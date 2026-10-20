Charly García: 75 años en 75 canciones, parte 2

Un repaso por canciones fundamentales en la discografía de uno de los máximos referentes de la música argentina.

En la cuenta regresiva hacia el próximo 23 de octubre , fecha en la que Carlos Alberto García Moreno cumplirá 75 años , la cultura argentina continúa celebrando la vigencia de su mayor arquitecto musical. Tras la apertura de este especial de cinco entregas diarias, este segundo capítulo profundiza en las facetas donde la pluma y el oído de Charly García funcionaron como el scanner más preciso de nuestras transformaciones urbanas, políticas y existenciales.

Si la primera entrega nos reencontró con los himnos inaugurales y el despertar del genio, esta segunda parte abre el abanico hacia la sátira mordaz, la metáfora política, la vanguardia electro-pop y el caos lírico de su etapa madura . A través de la crónica de época, el cruce de géneros (del candombe progresivo al tango bailable con cajas de ritmo) y la sensibilidad desnudada en el piano, García demostró una capacidad inigualable para traducir las pasiones y grietas de la sociedad argentina.

Desde Ámbito presentamos un especial de cinco entregas diarias —a razón de 15 canciones por nota— para completar las 75 obras fundamentales de Charly García. La idea de esta selección no busca establecer un orden jerárquico ni un ranking punitivo. Se trata de un recorrido ecléctico por piezas imprescindibles justificadas por su impacto cultural , su vigencia , su peso histórico o la infinidad de versiones que han dejado en el mapa de la música popular.

A continuación, la segunda entrega de este viaje: un repaso por 15 himnos que explican por qué Charly García es el arquitecto definitivo del rock nacional.

Esta pieza fundamental de la música argentina trascendió su origen acústico para convertirse en un mito urbano e intergeneracional. Con su dramático in crescendo de piano y arreglos de cuerdas, la canción dio lugar a variadas leyendas populares sobre encierro y tragedia, aunque Charly explicara tiempo después su sentido alegórico de resistencia y libertad. Un himno catártico que sigue emocionando a distintas generaciones.

Quiero ver, quiero ser, quiero entrar (PorSuiGieco – PorSuiGieco, 1976)

Muestra con nitidez la faceta acústica y folclórica de PorSuiGieco, el célebre supergrupo integrado por Charly García junto a Raúl Porchetto, Nito Mestre, León Gieco y María Rosa Yorio. En esta obra, García explora una sensibilidad bucólica y reposada mediante delicados arreglos vocales e instrumentos de madera, capturando la inocencia y el deseo de exploración en medio de un contexto histórico convulsionado.

Hipercandombe (La Máquina de Hacer Pájaros – Películas, 1977)

Una verdadera cumbre de la música progresiva sudamericana donde el rock complejo, el funk y el candombe rioplatense se fusionan bajo una destreza rítmica y virtuosa deslumbrante. Incluida en el segundo álbum de La Máquina de Hacer Pájaros, la canción retrató con agudeza el clima de opresión, paranoia y miedo en las calles de la época ("paranoia y soledad"). La interacción entre sintetizadores, bajo fretless y percusión la consagra como una pieza de culto indispensable.

La grasa de las capitales (Serú Girán – La grasa de las capitales, 1979)

Con su inolvidable arranque vocal a capela emulando una radio, el tema que dio título al segundo álbum de Serú Girán descargó una crítica ácida e implacable contra la prensa del corazón, el consumismo desmedido y la superficialidad de la sociedad porteña. Tanto el concepto sonoro como la paródica portada del disco —que satirizaba las revistas de la época— marcaron un hito ético y estético en la música popular.

Canción de Alicia en el país (Serú Girán – Bicicleta, 1980)

Una cátedra absoluta de composición alegórica y lirismo poético. Utilizando el fantástico universo de Lewis Carroll como pantalla, Charly construyó una de las metáforas políticas más brillantes del rock en español para denunciar la represión y el clima enrarecido de la dictadura militar, eludiendo hábilmente la censura. Su estructura armónica cambiante y su riqueza narrativa la convierten en una obra maestra atemporal.

