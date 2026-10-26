Charlas de quincho: Roast beef libertario, asados peronistas, una disputa fronteriza y un Cabildo financiero

El Gobierno busca mostrar los beneficios del RIGI, pero Economía esconde su agenda. Las dos caras del modelo en Rosario. Milei, entre el litio y la religión. Brasil, pendiente del balotaje. Roast beef libertario y asados peronistas con la mira en 2027. Massa y sus definiciones ante sindicalistas. Otro conflicto de límites, ahora con Paraguay. Empresarios, Frida Kahlo y una foto de convivencia en La Plata.

La semana arranca con los mercados expectantes por la apertura del lunes, después del triunfo de Lula da Silva en Brasil . Las primeras operaciones fuera de horario anticipaban una reacción negativa de los activos brasileños, aunque habrá que esperar a la apertura de las bolsas para conocer el verdadero alcance del impacto. La elección también dejó un derrotado de este lado de la frontera: Javier Milei , que jugó abiertamente en la campaña de Flávio Bolsonaro y apostaba a sumar otro aliado ideológico en la región. El Presidente había expresado su deseo de que las "fuerzas del cielo" acompañaran al candidato brasileño. No alcanzó. En algunos círculos políticos ya empezaron a llamarlo, con ironía, "piedra" , por su suerte a la hora de respaldar candidatos en el exterior. Más allá de las bromas, el resultado obliga a Milei a convivir otros cuatro años con un mandatario con el que mantiene profundas diferencias políticas, pero que gobierna el principal socio comercial de la Argentina.

En lo político, habrá protagonismo de Rosario, donde el Gobierno buscará mostrar las bondades del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su capacidad para generar negocios y empleo. Hasta allí viajarán Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo , quienes participarán de una ronda de negocios con grandes empresas, operadoras mineras, contratistas y pymes.

Sin embargo, la política de comunicación oficial parece ir por otro carril. En la propia Casa Rosada se quejan de las dificultades para conocer las actividades del Palacio de Hacienda. "Es difícil saber la actividad del ministro de Economía y, en general, de la cartera" , admiten cerca del Gobierno. El nuevo secretario de Medios, Fabián Fernández , hace llegar todas las semanas la agenda del Presidente, de su hermana y de los ministros. Pero, como en todos lados, hay hijos y entenados. Economía, que concentra áreas sensibles como Transporte, Privatizaciones y Finanzas , suele informar sus actividades ex post, cuando ya ocurrieron. Una manera de evitar que la prensa conozca de antemano los movimientos de sus funcionarios. Una paradoja para una administración que pretende exhibir los resultados de su programa económico.

Lo mismo ocurre con la actividad de Milei en Catamarca, donde participará de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, un hito económico que el propio Gobierno buscará exhibir. En la Casa Rosada hay quienes atribuyen esta política de informar lo menos posible a Santiago Caputo . La hipótesis que circula es que, ante la falta de información, el periodismo comete errores u omite datos que luego sirven para alimentar las acusaciones oficiales sobre supuestos intereses económicos o golpistas detrás de las críticas. Milei comparte esa mirada y la expresa con virulencia , aunque dentro del propio oficialismo admiten que sus ataques a la prensa generan rechazo incluso entre votantes libertarios. En el entorno presidencial ensayan una explicación: "Milei sigue siendo auténtico", sostienen, y recuerdan que con ese estilo ganó las elecciones. Las últimas acusaciones del Presidente contra periodistas, con menciones puntuales a algunos colegas y referencias a que deberían ser "quemados en una hoguera", provocaron nuevas reacciones. Incluso IDEA difundió un comunicado de rechazo el sábado . En los foros empresarios, la incomodidad frente a este tipo de expresiones resulta cada vez más visible. "Nunca se sabe cuándo los insultos no serán para nosotros", deslizan, con el recuerdo fresco de los apodos presidenciales a industriales, como "Don Chatarrín" o "Don Gomita", este último dirigido a Javier Madanes Quintanilla , dueño de Fate.

