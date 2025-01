Qué puede pasar con los precios de los autos usados por la baja en los 0km

De todas maneras, anticipó cómo sería el efecto en los precios de los vehículos usados la baja de precios de los 0km: “Cuando se sepa de cuánto es el descuento de estos 0km, a los que va a afectar en un principio es a los usados más nuevos de esos modelos. Por ejemplo, si a una Hyundai Tucson nueva que cuesta alrededor de 68.000 dólares, le aplican un descuento y queda entre 57.000 y 59.000 dólares, es una reducción importante. El que tiene un vehículo de eso, modelo 2023 o 2022, incluso 2021, se va a ver afectado. ¿Cuánto? Eso es lo que hay que esperar. Lo mismo va a pasar con marcas como Jeep u otras que tienen varios modelos que pagan hoy el impuesto. Pero imaginemos este escenario, como una pirámide, donde arriba está este 9% de autos, a los que le quitan el impuesto y bajan de precio. Los autos que están en el medio, el precio se va a comprimir y los que están debajo de todo no van a tener modificaciones. Tomemos a Fiat que, creo, que no tiene ningún modelo con el impuesto. ¿Un Cronos 2021 va a bajar el precio? La verdad, no lo sé. Me parece que no. Al menos que se achate todo de tal manera que pueda afectar un poquito”.