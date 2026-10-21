Boca sueña con cinco títulos antes de fin de año: qué competencias disputa y cómo podría coronarse

El xeneize eliminó a Vasco da Gama en Brasil y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena también mantiene sus posibilidades en los torneos locales y podría cerrar la temporada con varios títulos.

Boca pelea todos los frentes en los que compite.

Boca Juniors atraviesa uno de sus mejores momentos del segundo semestre y mantiene abiertas sus posibilidades de conquistar hasta cinco títulos entre el cierre de 2026 y el comienzo del próximo año. La clasificación a la final de la Copa Sudamericana , luego de una histórica victoria frente a Vasco da Gama en el Maracaná , renovó las expectativas del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena .

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El equipo xeneize afrontó este martes un desafío complejo en Brasil, después de perder por 1-0 en la Bombonera durante el encuentro de ida de las semifinales. Sin embargo, consiguió revertir la eliminatoria con un triunfo por 3-1 como visitante y aseguró su participación en una nueva definición internacional.

De esta manera, Boca regresará a una final continental después de tres años. Su última aparición en una instancia decisiva de estas características fue en la Copa Libertadores 2023 , cuando cayó frente a Fluminense, precisamente en el mismo escenario donde consiguió su reciente clasificación.

La posibilidad de volver a levantar un trofeo internacional también representa un incentivo importante para el club, que no conquista una competencia continental desde la Recopa Sudamericana 2008 , hace 18 años.

La primera gran oportunidad de consagración llegará el 21 de noviembre , cuando Boca dispute la final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia .

Boca clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras una histórica noche en el Maracaná.

Su rival saldrá de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El conjunto brasileño llega con una ventaja considerable después de imponerse por 3-0 en el partido de ida, mientras que la revancha se disputará este miércoles en Uruguay.

Para el Xeneize será su tercera final en este torneo, una competencia que conquistó en dos oportunidades consecutivas. En 2004, derrotó a Bolívar, de Bolivia, en una serie de ida y vuelta, mientras que en 2005 defendió exitosamente el título frente a Pumas UNAM, de México, mediante una definición por penales luego de dos empates por 1-1.

En caso de obtener su tercera Copa Sudamericana, Boca también accederá a la posibilidad de disputar la Recopa Sudamericana 2027, prevista para febrero, frente al campeón de la actual edición de la Copa Libertadores.

Mientras tanto, el equipo de Arruabarrena continúa en carrera en la Copa Argentina, donde necesita apenas dos victorias para sumar otra estrella a su historia.

El próximo 14 de noviembre, Boca enfrentará a Banfield por las semifinales en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Si consigue superar al Taladro, disputará la final contra el vencedor del enfrentamiento entre Atlético Tucumán y Platense, programado para el 28 de octubre en Salta.

Así, el conjunto de la Ribera tendrá dos oportunidades concretas de consagrarse durante noviembre, aunque deberá administrar sus esfuerzos en medio de un calendario que también incluye compromisos determinantes por el campeonato local.

Torneo Clausura y Tabla Anual: las otras posibilidades de Boca para sumar estrellas

Además de las competencias eliminatorias, Boca conserva sus aspiraciones de obtener el título correspondiente a la Tabla Anual, cuando restan solamente tres fechas para la finalización de la etapa regular del Torneo Clausura.

Actualmente, el equipo xeneize comparte el primer puesto con Argentinos Juniors, aunque se ubica por encima gracias a una mejor diferencia de gol. En consecuencia, los próximos encuentros serán determinantes para definir qué institución termina en lo más alto de la clasificación general.

La posibilidad de recibir un reconocimiento oficial por liderar la Tabla Anual responde al criterio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) implementó durante la temporada anterior, cuando Rosario Central fue declarado campeón mediante una resolución que generó controversia.

Boca podría conquistar hasta cinco título antes de fin de año. X

Aquella iniciativa fue impulsada por el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, cuando el campeonato ya estaba en desarrollo. En caso de repetirse el mecanismo, Boca podría sumar un nuevo título oficial de liga.

Por otra parte, el club también mantiene sus posibilidades de conquistar el Torneo Clausura 2026, aunque el recorrido hacia esa consagración será más extenso.

El equipo dirigido por Arruabarrena acumula 24 puntos y ocupa el segundo puesto del Grupo A, a cinco unidades de Instituto, líder de la zona y primer clasificado a los octavos de final.

Una victoria frente a Independiente, el próximo domingo, le garantizará a Boca su participación en los playoffs. Sin embargo, también podría asegurar su clasificación si San Lorenzo no consigue derrotar a Newell's.

Una vez finalizada la fase regular, el conjunto xeneize deberá superar las instancias de octavos de final, cuartos, semifinales y final para quedarse con el campeonato. Antes de eso, tendrá que disputar las últimas tres jornadas, entre las que se destaca el superclásico frente a River Plate.

En caso de consagrarse campeón del Clausura, Boca también obtendrá el derecho de disputar el Trofeo de Campeones, que enfrenta a los ganadores de los dos torneos de liga de la temporada.

Su rival sería Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura 2026, por lo que una eventual conquista del Clausura le permitiría al Xeneize acceder a otra definición y ampliar sus posibilidades de sumar títulos.

El calendario de Boca con superclásico incluido

El equipo de Rodolfo Arruabarrena afrontará una seguidilla de encuentros decisivos durante las próximas semanas, con compromisos tanto en el ámbito nacional como internacional.

25 de octubre : Independiente vs. Boca - Torneo Clausura, fecha 14

: Independiente vs. Boca - Torneo Clausura, fecha 14 1 de noviembre : Boca vs. River - Torneo Clausura, fecha 15

: Boca vs. River - Torneo Clausura, fecha 15 8 de noviembre (a confirmar): Boca vs. Defensa y Justicia - Torneo Clausura, fecha 16

(a confirmar): Boca vs. Defensa y Justicia - Torneo Clausura, fecha 16 14 de noviembre : Boca vs. Banfield - Semifinal de Copa Argentina

: Boca vs. Banfield - Semifinal de Copa Argentina 21 de noviembre: Boca vs. Atlético Mineiro o Montevideo City Torque - Final de Copa Sudamericana

Con este panorama, Boca mantiene la posibilidad de sumar estrellas mediante la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, la Tabla Anual, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Además, una eventual consagración continental le abriría la puerta a disputar la Recopa Sudamericana 2027, con la oportunidad de ampliar su cosecha internacional.

La clasificación conseguida en el Maracaná fortaleció las expectativas del equipo, que buscará sostener su rendimiento durante una etapa del calendario en la que cada resultado puede acercarlo a una nueva consagración.