Qué se sabe de la docente desaparecida en Corrientes y por qué hay dos detenidos + Agregar ámbito en









Nancy Estela Godoy fue vista por última vez el 6 de octubre. La denuncia se presentó al día siguiente y desde entonces se realizan rastrillajes en la zona de Esquina, con drones, perros y caballos para intentar localizarla.

La docente lleva días desaparecida en Corrientes y su familia sospecha de un engaño.

La búsqueda de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años que desapareció en una zona rural de Esquina, Corrientes, continúa con un amplio operativo policial. A casi dos semanas de su desaparición, hay dos personas detenidas que serían las últimas en haberla visto, mientras los investigadores recorren sectores de difícil acceso para encontrarla. La familia sospecha que alguien pudo haberla engañado para sacarla del lugar donde trabajaba.

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Godoy se desempeña como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal. El martes 6 de octubre salió de su casa alrededor de las 6 de la mañana para dirigirse al establecimiento educativo. Al día siguiente, intercambió mensajes por WhatsApp con uno de sus hijos, pero después perdió el contacto con ella. El jueves, al comprobar que no había regresado a su vivienda ni llegado a la escuela, su familia denunció la desaparición.

Nancy Estela Godoy, directora suplente de una escuela rural, fue vista por última vez el 6 de octubre. Un amplio operativo en zonas rurales Más de 80 efectivos participan de los rastrillajes, que incluyen 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados. Los equipos recorren montes, malezales y caminos rurales complicados, mientras los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

En la búsqueda intervienen distintas divisiones de la Policía provincial y dotaciones de bomberos. Hasta el momento, no se encontraron rastros que permitan determinar dónde está la docente.

En paralelo, la Justicia ordenó allanamientos en las viviendas de los dos detenidos y en las de otros sospechosos. Según la información difundida hasta ahora, los arrestados serían las últimas personas que tuvieron contacto con Godoy. No se dieron a conocer detalles sobre las imputaciones ni sobre las pruebas reunidas en su contra.

Buscan a una docente de 52 años en Corrientes y la investigación tiene dos detenidos. La sospecha de la familia Los familiares descartan que la docente se haya perdido por sus propios medios y creen que pudo haber sido engañada con una excusa para trasladarse hasta una estancia. Sandra Godoy, sobrina de la mujer, contó que una vecina le había dicho que su tía regresaría el lunes o el martes para llevarla hasta ese lugar y que desde allí podría continuar viaje hacia Esquina. “Creemos que alguien la sacó engañada, diciéndole que la llevaban hasta la estancia, que la estaba esperando la dueña. Eso pensamos en la familia, no tenemos nada”, expresó la sobrina. Por ahora, esa posibilidad forma parte de las sospechas familiares y no fue confirmada por los investigadores.

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