AFA sancionó a Verón con tres meses de suspensión y multó a Estudiantes en plena semifinal de la Libertadores

El Tribunal de Disciplina castigó al presidente del Pincha, al vicepresidente Pascual Caiella y al director deportivo Marcos Angeleri por los incidentes ocurridos tras la final de la Supercopa Internacional. Además, el club platense recibió una multa equivalente a 500 entradas.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, fue suspendido tres meses por el escándalo de la Supercopa Internacional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó las sanciones contra Juan Sebastián Verón y otros dos dirigentes de Estudiantes de La Plata por los incidentes que se produjeron después de la final de la Supercopa Internacional, en la que Rosario Central se impuso por 3-1 en Santiago del Estero. La resolución se conoció en plena disputa de la semifinal de la Copa Libertadores entre el Pincha y Flamengo, y volvió a poner en el centro de la escena la relación entre la conducción del club platense y las autoridades del fútbol argentino.

El Tribunal de Disciplina determinó que Verón, presidente de Estudiantes; Pascual Caiella, vicepresidente segundo; y Marcos Alberto Angeleri, director deportivo, deberán cumplir tres meses de suspensión cada uno. Además, la institución recibió una multa equivalente a 500 entradas por las infracciones cometidas por sus autoridades y otros integrantes de la delegación dentro del campo de juego y en el sector de vestuarios.

La decisión se tomó después de analizar los descargos presentados por el club y el informe del árbitro Darío Herrera, quien dirigió aquella final y denunció haber recibido insultos de los dirigentes.

El episodio que derivó en las sanciones ocurrió al término de la final de la Supercopa Internacional, que Rosario Central ganó por 3-1. En medio de un cierre caótico, con cruces entre integrantes de ambos planteles en uno de los túneles del estadio, el encuentro terminó antes de lo previsto y se registraron incidentes que involucraron a representantes de Estudiantes.

Verón ingresó al campo de juego y se enfrentó verbalmente con Herrera, a quien cuestionó por sus decisiones durante el partido. Según el informe arbitral, el presidente del Pincha profirió insultos y amenazas contra el juez, mientras otras personas intentaban contenerlo.

El árbitro sostuvo que el dirigente le gritó: “Hijos de re mil p..., hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados”. En su descargo, de acuerdo con lo consignado por el Tribunal, Verón reconoció haberle dicho al árbitro: “Toda tuya, ladrón”.

La polémica se había originado en las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo de la final y que provocaron fuertes cuestionamientos desde el lado de Estudiantes. Sin embargo, el Tribunal centró su resolución en el ingreso no autorizado al campo de juego y en la conducta de los dirigentes hacia la autoridad arbitral.

Entre los fundamentos de la decisión, el organismo disciplinario advirtió que episodios de esta naturaleza perjudican la imagen del fútbol argentino y afectan el prestigio de la competencia.

#AHORA - El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó por 3 meses a la Brujita Verón por su actuar en la Supercopa Internacional: "su ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro".https://t.co/7Av6eSU8HH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2026

Qué dice la resolución de la AFA

El fallo estableció tres sanciones individuales de idéntica duración, aunque con fundamentos específicos para cada dirigente.

Verón recibió tres meses de suspensión por ingresar sin autorización al campo de juego y mantener una conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro. La misma pena recayó sobre Caiella por su ingreso indebido y su intervención en los incidentes posteriores al partido.

En el caso de Angeleri, el Tribunal fundamentó la suspensión en su ingreso al terreno de juego y en su desaprobación hacia el árbitro. Las tres sanciones fueron encuadradas en los artículos 12, 13 y 23 del Código Disciplinario de la AFA, con las referencias correspondientes a cada conducta.

Por su parte, Estudiantes fue sancionado con una multa equivalente a 500 entradas, debido a las infracciones acreditadas respecto de sus autoridades e integrantes de la delegación, tanto en el campo de juego como en la zona de vestuarios.

La resolución fue adoptada por el Tribunal de Disciplina que preside Fernando Mitjans.

Qué implica la suspensión para Verón

La sanción no supone que Verón deba abandonar la presidencia de Estudiantes ni que quede impedido de ejercer las funciones habituales de conducción dentro de la institución. La restricción está vinculada con su actuación como representante del club ante la AFA y los ámbitos oficiales alcanzados por la medida.

En consecuencia, los tres dirigentes no podrán representar formalmente a Estudiantes en actos institucionales de la Asociación del Fútbol Argentino durante el período de suspensión. Entre las situaciones afectadas podrían encontrarse las ceremonias oficiales de premiación, la participación en reuniones de los organismos correspondientes y la presencia en sectores oficiales reservados a representantes de las instituciones.

La sanción no les impide asistir a los estadios como espectadores, por lo que podrán concurrir a los partidos en calidad de hinchas.

El alcance de la medida adquiere especial relevancia para Estudiantes, que atraviesa una instancia decisiva de su temporada con la disputa de la Copa Libertadores. Aunque las suspensiones no afectan directamente la participación deportiva del equipo, sí limitan la representación institucional de su dirigencia ante los organismos del fútbol argentino.

Un nuevo capítulo en el conflicto entre Verón y la AFA

La resolución también reaviva el antecedente del pasillo de espaldas que Estudiantes realizó a Rosario Central después de que el Canalla fuera reconocido como campeón de la tabla anual. En aquella ocasión, Verón asumió la responsabilidad por la postura del club y recibió una suspensión de seis meses.

El presidente del Pincha decidió recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Posteriormente, la AFA archivó el expediente y dio por cumplida la sanción cuando faltaban diez días para que concluyera el período originalmente establecido.

Ahora resta conocer si Estudiantes volverá a apelar, una posibilidad que podría abrir un nuevo frente institucional entre el club platense y la conducción de la AFA.

La publicación del fallo también se produjo después de una reunión entre Verón y otros dirigentes con Stefano Di Carlo, presidente de River, en el estadio Monumental. El contexto refleja que la discusión excede los incidentes de una final y se inscribe en un escenario de tensiones en torno al arbitraje, la disciplina y la relación entre los clubes y las autoridades del fútbol argentino.