Pero el malestar empresario no se limita a las formas. En distintos ámbitos del sector privado aseguran que cuestionar algún aspecto del discurso oficial tiene consecuencias concretas , aun cuando se compartan los lineamientos generales del programa económico. "A diferencia del gobierno de los Kirchner, por ahora no te mandan la AFIP, pero es imposible que te atienda un funcionario ni de cuarta línea para plantear algún inconveniente", grafican. Según esa descripción, quienes expresan reparos quedan al margen de los canales de diálogo con la administración libertaria, mientras ganan espacio aquellos que solo tienen elogios para el Presidente y sus políticas. La paradoja es que un Gobierno que busca atraer inversiones y ampliar la participación del sector privado termina, según estos empresarios, aislándose de quienes podrían aportar críticas o sugerencias sin cuestionar el rumbo general de la economía.

Rosario ofrecerá, además, dos caras de la economía en una misma jornada. Mientras por la mañana el oficialismo buscará mostrar los beneficios del RIGI, a las 18 se realizará el encuentro "Una economía integrada: hacia un modelo de empleo y desarrollo", organizado por MONAPY y la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario. Allí disertará Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda, que suele mantener una mirada crítica sobre distintos aspectos del programa libertario. La agenda presidencial también tendrá una escala en Catamarca, donde Javier Milei participará de la inauguración de nuevas plantas de carbonato de litio de Río Tinto, y otra en Neuquén, para asistir a la apertura de un auditorio de una iglesia evangélica. Inversiones, minería y religión, tres capítulos de una semana que promete movimiento fuera de la Casa Rosada.

Mientras tanto, Brasil definía en las urnas su futuro político, en un balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, y que también tendrá consecuencias en distintos estados. El clima electoral del principal socio comercial de la Argentina se coló incluso en una reunión de empresarios brasileños en Buenos Aires, donde no faltaron las caipiriñas ni las especulaciones sobre el resultado. Los Quinchos de esta semana también pasaron por la cena de la Fundación Faro, con Milei, empresarios, dirigentes libertarios y un menú de roast beef que despertó comentarios; por el cumpleaños presidencial, sin demasiado tiempo para la torta; y por dos asados peronistas en los que se hicieron cálculos para 2027. Uno, en el quincho de un exgobernador, con vinos norteños y una particular lectura sobre las ventajas que el ajuste de Milei les ofrece a los mandatarios provinciales. El otro, con Sergio Massa y sindicalistas, donde se habló de candidaturas, PASO y unidad del PJ.

También hubo un industrial que reflexionó sobre los errores de su sector y el futuro del modelo económico, un nuevo capítulo de los conflictos territoriales argentinos, esta vez con Paraguay por la isla Apipé, una convocatoria de mujeres de la política y las empresas que terminó con una visita a Frida Kahlo, y una foto de convivencia institucional en La Plata que reunió a funcionarios de Axel Kicillof con el procurador Julio Conte-Grand.

Roast beef, empresarios y las Fuerzas del Cielo en la cena de la Fundación Faro

La Fundación Faro reunió a unos 450 invitados en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero para su cena anual, con Agustín Laje como anfitrión y Javier Milei como principal orador. Entre las mesas hubo funcionarios, empresarios y dirigentes de distintas terminales libertarias. Patricia Bullrich, Luis Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Carlos Ruckauf, Francisco de Narváez y Horacio Marín fueron algunos de los nombres que se sumaron a la convocatoria. El menú elegido fue roast beef con papas.

El presidente Javier Milei participó de la Gala Anual de la Fundación Faro 2026. Presidencia

Sorprendió la elección de un corte de carne vacuna que suele ubicarse entre las opciones más económicas de la carnicería, bastante lejos del lomo o el ojo de bife que suelen aparecer en este tipo de eventos. No obstante, si uno lo piensa, el menú sin grandes lujos está a tono con el plan Motosierra. También tiene sentido si se tiene en cuenta que, de la escandalosa licitación de alimentos para Olivos y Casa Rosada, el 68% de la carne solicitada correspondía a ese corte (2.100 kg)

La reunión tuvo lugar en medio de las preguntas sobre el financiamiento de la fundación que conduce Laje. Según sus balances, Faro declaró ingresos por casi $5.000 millones en 2024, una cifra que puso bajo la lupa el origen de los fondos y la identidad de sus aportantes. La Inspección General de Justicia pidió información a la entidad, mientras desde la organización sostuvieron que no se trataba de una cena de recaudación puntual. El encuentro, de todos modos, volvió a mostrar el peso de una usina ideológica que mantiene una relación estrecha con el Presidente y con dirigentes que orbitan alrededor del Gobierno.

