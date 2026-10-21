Charly García: 75 años en 75 canciones, parte 3

Un repaso por canciones fundamentales en la discografía de uno de los máximos referentes de la música argentina.

El camino hacia el 23 de octubre, fecha en que Carlos Alberto García Moreno celebrará sus 75 años , continúa marcando el pulso de la agenda cultural argentina. Hablar de Charly García es recorrer las venas abiertas de la música popular en español: desde la inocencia acústica del fogón juvenil hasta los experimentos de vanguardia, el collage sonoro y la vigencia indiscutida de un creador inagotable.

En el marco de la "Semana Charly", desde Ámbito presentamos un especial de cinco entregas —a razón de 15 canciones por nota— para completar las 75 obras fundamentales de Charly. La idea de esta selección no busca establecer un orden jerárquico ni un ranking punitivo. Se trata de un recorrido ecléctico por piezas imprescindibles justificadas por su impacto cultural , su vigencia , su peso histórico o la infinidad de versiones que han dejado en el mapa de la música popular.

A continuación, la tercera entrega de este viaje: un repaso por 15 himnos que explican por qué Charly García es el arquitecto definitivo del rock nacional.

Crónica urbana y desamor condensados en una voz y una guitarra. Tema homónimo del segundo disco de Sui Generis, retrata con crudeza y melancolía la soledad, la pérdida del amor y la deriva social de un joven en Buenos Aires. Con su despojada sonoridad acústica, se transformó en una pieza esencial en la discografía acústica en español y en un clásico de fogón atemporal.

Inmortalizada posteriormente por Mercedes Sosa , esta emotiva balada muestra la madurez compositiva temprana de Charly a sus 23 años. Incluida en el tercer álbum de estudio de Sui Generis, aborda la inocencia perdida y el aprendizaje vital con una profundidad lírica y una delicadeza armónica que anticipaban el techo creativo de su autor.

No puedo verme más (La Máquina de Hacer Pájaros – La Máquina de Hacer Pájaros, 1976)

Una auténtica exhibición de teclados múltiples de alta complejidad. En esta joya del álbum debut de La Máquina de Hacer Pájaros, García comanda un ensamble instrumental complejo desplegando Piano Fender Rhodes, MiniMoog, Mellotron y piano acústico, tejiendo capas armónicas que se ubican en la cima del rock progresivo y sinfónico sudamericano.

Eiti Leda (Serú Girán – Serú Girán, 1978)

Originalmente llamada "Nena" en la época de Sui Generis e interpretada en su histórico concierto de despedida, su arreglo sinfónico en el debut de Serú Girán es considerado monumental. Con la colaboración de la orquesta de São Paulo, la canción navega por dinámicas cambiantes y pasajes emotivos que la convirtieron en una obra cumbre de la música popular.

Desarma y sangra (Serú Girán – Bicicleta, 1980)

Obra de piano solo con acompañamiento de cuerdas donde la formación académica clásica de García alcanza su punto más alto. Evaluada por músicos y académicos como una pieza de valor clásico e incalculable riqueza lírica, logra en menos de tres minutos condensar una belleza armónica y una sensibilidad poética inolvidables.

Yo no quiero volverme tan loco (Solista – Yendo de la cama al living, 1982)

Con la colaboración indispensable de León Gieco en voces y armónica, esta canción —nacida bajo el título "Pena en mi corazón" durante las presentaciones de Serú Girán— se convirtió en su álbum debut en una enérgica proclama libertaria contra la represión social, la censura y el clima enrarecido de la época.

Ojos de videotape (Solista – Clics modernos, 1983)

Encargada de cerrar conceptualmente el icónico Clics Modernos, es una canción de culto elogiada por su atmósfera melancólica y futurista. Con una lírica contemplativa y arreglos sutiles de sintetizador, reflexiona sobre la alienación mediática y el aislamiento urbano en los albores de los años 80.

Raros peinados nuevos (Solista – Piano bar, 1984)

Una mordaz crítica al conformismo, a las modas superficiales y a la cultura de las apariencias. Sostenida por un ritmo arrollador y teclados punzantes, la canción es un pilar indispensable en la estética New Wave en Argentina y uno de los momentos de mayor potencia interpretativa de Piano Bar.

No me dejan salir (Solista – Clics modernos, 1983)

Registrada en Nueva York, representó un uso pionero de samples de voces y loops en el rock sudamericano. La pieza combinó el groove bailable y la innovación tecnológica de la época con una letra sobre el encierro y las presiones del entorno.

Adela en el carrusel (Solista – Parte de la religión, 1987)

Pieza épica de estructura progresiva condensada en un impecable formato pop. Favorita de la crítica especializada, destaca por sus giros armónicos, sus arreglos orquestales refinados y una narrativa poética envolvente que la posiciona entre las composiciones más sofisticadas de su carrera solista.

Me siento mucho mejor (Solista – Filosofía barata y zapatos de goma, 1990)

Adaptación al español del tema "I'll Feel a Whole Lot Better" de The Byrds (compuesto por Gene Clark). Charly reinterpreta la obra apropiándosela con su impronta inconfundible y un sonido pop ganchero que la transformó en un clásico radial indestructible de los años noventa.

Tu amor (con Pedro Aznar – Tango 4, 1991)

Fruto de la colaboración cumbre del pop latino de los 90 junto a Pedro Aznar para el disco Tango 4. Destacada por sus cristalinas guitarras, sus arreglos limpios y un ensamble de armonías vocales de altísima factura, la canción se consolidó como uno de los grandes éxitos románticos del rock en español.

Alguien en el mundo piensa en mí (Solista – Say No More, 1996)

Un respiro melódico y profundamente emotivo en medio del concepto de vanguardia, caos sonoro y el lenguaje de "corte y pegado" que definió a Say No More. Esta cálida balada demostró que el genio melódico y la sensibilidad de García permanecían intactos en su etapa más radical.

El día que apagaron la luz (Sui Generis – Sinfonías para adolescentes, 2000)

El corte principal del histórico regreso discográfico de Sui Generis tras un cuarto de siglo. Estrenada ante más de 45.000 personas en el Estadio Boca Juniors, la canción fusiona la esencia folky del dúo con la potencia eléctrica del Charly del nuevo milenio.

La Lógica del Escorpión (Solista – La Lógica del Escorpión, 2024)

Tema central y pieza conceptual de su álbum editado en 2024. A través de una parábola sobre la fábula del escorpión y la rana, García construye con lucidez y arreglos cinematográficos una meditación sobre la naturaleza humana, el arte, la traición y la inevitabilidad del destino creativo.