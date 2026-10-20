Un gremio docente rechazó la oferta salarial de la provincia de Buenos Aires y convocó a un paro

Se trata de la Federación de Educadores Bonaerenses, que consideró insuficiente el aumento del 6% promovido por la gestión de Axel Kicillof. La medida de fuerza comenzará el jueves.

El jueves habrá paro docente en la provincia de Buenos Aires.

El Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la propuesta salarial de la provincia de Buenos Aires y convocó a un paro de 48 horas que se iniciará este jueves.

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La propuesta presentada por Axel Kicillof constaba de un aumento del 6% , dividido dos tramos: 3% para octubre y 3% para noviembre. La misma fue aceptada por la mayoría de las agremiaciones así como también por los representantes de los trabajadores estatales.

Sin embargo, los congresales de la FEB, segundo gremio de los trabajadores de la educación provinciales, por amplia mayoría ratificaron el rechazo por considerar la propuesta insuficiente.

"Los congresales coincidieron en que la propuesta salarial no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes", indicaron desde el sindicato. La medida de fuerza será por 48 horas no continuadas. Las primeras 24 se desarrollarán este jueves, mientras que las 24 restantes todavía no fueron definidas.

Previamente, el grueso del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) había aceptado la oferta de Kicillof. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado firmado por AMET, SADOP, SUTEBA y UDOCBA , luego de la reunión del pasado 16 de octubre.

#Anticipo EL CONGRESO DE LA FEB DEFINIÓ 48 HORAS DE PARO EN RECHAZO A LA ÚLTIMA PROPUESTA SALARIAL Las primeras 24 horas se efectivizarán este jueves 22 de octubre en toda la Provincia. pic.twitter.com/mcXzTKGpad

La negociación docente también incluyó propuestas sobre organización escolar y condiciones de trabajo. Entre los puntos informados por las organizaciones gremiales figuran:

Implementación del Boletín Digital para los niveles primario y secundario.

Modificación del Régimen Académico de Secundaria, para mejorar la organización institucional.

Avances para finalizar el Convenio Colectivo de Trabajo.

Ampliación de las licencias parentales.

Desde el Ejecutivo provincial también destacaron el trabajo sobre la simplificación de los procedimientos administrativos.

El Gobierno bonaerense sostuvo que el entendimiento se alcanzó mediante el diálogo, en una “compleja situación económica y financiera” para el Estado provincial.

La administración atribuyó esas restricciones a la caída de la recaudación por la menor actividad económica y a la reducción de los recursos provenientes de la Nación, particularmente las transferencias no automáticas.

En ese contexto, reafirmó su compromiso de sostener el empleo público y aseguró que continuará realizando esfuerzos para preservar las fuentes de trabajo y mejorar las condiciones laborales.