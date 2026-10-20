Tres alumnos de una escuela de Mendoza fueron acusados de difundir imágenes íntimas de una docente + Agregar ámbito en









El caso ocurrió en un colegio de la localidad de San Martín luego de una jornada docente. La profesora radicó la denuncia luego de que su circulación llegara a alumnos de otras instituciones.

El caso ocurrió en la Escuela Técnica N° 4-120 General José de San Martín y el material fue obtenido de la cuenta personal de la profesora. Los Andes

Tres alumnos de una escuela de San Martín, Mendoza fueron acusados de difundir fotografías y un video íntimo de una docente del colegio. La Justicia deberá determinar las responsabilidades por el acceso a los archivos privados, su descarga y su posterior distribución.

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El caso ocurrió en la Escuela Técnica N° 4-120 General José de San Martín y el material fue obtenido de la cuenta personal de la profesora para después ser compartido por WhatsApp.

Su circulación, que inicialmente se limitó a grupos reducidos, se extendió a estudiantes de otros establecimientos del departamento, según diario Los Andes. La docente radicó una denuncia el viernes 16 de octubre en la Oficina Fiscal de turno.

Tres alumnos acusados de difundir imágenes íntimas de una docente en Mendoza A partir de ahí, se inició una investigación judicial, en la que también intervino la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. El episodio inició el 21 de septiembre, día en que la escuela realizó una jornada institucional para los docentes y no se dictaron clases.

Cuando se inició una investigación judicial, en la que también intervino la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. Magnific Para trabajar durante ese encuentro, algunos de los presentes abrieron sus correos electrónicos en las computadores del establecimiento para acceder a los archivos que les habían enviado por esa vía. Una de las sesiones quedó abierta y días después, cuando se volvió a usar la sala de computación, un alumno encontró la cuenta de la profesora y accedió a su Drive.

La difusión se intensificó la semana pasada cuando el contenido llegó a alumnos de distintos cursos y luego trascendió los límites de la escuela. Durante el fin de semana, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la intervención de un equipo interdisciplinario en el establecimiento. Cómo se abordará el caso La medida se adoptó ante la masificación del contenido y la preocupación por la exposición de la docente, además de las posibles consecuencias dentro de la comunidad educativa. El equipo integrado por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales abordarán la situación, mientras la profesora, además, podrá hacer pedir licencias, como parte de las medidas previstas para atender este episodio. Aún no se informó qué medidas disciplinarias se aplicarán a los tres estudiantes. Por su parte, la Justicia deberá evaluar las pruebas para precisar la participación de los involucrados y definir la calificación legal de los hechos.

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