Milei aprovechó el escenario para volver sobre el fallo que lo sobreseyó en la causa $LIBRA y denunció una operación política y mediática. “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, porque somos honestos, porque estamos limpios”, afirmó. Después, reivindicó a Faro como “un hogar para tantos intelectuales que dan día a día la batalla por las ideas”.

Un cumpleaños presidencial sin tiempo para la torta

Javier Milei cumplió 56 años el jueves, recién llegado de España y con una explicación para quienes esperaban algún festejo en la agenda presidencial. “No hay paz, se trabaja todo el tiempo”, dijo en una entrevista con Radio Rivadavia. El recibimiento de los granaderos, que le dedicaron algunas canciones al bajar del avión, fue el primer regalo de la jornada. Después se encontró con Karina Milei y volvió al trabajo en Olivos. La celebración, al menos en la versión oficial, quedó subordinada a las obligaciones de Gobierno.

La tropa libertaria en Diputados saludó a Javier Milei. X

En Diputados, mientras tanto, la tropa libertaria encontró un momento para cantarle el feliz cumpleaños. Karina encabezó el saludo junto con Martín Menem y los legisladores de La Libertad Avanza, que grabaron un video para el Presidente. El mensaje partidario no escatimó elogios y lo definió como “el mejor Presidente de la historia argentina”. Patricia Bullrich también se sumó a los saludos, con una foto junto a Milei. La interna oficialista tuvo, por unas horas, una pausa para la celebración del jefe.

Consultado sobre si habría algún festejo privado, Milei descartó una celebración formal, aunque dejó abierta la posibilidad de una cena si el trabajo terminaba a una hora razonable. Después de los viajes y la agenda local, la torta podía esperar.

Cita secreta en el Cabildo: los millones que mueve la banca

El histórico Cabildo de Buenos Aires fue escenario de una reunión que pasó casi inadvertida, aunque convocó a algunos de los principales clientes del sistema financiero. Los anfitriones fueron Jorge Brito y Marcos Parma, del Banco Macro, que organizó un encuentro reservado para apenas 150 invitados, seleccionados especialmente. Hubo hermetismo alrededor de la convocatoria, sin comunicados ni anuncios oficiales. Pero detrás de las puertas del edificio colonial se estaba gestando una novedad en el negocio bancario.

El motivo fue la presentación de una nueva propuesta de wealth management, un servicio destinado a gestionar, proteger y hacer crecer grandes patrimonios. Según trascendió entre los asistentes, la iniciativa habría sido impulsada personalmente por los dueños del banco y estaría dirigida a sus mejores clientes. Una apuesta por un segmento en el que la confianza, la cercanía y el trato personalizado pesan tanto como los millones que se administran.

La reunión dejó también una lectura sobre el rumbo del negocio financiero en la Argentina. En un contexto en el que los bancos buscan ampliar sus servicios y captar clientes de alto patrimonio, la gestión de grandes fortunas aparece como una oportunidad de crecimiento. Por ahora, Macro eligió dar el primer paso lejos de las cámaras, con una convocatoria reducida y sin estridencias. Una presentación discreta para un negocio de muchos millones.

Otro conflicto de límites: ahora, con Paraguay

Como si no alcanzara con la histórica disputa por Malvinas, las controversias con Chile y los recientes cortocircuitos con Uruguay, otro conflicto territorial volvió a colarse en la agenda política argentina. Esta vez, el escenario fue Corrientes, donde el Parlamento del Norte Grande, que reúne a legisladores de diez provincias del NOA y NEA, puso sobre la mesa la disputa con Paraguay por la delimitación de la isla Apipé.

