ariel Zablouk, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Orán, ubicada a 47 kilómetros del municipio de Aguas Blancas, en donde se montará un alambrado de 200 metros para hacer más eficiente el control en el puesto fronterizo con Bolivia, advirtió que esa estructura no le pondrá fin al intercambio de mercaderías por fuera de las inspecciones oficiales. "Va a ser un filtro más pero no es algo que va a frenar el contrabando porque para que se corte, lo primero que hay que hacer es pensar en las 3.000 familias, los trabajadores de frontera, que son los que trabajan y traen esa mercadería ", sostuvo en una entrevista a un medio salteño.

Para Zablouk, el contrabando importa y los afecta pero "la carga impositiva que tenemos es de un 47% y eso es lo que nos hace estar en desventaja contra los productos que entran de Bolivia". Agregó que mientras antes la ventaja desde nuestro país era que los productos podrían adquirirse en cuotas, desde hace un tiempo en Bolivia se puede hacer lo mismo, por lo que desapareció esa opción que les permitía retener a compradores locales. "Todos sabemos que la economía no acompaña, por eso creo que el camino a seguir es bajar los impuestos, que haya menor una carga tributaria para reducir los precios de los productos", cerró.

Alambrado en marcha

Mientras se debate sobre la eficiencia de montar el alambrado entre la Terminal de Ómnibus y las oficinas de Migraciones, este martes 27 se publicó en el Boletín Oficial de Salta el proceso de adjudicación simple que puso en marcha el municipio de Aguas Blancas para el montaje de la cerca de alambre. Los pliegos se pueden adquirir en la sede municipal y los sobres con las propuestas se abrirán el 4 de febrero próximo, en las oficinas del municipio.

La estructura será un alambrado olímpico de 200 metros lineales, con columnas distribuidas a corta distancia y tres puertas de acceso para el uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 70 días corridos y será financiado por la Nación, explicó el intendente interventor. Según el funcionario, que está a cargo de la gestión desde octubre de 2024, el 85% de la mercadería que trasladan los pasadores desde Bolivia a territorio argentino se realiza por pasos ilegal, en los que se cobra alrededor de $500.

Con el objetivo de seguir garantizando la seguridad y el orden urbano, y en respuesta a un pedido del Gobierno nacional, hemos decidido encauzar el control fronterizo en el marco del #PlanGüemes.

Construiremos un cerco dentro del ejido urbano, entre la Terminal de Colectivos y…



— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 27, 2025

Críticas a la reciprocidad

En ocasión de un acto en la Casa de Gobierno salteña de puesta en servicios de nuevas ambulancias, el ministro de Salud, Federico Mangione, avivó la polémica con Bolivia sobre el sistema de reciprocidad en el ámbito de la salud, en el marco del reclamo que hizo el vecino país cuando se anunció la construcción de la cerca de alambre.

Durante el acto sostuvo que el trato que reciben los argentinos en territorio boliviano es desventajoso, señalando que a menudo, aunque se pague por los servicios, los ciudadanos argentinos no son atendidos. "Siempre vamos a salir perdiendo porque ellos no tienen la alta complejidad que tenemos nosotros. ¿Quién de nosotros se hace atender en Bolivia? No estoy de acuerdo con la reciprocidad", afirmó.

La entrega de las ambulancias fue a los municipios de San Antonio de los Cobres, Seclantás y Urundel, y forman parte de lote de 34 ambulancias adquiridas con los fondos generados por el cobro a extranjeros. De acuerdo a Mangione, esa política permitió reducir de manera significativa la atención gratuita a extranjeros, pasando de más de 3.000 consultas mensuales a solo unas pocas, mientras los recursos ahora se reinvierten en el sistema provincial.