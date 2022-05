El desopilante intercambio entre Agüero y Tevez

El ex 10 de Boca Juniors le consultó a Agüero si qué tipo de bebidas consume, a lo que él respondió que solo se le permite un poquito de vino o de whisky, esta última bebida que no le gusta, según indicó.

“Bueno en realidad no puedo tomar de onda de borracho, puedo tomar un poquito de vino, y me dijeron un poquito de whisky, pero a mí el whisky no me gusta boludo, es muy fuerte”, señaló Agüero.

Kun stremeando con Tévez | "No puedo tomar alcohol"

Por su parte, Tevez le dijo: “Y si le pones un poquito de Speed o Red Bull o algo así”. Esta respuesta provocó la sorpresiva reacción de Agüero quien le indicó que “él le quería matar”

“Pero vos me querés matar, no puedo todas esas cosas que me alteran el corazón, no puedo pa”, señaló.

Mientras que, la respuesta de Tevez fue comparada con el consejo que se dan las mujeres entre ellas, y los consejos que se dan entre los hombres.

“Y metele, si ya estas re jugado, boludo”, disparó Tevez en medio de risas. Finalmente, Agüero señaló: “De igual algún día la próxima si voy a tomar algo me voy a poner una ambulancia en mi casa”, sentenció.