Ubicada sobre el río Paraná, frente a la localidad correntina de Ituzaingó y cerca de la represa de Yacyretá, Apipé Grande tiene una particularidad: es territorio argentino, pero está rodeada por aguas bajo jurisdicción paraguaya. La situación, derivada de los acuerdos de límites entre ambos países, genera controversias por la navegación, la pesca y la intervención de las autoridades paraguayas. Una paradoja fronteriza que lleva décadas sin encontrar una solución definitiva.

El Parlamento del Norte Grande sesionó en Corrientes.

El asunto se suma a un mapa diplomático que viene acumulando capítulos: el reclamo de soberanía sobre Malvinas y las diferencias con el Reino Unido, la controversia con Chile por la zona de Magallanes y las tensiones con Uruguay por la instalación de una planta industrial que debió ser relocalizada. Distintos conflictos, con sus particularidades, pero con un denominador común: las dificultades para resolver cuestiones territoriales y ambientales con los países vecinos.

Durante la 60ª sesión plenaria, encabezada por el vicegobernador santiagueño Carlos Silva Neder, los representantes del NEA reclamaron una solución definitiva a un problema que afecta la vida cotidiana de los habitantes de la zona. El anfitrión, el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, destacó la importancia de que las provincias actúen en conjunto, mientras que el gobernador Juan Pablo Valdés pasó a saludar a los legisladores y reivindicó el trabajo del bloque regional.

El senador Noel Breard recordó las gestiones realizadas ante la Cancillería, mientras que el exgobernador y actual senador provincial Gustavo Valdés aportó un dato curioso: cuando crece el río, algunos pobladores argentinos deben trasladarse a Paraguay porque quedan aislados. La intención ahora es llevar el reclamo al Congreso nacional para avanzar en una delimitación definitiva. En tiempos de discusiones territoriales, el Norte Grande decidió sumar otro punto al mapa de los conflictos diplomáticos argentinos.

Un ajuste de precisión: lo de Chile conviene vincularlo tanto con los cruces por el estrecho de Magallanes como con la proyectada ruta comercial Punta Arenas-Malvinas. Y lo de Uruguay, con la decisión de relocalizar la planta de hidrógeno verde de Paysandú, frente a Colón. Son controversias distintas, no todas conflictos limítrofes propiamente dichos.

Asado peronista, vinos norteños y una paradoja de Milei

El peronismo sigue haciendo cuentas para 2027, aunque algunas se resuelven mejor alrededor de una parrilla. Esta vez, el escenario fue el quincho de San Isidro de un exgobernador del PJ, que participa del armado de un peronismo federal y reunió a un puñado de dirigentes para intercambiar diagnósticos sobre el futuro del país. Hubo vinos norteños para acompañar un asado que no dejó demasiados cortes afuera: colita de cuadril, vacío, asado, chorizos, morcillas, mollejas y provoleta. Entre una copa y otra, la conversación giró alrededor de Javier Milei, el papel de los gobernadores y las dificultades del justicialismo para encontrar un candidato competitivo. El anfitrión, conocedor de los tiempos de la política y de las necesidades de las provincias, aportó una mirada que sorprendió a algunos comensales: a varios mandatarios, en realidad, les resulta bastante cómodo tener a Milei en la Casa Rosada.

La explicación llegó mientras circulaba otra botella. Aunque la Nación no les gira recursos para obras públicas, el ajuste también les quitó presión a los gobernadores. La gente ya no espera que se construyan rutas, escuelas u hospitales, porque sabe que no hay plata. Y buena parte del costo político se lo lleva el Presidente. Una suerte de beneficio indirecto para los mandatarios, que pueden administrar sus provincias sin las exigencias de otros tiempos. "Yo en mi gestión hice 200, y ahora se hicieron 8 escuelas", graficó. Por supuesto, eso no significa que estén dispuestos a acompañar al libertario en 2027. Todo lo contrario. Según el análisis que circuló en la mesa, buena parte de los gobernadores buscará adelantar las elecciones provinciales, asegurar primero el pago chico y recién después decidir qué hacer en la disputa nacional. Una estrategia conocida: preservar el territorio antes de involucrarse en una pelea presidencial de resultado incierto.

