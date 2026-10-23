Colapinto le baja el pulgar a una disputa entre África y Argentina por un lugar en la Fórmula 1: "Tenemos las mismas probabilidades que antes"

El piloto de Alpine aseguró que el proyecto para recuperar el Gran Premio de Argentina no pierde fuerza por el futuro desembarco de la categoría en Ruanda, previsto para 2030. Además, respaldó la expansión internacional del campeonato y expresó su confianza en las decisiones de seguridad de la FIA ante el conflicto en Medio Oriente.

Franco Colapinto defendió la expansión de la Fórmula 1 y dijo que la realización del GP de África no le quita chances a la Argentina.

Franco Colapinto no cree que la futura llegada de la Fórmula 1 a África reduzca las posibilidades de que la Argentina vuelva a tener una carrera en el calendario. El piloto de Alpine se refirió al proyecto de Ruanda, que apunta a incorporar un Gran Premio en 2030, y sostuvo que la iniciativa argentina podría concretarse antes, de acuerdo con los rumores que escuchó.

El argentino descartó que la ampliación del calendario hacia nuevos destinos represente un impedimento para las aspiraciones locales. “Creo que Argentina tiene las mismas probabilidades que antes. Eso realmente no ha cambiado. Además, lo de Ruanda es en 2030, creo. Así que todavía falta mucho. Por lo que escucho de los rumores, lo de Argentina sería para un poco antes”, explicó.

De todos modos, Colapinto aclaró que no existe una fecha confirmada para el eventual regreso de la máxima categoría al país y que su referencia se basa en las versiones que circulan sobre las negociaciones.

El piloto también manifestó su deseo de que la Fórmula 1 continúe ampliando su alcance internacional, aunque sin sumar una cantidad excesiva de competencias. “Ojalá suceda y podamos ir a todos lados. Pero sin tener muchas más carreras. Podemos repartir un poco”, comentó entre risas.

Lejos de considerar la incorporación de Ruanda como una amenaza para el proyecto argentino, Colapinto destacó la importancia de que el campeonato llegue a nuevos mercados y públicos. “En primer lugar, me encanta ir a África. Creo que es algo muy bueno para el deporte incorporar nuevos países, nuevos continentes, incluir a una parte diferente del mundo en esto. Va a ser algo bueno para el deporte y ya lo vimos en el pasado”, afirmó.

En esa línea, el corredor de 23 años mencionó la experiencia de competir en circuitos que generan entusiasmo entre los pilotos y que permiten ampliar la diversidad de escenarios del campeonato. Como ejemplo, destacó la posibilidad de regresar a Malasia, un destino valorado dentro de la categoría.

Franco Colapinto rechaza que la F1 en África reduzca las chances para organizar el Gran Premio de la República Argentina: "Están las mismas probabilidades que antes" AlpineF1

“Necesitamos circuitos, necesitamos carreras, nuevos lugares a los que ir. Malasia fue una carrera muy positiva. Volver a un circuito que los pilotos disfrutan tanto es algo muy especial”, sostuvo. Sobre la futura cita africana, agregó: “Ir allí va a ser increíble. Tengo muchas ganas”.

La postura de Colapinto sobre Qatar y Abu Dhabi

Colapinto también se refirió a la posibilidad de disputar los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.

El argentino evitó anticipar una decisión y respaldó el criterio de la Fórmula 1 y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para evaluar las condiciones de seguridad antes de cada competencia.

“Me siento cómodo con lo que decidan la F1 y la FIA. Creo que serán los primeros en intentar mantenernos seguros. Confío plenamente en las decisiones que toman”, respondió.

El piloto remarcó que las autoridades del campeonato disponen de más información para analizar los riesgos y determinar si las carreras pueden desarrollarse con garantías. “Tienen mucha más información que nosotros. Son expertos en lo que hacen y es su trabajo decidir la mejor opción posible. Así que confío plenamente en su criterio”, concluyó.

De esta manera, Colapinto dejó dos mensajes claros: considera que la posibilidad de recuperar el Gran Premio de Argentina sigue abierta pese al proyecto africano y confía en que la Fórmula 1 y la FIA priorizarán la seguridad de los pilotos al definir el futuro de las carreras previstas en Medio Oriente.