Franco Colapinto vuelve a correr con Alpine: cuándo, dónde y a qué hora será la decimoctava fecha de la Fórmula 1 + Agregar ámbito en









El argentino volverá a sentarse en el monoplaza francés en busca de regresar a los puntos, luego de lo que fue una seguidilla negativa en Asia, e intentará comenzar de la mejor manera la gira en América.

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1 y comenzará su gira en América.

Franco Colapinto vuelve a correr con Alpine después de una semana de inactividad, tras la seguidilla de tres carreras en el continente asiático, y a partir de este viernes lo hará en Texas, Estados Unidos, por la decimoctava fecha del campeonato de la Fórmula 1.

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El argentino disputará su tercera carrera en un circuito que le obsequió momentos únicos. La primera vez, en 2024 cuando estaba en Williams, se quedó con el décimo lugar de la parrilla luego de mantener la posición contra Kevin Magnussen y marcó una maniobra muy recordada por los fanáticos de la F1 luego de sobrepasar a Fernando Alonso, la que fue galardonada como el mejor adelantameinto del año. Además, en ese entonces, conseguió su quinto punto en la categoría.

El adelantamiento de Colapinto a Fernando Alonso. Por otro lado, en 2025 con Alpine, se dio una situación particular cuando el jefe del equipo, Flavio Briatore, le pidió que no cambie las posiciones con su compañero Pierre Gasly y que se quede en el lugar. Al no entender el sentido de la petición, Colapinto lo rebasó de todos modos y marcó una maniobra que, sin admitirlo públicamente, hizo declinar a Briatore para que continúe en la categoría durante esta temporada.

Cuándo corre Colapinto en Texas, Estados Unidos A partir del viernes el fin de semana en Austin, Texas, se pondrá en marcha. La primera práctica para los corredores será a partir de las 14.30 horas y cerrará a las 15.30 (horario Argentina). Luego, el mismo día, lo concluirán con la segunda que comenzará a las 18 hs y concluirá a las 19.

Colapinto, en busca de mejorar la mala racha. Ya el sábado, la tercera y última práctica tendrá espacio a las 14.30 hs, mientras la clasificación para la carrera se llevará a cabo a partir de las 18 hs. Por último, el escenario principal del domingo comenzará a las 17 hs.

Viernes 23 de octubre Práctica 1: 14.30 a 15.30 horas. Práctica 2: 18.00 a 19.00 horas. Sábado 24 de octubre Práctica 3: 14.30 a 15.30 horas. Clasificación 18.00 a 19.00 horas. Domingo 25 de octubre Carrera: 17.00 horas. Datos de la pista El escenario para la decimoctava fecha se comenzó a utilizar en 2012 y actualmente es uno de los tres complejos que tiene Estados Unidos para la máxima categoría, posicionándose como el país que más jornadas tiene en su territorio. La pista de Texas, reconocida por su gran bandera en el circuito. En cuanto al Circuito de Las Américas (COTA), tiene 5.513 kilómetros y cuenta con 20 curvas, las cuales se recorren al sentido invertido del reloj. Además, la carrera contará con 56 vueltas hasta su finalización y tendrán que recorrer un aproximado de 308 kilómetros.