Cambio rotundo: la promoción volverá al ascenso del fútbol argentino + Agregar ámbito en









La medida que se popularizó a principios de los 2000 regresará a partir de la temporada que viene, y solo tendrá lugar desde la B Nacional hasta las menores categorías nacionales.

River Plate, el último equipo del fútbol argentino en descender mediante la promoción.

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la conducción de Claudio Tapia, se reunió este jueves para hacer cambios en el Ascenso. Con el acuerdo ideado antes de sentarse en la mesa, anunciaron que la promoción se volverá a jugar en el fútbol argentino a partir del año que viene, aunque no se pondrá en rigor en la primera división.

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En cambio, la intención de este nuevo anuncio es probarlo nuevamente en las categorías de inferior nivel: desde la Primera Nacional hasta las divisiones más bajas. Cabe recalcar que no tendrán valor para el reducido venidero que se jugará dentro de dos semanas, sino que se pondrán en marcha recién en 2027.

Claudio "Chiqui" Tapia en el Comité Ejecutivo de la AFA. LPF Luego de 15 años sin que estén en actividad, debido a la tensión que producía para los equipos llegar hasta esta instancia, la promoción regresará con el mismo formato que se utilizó durante 13 temporadas. La última vez fue en la 2011/12, cuando River bajó de categoría frente a Belgrano en el Estadio Monumental.

Cómo funciona la promoción A partir de ahora, la intención de la AFA es que los dos últimos de cada zona desciendan directamente, mientras que el antepenúltimo de los equipos directamente afiliado deberá jugar contra un rival de la Primera B (Metropolitana), y los indirectamente afiliados lo harán contra uno del Federal A.

Los cuadros que finalicen el torneo en las mencionadas posiciones de la tabla, una vez que terminen los torneos, deberán enfrentarse a su respectivo rival para ascender o descender en un duelo ida y vuelta, en el que cada uno podrá hacer de local en su estadio y con su gente. Una de los beneficios que tenían en los años anteriores, y que todavía no se confirmó que se siga utilizando, era la “ventaja deportiva”. En ella, los que luchaban por la permanencia tan solo necesitaban un empate global para asegurar su continuidad en la división.

Las promociones, la nueva política en el ciclo del "Chiqui" Tapia. @chiquitapia Además, en la tercera categoría y en la cuarta –la Primera C–, se pondrán en vigencia las promociones para ascender y descender, más allá de los ascensos y descensos directos en cada división. Por otro lado, otra de las cuestiones que se mantuvieron al tanto en la reunión del Comité Ejecutivo fue la cantidad de equipos en la Primera Nacional y se decidió que se mantengan tal cual están, con 36 equipos y 18 en cada zona.