Con las mollejas todavía sobre la parrilla, la charla derivó hacia las candidaturas del PJ. Axel Kicillof aparece como uno de los principales aspirantes, aunque en el peronismo empiezan a cuestionar que tenga el camino allanado. También está anotado Sergio Uñac, mientras Sergio Massa volvió a moverse y otros dirigentes del interior buscan construir una alternativa que no quede encerrada en la disputa entre el gobernador bonaerense y el kirchnerismo. En ese contexto, uno de los presentes deslizó una definición sobre Kicillof que provocó algunas sonrisas: "Axel es medio aburrido, pero quizás la sociedad quiera aburrirse después de Milei". La hipótesis es que, tras años de confrontaciones, sobresaltos y discusiones permanentes, una parte del electorado podría empezar a valorar un perfil más previsible. Claro que eso no resuelve las dificultades del gobernador para ampliar su base electoral ni las resistencias que despierta dentro del propio peronismo.

La sobremesa avanzó sobre otro asunto que desvela al PJ: cómo reconstruir una propuesta nacional sin limitarse a esperar el desgaste del Gobierno. La reciente reunión en la Casa de La Pampa, con Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y otros referentes, dejó una foto de unidad y una coincidencia alrededor de la defensa de las PASO. Pero las diferencias siguen. En el peronismo federal insisten en que primero hay que discutir un proyecto y después los candidatos. Producción, empleo, industria, tarifas y desarrollo regional aparecen entre los ejes, sin desconocer algunos cambios que introdujo Milei, como el ordenamiento fiscal y el control de la inflación. El problema, coincidieron alrededor de la mesa, es cómo construir una alternativa que no represente un regreso al pasado. Para entonces, del asado quedaban apenas algunos cortes y las últimas copas de vino. De las candidaturas, en cambio, no había demasiado para servir.

Massa: jugosas definiciones en asado con sindicalistas

El asado fue el pretexto. Chorizo, morcilla, chinchulines, vacío y algún corte más; ensaladas y papas fritas. Mucha agua y poco vino. Fue una noche larga en la sede de las 62 Organizaciones Peronistas que encabeza el taxista José Ibarra. El invitado especial fue Sergio Massa, quien dejó una serie de precisiones de cara a las próximas elecciones. “El candidato tiene que lanzarse en marzo; las campañas cambiaron, son más rápidas y cortas. En tres meses se instala una candidatura”, explicó, y anticipó: “Voy a trabajar y articular con todos los sectores, pero yo no soy el candidato”.

Rodeado de unos 20 secretarios generales, el líder del Frente Renovador afirmó que “el movimiento más grande que existe hoy en la Argentina es el Antiperonismo”, por lo que no descartó que el próximo candidato del PJ esté por afuera de la estructura del partido, aunque insistió en la necesidad de una unidad que contenga a todos los espacios. “Unas PASO nos ordenaría, pero no tenemos que caer en la trampa del gobierno, debemos aprender de nuestros errores”, sostuvo y admitió que “los gobernadores no se ponen de acuerdo ni están alineados porque justamente no hay un conductor del peronismo”.

Massa en encuentro sindical.

El encuentro en el barrio de Caballito se prolongó por unas seis horas, donde los sindicalistas hicieron una serie de propuestas y la intención de jugar con todo en los comicios del 2027. “Si sigue este gobierno desaparece el movimiento obrero organizado”, afirmaron y coincidieron en la necesidad de “discutir el nuevo modelo laboral, incorporando las nuevas tecnologías, pero al servicio del trabajador y sin quitar derechos”.

