Boca tiene rival: Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y disputará la final de la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









El "Galo" perdió 2-0 ante el conjunto uruguayo, pero se clasificó por el 3-0 conseguido en la ida. El equipo brasileño enfrentará al Xeneize el 21 de noviembre en Barranquilla.

Boca ya conoce su rival para la final de la Copa Sudamericana 2026: Atlético Mineiro.

Boca Juniors ya conoce a su rival para la final de la Copa Sudamericana 2026: Atlético Mineiro eliminó a Montevideo City Torque pese a perder 2-0 en Uruguay y se quedó con la serie por un resultado global de 3-2. De esta manera, el conjunto brasileño enfrentará al Xeneize en la definición del certamen continental, que se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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El equipo dirigido por Eduardo Domínguez había conseguido una ventaja de tres goles en el encuentro de ida, disputado en Belo Horizonte, y llegó a la revancha con margen para administrar el resultado. Sin embargo, City Torque presionó durante gran parte del partido y convirtió dos goles en los últimos minutos, a través de Kevin Silva y Gary Kagelmacher.

El Atlético Mineiro sufrió hasta el final, pero consiguió el objetivo de alcanzar su segunda final consecutiva de la Copa Sudamericana. Boca, por su parte, obtuvo su lugar en la definición después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, con lo que revirtió la derrota por 1-0 que había sufrido en la Bombonera.

Además de quedarse con el trofeo, el campeón de la Copa Sudamericana 2026 recibirá un premio de u$s10 millones, mientras que el subcampeón embolsará u$s2,5 millones. La consagración también le garantizará un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y la clasificación a la Recopa Sudamericana 2027, donde se enfrentará al ganador de la Libertadores.

El historial entre Boca y Atlético Mineiro: el antecedente en una final Boca y Atlético Mineiro se enfrentaron en tres series eliminatorias oficiales antes de esta final: la Copa Libertadores de 1978, la Copa de Oro de 1993, la Copa Mercosur de 2000 y la Copa Libertadores 2021. El historial está completamente igualado: ambos equipos se llevaron dos series cada uno.

El antecedente más favorable para Boca se remonta a 1993, cuando ambos disputaron la final de la Copa de Oro. Después de empatar 0-0 en la ida, en Belo Horizonte, el equipo argentino ganó 1-0 en la Bombonera con un gol de Carlos Mac Allister y se quedó con el título. Fue la única final oficial que disputaron entre sí hasta ahora. En la Copa Libertadores de 1978, Boca también eliminó a Mineiro en semifinales, con triunfos por 2-1 como visitante y 3-1 como local. En cambio, en los cuartos de final de la Copa Mercosur 2000, el equipo brasileño avanzó tras ganar 2-0 en la ida y empatar 2-2 en la revancha. El último cruce se produjo en los octavos de final de la Libertadores 2021. Ambos partidos terminaron 0-0 y Atlético Mineiro se clasificó por penales, en una serie marcada por la polémica por goles anulados a Boca. Ahora, cinco años después, volverán a encontrarse con un título continental en juego.