Lionel Scaloni seguirá en la Selección argentina: los detalles de su contrato.

El entrenador llegó a un acuerdo con la AFA para extender su vínculo por dos años, con una opción de renovación que le permitiría seguir al frente del equipo hasta el Mundial de 2030.

Lionel Scaloni llegó a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para continuar como entrenador de la Selección argentina después de diciembre. El técnico firmará un contrato por dos años, con una opción de renovación por otros dos que podría extender su continuidad hasta 2030.

El acuerdo se conoció después de que el entrenador nacido en Pujato se tomara un tiempo para reflexionar sobre su futuro y mantuviera una reunión con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , durante la última fecha FIFA. Tras la despedida de Lionel Messi frente a Benín, Scaloni había anticipado su intención de continuar al frente del seleccionado, aunque aclaró que todavía no había novedades sobre su situación contractual.

De esta manera, el técnico podría completar más de una década en el cargo, al que llegó en 2018. La intención es que Scaloni dirija a la Selección argentina hasta el Mundial de 2030 , que tendrá partidos inaugurales en el país.

La renovación de Lionel Scaloni contempla un esquema contractual denominado formato 2+2 . En una primera etapa, el vínculo se extenderá por dos años, hasta la finalización de la Copa América 2028 . Luego de ese torneo, se activaría una cláusula de renovación automática por otros dos años, sujeta a la conformidad de ambas partes, para garantizar su continuidad hasta el Mundial 2030 .

El entrenador llegó a un acuerdo con la AFA para extender su vínculo por dos años, con una opción de renovación que le permitiría seguir al frente del equipo hasta el Mundial de 2030.

Según trascendió, la intención de la AFA es realizar el anuncio oficial y la foto protocolar de la firma en la previa del amistoso frente a Uruguay , previsto para el viernes 13 de noviembre en la Bombonera. De esta manera, la entidad buscaría aprovechar el marco del encuentro para confirmar la continuidad del entrenador.

El acuerdo apunta a darle previsibilidad al proyecto deportivo y sostener el proceso de renovación generacional del plantel. La idea es que Scaloni continúe acompañado por su cuerpo técnico, integrado por Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar, aunque todavía resta resolver la situación de Samuel, a quien el entrenador busca convencer para que siga como ayudante de campo.

Desde su llegada al seleccionado en 2018, Scaloni conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Si se concreta la extensión hasta 2030, afrontará su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección argentina, con el objetivo de mantener al equipo entre los protagonistas del fútbol internacional.

La gira de la Selección argentina para cerrar el año

La Selección argentina despedirá 2026 durante la próxima fecha FIFA de noviembre, con dos amistosos que servirán para continuar las pruebas de jugadores y avanzar en el recambio de cara al próximo Mundial.

El primer encuentro será el viernes 13 ante Uruguay en la Bombonera, con horario todavía por definir. Cuatro días después, el martes 17, el conjunto dirigido por Scaloni se enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Para esos compromisos, el entrenador no podrá contar con Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes deben cumplir suspensiones impuestas por la FIFA tras los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026.

El mediocampista de Boca recibió una sanción de diez partidos y todavía debe cumplir siete fechas. Por su parte, el lateral derecho de la Roma fue suspendido por siete encuentros y aún tiene cuatro pendientes.

Otra de las incógnitas pasa por Lautaro Martínez. El delantero del Inter sufrió un desgarro y, por el momento, su presencia en los amistosos está en duda.