Además de Ibarra y Massa participaron Guillermo Mangone (Gas), Rubén Grimaldi (UTERA); Rubén Ledesma (Comercio); Julio Estévez (h) (Jerárquicos de la AFIP) y Ángel García (estaciones de servicio), entre otros. En el cierre, "Las 62" planteó la necesidad de continuar con este tipo encuentros como lo viene haciendo con diferentes espacios en favor de la unidad del PJ.

Industrial sin rencores, restaurante de mar

En un discreto restaurante cerca de aguas del mar argentino, entre corderos y langostinos como menú, un importantísimo empresario reflexionó ante los comensales: "La industria ha cometido errores, pero no por eso tiene que dejar de existir". Lo dijo, mezcla de autocrítica y de lamento por los resultados del plan económico libertario, en medio de los pésimos datos del EMAE que mostraron que la Argentina está al borde de la recesión.

“No le echo la culpa a nadie. No hay ningún reclamo para el Gobierno. La mayor parte de la sociedad hizo una apuesta. Ahora veremos el año que viene si la sociedad ratifica o no. Del otro lado no veo nada todavía”, se sinceró cuando se le preguntó cómo veía la situación de cara a 2027. Estalló en una carcajada cuando le preguntaron sin un hombre o mujer proveniente del mundo de los negocios podría ser parte de la oferta electoral del año que viene. Pero sí le pareció serio el hecho de que sea quién sea que ocupe el Sillón de Rivadavia mantenga en orden las cuentas macroeconómicas, el equilibrio fiscal, el espíritu no restrictivo del comercio y políticas de precios, y las ideas de largo plazo. “Después viene el cómo, los tiempos y los modos”, dijo. También abogó por un RIGI más amplio, destinado a más sectores y no solo la energía y la minería, valorando los modelos de incentivos a las actividades productivas.

A pesar de ser parte de uno de los sectores más vapuleados, e insultados abiertamente por el presidente Milei, el empresario aseguró que no pasa “factura” al Gobierno por la situación que atraviesa una de sus históricas compañías, ni las otras que deben competir ahora con la importación, especialmente de China. De hecho, casi ni mencionó a Milei o su Gobierno como un actor de importancia, le restó valor a los ataques del jefe de Estado a los empresarios a los que acusa de “prebendarios” y de “cazar en el zoológico” con precios más altos que los que ofrece el resto del mundo, y confesó que en su núcleo familiar hay quienes apoyan fervientemente al libertario.

Pasaban vinos salteños y vermú cuando la charla se puso más filosófica y la situación de caos social en Europa comenzó a ganar la atención de la mesa. La pregunta llegó poco antes de los postres, cuando ya la medianoche asomaba: ¿Puede pasar en Argentina? “Es muy probable”, reflexionó el empresario, aunque aclaró que las causas en ambos casos son muy complejas, mientras se recordaban hechos históricos como el Mayo Francés o la mismísima crisis de 2001 en nuestro país, pero no circuló la impresión de que esto realmente pudiera derivar en un estallido como aquellos.

Entre la equidad y los corsés de Frida Kahlo

Con Carolina Castro, presidenta de Industrias Guidi, al frente, la red VEGA (Voces de Equidad y Género en Acción) se presentó públicamente en el Malba con una apuesta por cruzar las fronteras partidarias y reunir a mujeres con poder de decisión en la política, las empresas y la academia. Entre las asistentes estuvieron María Eugenia Vidal, Laura Alonso y Emilio Monzó, además de Silvia Lospennato, Victoria Tolosa Paz, Pamela Calletti, Mónica Fein y Brenda Austin. La red también reúne a empresarias como Lorena Basso y Patricia Furlong, a la académica María Victoria Murillo y a especialistas como Julia Pomares y Paola Bergallo. Hubo café, medialunas, conversaciones cruzadas y una consigna que busca llevar la equidad a las discusiones sobre desarrollo, productividad e instituciones.

Esta semana se lanzó VEGA (Voces de Equidad y Género en Acción). Ambito

La agenda, sin embargo, tenía una competencia inesperada. Varias de las invitadas querían recorrer Viva Frida, la exposición que se exhibe actualmente en el museo y reúne objetos originales de Frida Kahlo. El interés por la artista mexicana obligó a recalcular los tiempos del desayuno. La apertura del Malba al público estaba prevista para las 12 y las asistentes no querían perderse la muestra, así que hicieron tiempo charlando en el lobby.