No soy un extraño (Solista – Clics modernos, 1983)

Registrada en Nueva York, esta pieza introdujo el concepto del tango moderno —en un homenaje explícito al espíritu rupturista de Astor Piazzolla— filtrado por la tecnología New Wave de las cajas de ritmo Oberheim DMX. Con su melancólica lírica sobre el extrañamiento y la vida nocturna en Manhattan ("dos tipos en un bar, hablándose al oído..."), sentó un precedente vanguardista en la discografía latinoamericana.

Promesas sobre el bidet (Solista – Piano bar, 1984)

Una balada pop perfecta donde la economía melódica convive con una de las letras más desnudas y agridulces sobre las relaciones humanas. Grabada con la potencia en vivo de su banda de soporte para el emblemático álbum Piano Bar, se volvió una canción de culto reverenciada y reversionada de manera constante por referentes del pop e indie contemporáneo.

Hablando a tu corazón (Tango con Pedro Aznar – Tango, 1986)

El punto culminante de Tango, el proyecto a dúo grabado en Nueva York junto a Pedro Aznar. Impulsada por potentes sintetizadores, secuencias electrónicas y un contagioso estribillo cantado a dos voces, la canción dominó las pistas de baile y las emisoras FM a mediados de los años 80, demostrando la enorme capacidad de García para combinar vanguardia tecnológica y gancho pop.

Buscando un símbolo de paz (Solista – Parte de la religión, 1987)

Una de las producciones más refinadas y sofisticadas de toda su trayectoria solista. Este funky-pop bailable se destaca por su groove imbatible y su mensaje de aire fresco en plena primavera democrática.

Fanky (Solista – Cómo conseguir chicas, 1989)

Construida sobre una base rítmica demoledora y arreglos de vientos infecciosos, esta canción definió el groove de funk más emblemático del rock en español. Su éxito traspasó rápidamente las fronteras nacionales, posicionándose en los rankings internacionales de Billboard Latino y respaldada por un célebre videoclip en permanente rotación.

De mí (Solista – Filosofía barata y zapatos de goma, 1990)

Una balada íntima, desnuda y autobiográfica donde García reflexiona desde el piano sobre el afecto, la lealtad y el paso del tiempo ("cuando estés mal, cuando estés solo..."). Por su profunda carga emotiva, el propio Charly la adoptó como la canción de cierre habitual en casi todas sus presentaciones en vivo durante más de dos décadas.

Cuchillos (Solista – Say No More, 1996)

Compuesta originalmente pensando en la voz de Mercedes Sosa, esta sobrecogedora pieza brilla como una cima de belleza melódica en medio del concepto caótico, las capas de ruido y la estética experimental que caracterizaron la etapa Say No More. Sus arreglos instrumentales y su intensa poesía confirman la vigencia inalterable de su sensibilidad artística.

Tu vicio (Solista – Influencia, 2002)

El corte de difusión principal que marcó el contundente regreso de Charly García a la masividad comercial a comienzos del nuevo milenio. Con un riff guitarrero directo y un estribillo de alto impacto, contó con una rotación continua en las principales cadenas internacionales de videoclips (MTV Latino, MuchMusic), conectando a García con una nueva generación de oyentes.

Asesíname (Solista – Rock and Roll YO, 2003)

Un rock dramático y cadencioso cargado de tinte clásico que se convirtió en un gran éxito de audiencia al ser elegido como uno de los temas de Resistiré, una de las ficciones televisivas de gran rating de la época. La canción cosechó elogios de la crítica especializada y obtuvo nominaciones a los Premios Gardel, ratificando su vigencia dentro de la cultura popular.

Lluvia (Solista – Random, 2017)

Una melodía sutil y elegante donde la sensibilidad clásica del Charly de los 70 y 80 dialoga a la perfección con arreglos de producción modernos. Perteneciente al aclamado álbum Random, la canción fue celebrada por la crítica como una lección de nobleza compositiva que demuestra que el genio creativo de García permanece intacto a lo largo de las décadas.