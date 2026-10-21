Cristiano Ronaldo amplía la diferencia sobre Lionel Messi en la votación del "Balón de Oro de Todos los Tiempos"

El portugués lidera ampliamente una encuesta para elegir la mejor edición de todos los tiempos. A pocos días del cierre, reúne el 75% de los votos, mientras que el argentino alcanza apenas el 9%.

Cristiano Ronaldo vence a momentáneamente a Messi por el Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo amplió considerablemente su ventaja sobre Lionel Messi en una votación impulsada por el sitio oficial del Balón de Oro , que busca determinar cuál fue la edición más destacada en la historia del prestigioso reconocimiento individual. El delantero portugués se mantiene al frente de las preferencias y aumentó su diferencia respecto del capitán de la Selección argentina .

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A menos de una semana del cierre de la encuesta, el Balón de Oro 2008 de Cristiano Ronaldo concentra el 75% de los sufragios , mientras que el galardón obtenido por Messi en 2012 reúne el 9% . De esta manera, la distancia entre ambos futbolistas alcanzó los 66 puntos porcentuales .

La diferencia se profundizó durante los últimos días. El sábado pasado, el portugués encabezaba la clasificación con el 62% de los votos , frente al 13% que acumulaba el argentino. Desde entonces, Ronaldo sumó otros 13 puntos porcentuales de participación, mientras que Messi perdió cuatro.

Además, otra de las distinciones del exjugador del Real Madrid , correspondiente a 2017 , se posicionó entre las más elegidas, con el 6% de los votos .

La edición de 2008 , que actualmente domina la encuesta, representó uno de los momentos más destacados de la carrera de Cristiano Ronaldo. Durante aquella temporada, el portugués se convirtió en una de las principales figuras del Manchester United , con el que conquistó la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes y la Community Shield .

Cristiano amplió su ventaja sobre Messi en las votaciones. LAPRESSE

Su rendimiento individual también resultó determinante: convirtió 42 goles en todas las competencias, una cifra que lo consolidó entre los mejores futbolistas del mundo y le permitió obtener su primer Balón de Oro.

Por su parte, Lionel Messi compite principalmente con la edición de 2012, cuando consiguió su cuarta distinción consecutiva y estableció una marca histórica que todavía permanece vigente.

Durante ese año calendario, el rosarino convirtió 91 goles en 69 partidos, un registro extraordinario que lo convirtió en el futbolista con más tantos anotados en un mismo año.

El capitán argentino también participa de la votación con su Balón de Oro 2023, reconocimiento que recibió después de conquistar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina, donde fue una de las figuras centrales del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Aunque Messi es el máximo ganador histórico del galardón, con ocho Balones de Oro, frente a los cinco obtenidos por Cristiano Ronaldo, el portugués domina ampliamente esta consulta sobre las mejores ediciones individuales del premio.

Cómo votar por el mejor Balón de Oro de la historia y cuándo termina la encuesta

La iniciativa reúne diferentes ediciones del Balón de Oro obtenidas por diez futbolistas que consiguieron el reconocimiento al menos dos veces a lo largo de sus carreras.

Además de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, participan otras figuras históricas del fútbol internacional, como Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan.

Sin embargo, hasta el momento, los restantes candidatos concentran porcentajes considerablemente menores que los registrados por los dos grandes protagonistas del fútbol de las últimas décadas.

Una particularidad del sistema es que cada voto tiene un costo de €1. Los participantes pueden emitir múltiples sufragios, tanto para una misma edición como para diferentes futbolistas, siempre que abonen el importe correspondiente por cada participación.

Por este motivo, los resultados reflejan la cantidad de votos pagos recibidos por cada candidatura y no necesariamente la preferencia de una cantidad equivalente de personas distintas.

La encuesta permanecerá habilitada hasta el 27 de octubre a las 00:00. Además, la organización anunció que sorteará entre los participantes una entrada para la ceremonia del Balón de Oro del próximo año.

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Quiénes son los 30 nominados al Balón de Oro masculino 2026

Mientras continúa la votación histórica, el Balón de Oro 2026 también reúne a algunas de las principales figuras del fútbol internacional. Entre los candidatos aparecen Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Quiñones, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Erling Haaland.

La lista completa de nominados es la siguiente:

Lionel Messi - Inter Miami

Lautaro Martínez - Inter

Jude Bellingham - Real Madrid

Pau Cubarsí - Barcelona

Marc Cucurella - Chelsea/Real Madrid

Ousmane Dembélé - PSG

Luis Díaz - Bayern Múnich

Bruno Fernandes - Manchester United

Erling Haaland - Manchester City

Gabriel Magalhães - Arsenal

Harry Kane - Bayern Múnich

Achraf Hakimi - PSG

Lamine Yamal - Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Marquinhos - PSG

Sadio Mané - Al Nassr

Kylian Mbappé - Real Madrid

Nuno Mendes - PSG

Michael Olise - Bayern Múnich

João Neves - PSG

Willian Pacho - PSG

Julián Quiñones - Al Qadsiah

Declan Rice - Arsenal

Rodri - Manchester City/Barcelona

Fabián Ruiz - PSG

Ferran Torres - Barcelona/PSG

William Saliba - Arsenal

Dayot Upamecano - Bayern Múnich

Vinícius Júnior - Real Madrid

Vitinha - PSG

Con el cierre de la votación histórica cada vez más cerca, Cristiano Ronaldo aparece como el principal favorito para quedarse con el reconocimiento a la mejor edición del Balón de Oro. Sin embargo, la posibilidad de emitir votos múltiples mantiene abierta la disputa hasta el próximo 27 de octubre.