Así que hubo media hora de espera hasta que llegó el momento de entrar. La iniciativa había convocado a dirigentes de distintos espacios políticos y referentes del sector privado para discutir cómo ampliar la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión. Pero, antes de volver a la agenda, quedó tiempo para una escala cultural.

Desembarco brasileño en Buenos Aires

El coqueto Palacio de la Reconquista, ubicado a una cuadra de la Plaza de Mayo, fue escenario el jueves pasado de un cónclave con ritmo de samba. Una delegación de empresarios, funcionarios y representantes del sector turístico del estado brasileño Espirito Santo desembarcó en la Reina del Plata con el objetivo de posicionar a su destino entre los atractivos turísticos del vecino país.

Ubicado al sudeste de Brasil, Espirito Santo tiene por capital a Vitória y comparte vecindario con los colosos San Pablo, Mina Gerais y Río de Janeiro. Entre sus cualidades, sus promotores destacan la tranquilidad -en contraste con otras locaciones de playa-, el avistaje de ballenas y su riqueza cultural.

Fiesta brasileña en el Palacio de la Reconquista.

Por supuesto, en la jornada no faltaron bebidas ni platos locales. Tampoco la tradicional alegría brasileña, que se tradujo en bailes, arengas y hasta algunos juegos temáticos con referencia a ese estado. Entre los brebajes, sobresalieron las caipiriñas, estrellas importadas en la noche porteña. Para los más moderados, hubo un stand dedicado al café, otro de los atractivos a conocer.

La velada cerró con una serie de sorteos que incluyeron viajes y estadías completas para los ganadores. De todos modos, no todo es alegría. Sucede que el encuentro se dio en la antesala del balotaje en Brasil, que no solo dirimió quién será el próximo Presidente, sino también el próximo gobernador de Espirito Santo. Hasta el domingo, ese cargo lo ocupó Ricardo Ferraço, del Movimiento Democrático Brasileño, un sello de la centroderecha.

Ferraço no cerró filas ni con Lula da Silva ni con Flavio Bolsonaro, en parte porque su contendiente es el bolsonarista Lorenzo Pasolini. "Que gane quien gane, pero que ojalá que esto siga", se escuchó a la pasada, con un halo de esperanza.

Una foto de convivencia en La Plata

La política bonaerense también encontró un espacio para bajar los decibeles. El escenario fue un encuentro institucional del Ministerio Público, que reunió a representantes de distintos organismos en La Plata. La convocatoria del procurador general, Julio Conte-Grand, consiguió sentar en una misma mesa a la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Seguridad Javier Alonso, el asesor general de Gobierno Santiago Pérez Teruel y el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres.

Una postal poco habitual, en la que convivieron funcionarios del gobierno de Axel Kicillof con el jefe de los fiscales, designado durante la administración de María Eugenia Vidal. La excusa formal fue debatir sobre institucionalidad y cohesión social. La foto, en cambio, permitió mostrar que, más allá de las diferencias políticas, también hay espacio para compartir una mesa.

El Juego de la Oca Malvinero

La cuestión Malvinas se convirtió en una suerte de juego de la oca para el Gobierno, que alterna declaraciones de soberanía con retrocesos diplomáticos. Los traspiés de Javier Milei, desde sus elogios a Margaret Thatcher hasta las dificultades para sostener una posición firme frente a los intereses de Estados Unidos, suman casilleros a un tablero cada vez más complejo. La presión de Washington para frenar la ley de sanciones a las empresas que operan en las islas, los movimientos de Chile y la presencia británica en la región exponen las contradicciones de una política exterior que avanza en los discursos, pero encuentra obstáculos en los hechos. Entre ositos de peluche, silencios incómodos y llamados desde la Casa Blanca, Ámbito propone recorrer este particular juego de la oca malvinero, donde cada paso adelante puede terminar en varios casilleros de retroceso.