Lionel Messi y Cristiano Ronaldo arrasan entre los jugadores más influyentes de las selecciones, Kylian Mbappé al acecho

El argentino lidera el ranking de contribuciones ofensivas con 169 en 163 partidos, seguido por el portugués con 154 en 165. Neymar completa el podio.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo arrasan entre los jugadores más influyentes en selección desde el 2010.

El fútbol de selecciones también tiene sus grandes activos. En la última década y media, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo construyeron una diferencia estadística que refleja no sólo su permanencia en la elite, sino también el peso que adquirieron como figuras globales cada vez que vistieron las camisetas de Argentina y Portugal.

Un repaso de Transfermarkt sobre los jugadores más influyentes con sus selecciones desde 2010 coloca a Messi en la cima, con 169 contribuciones ofensivas en 163 partidos. Cristiano Ronaldo aparece inmediatamente detrás, con 154 aportes en 165 encuentros.

La brecha entre ambos y el resto de los futbolistas es significativa. Neymar ocupa el tercer lugar, con 139 contribuciones en 130 partidos con Brasil. El brasileño incluso alcanzó esa cifra pese a haber tenido un recorrido internacional menos continuo durante los últimos años.

Para el fútbol argentino, el dato adquiere una dimensión especial porque la ventana internacional de septiembre-octubre marca el cierre de la etapa de Messi con la Selección . El capitán anunció su retiro internacional después del Mundial 2026, en el que Argentina llegó nuevamente a la final. Ahora tendrá una última aparición ante su público el 6 de octubre frente a Benín.

Messi se despide de la selección como máximo goleador histórico de Argentina, con 125 goles en 207 partidos a lo largo de su carrera internacional. Además, deja detrás títulos como la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

En términos de contribuciones desde 2010, el tercer puesto corresponde a Neymar, con 139 en 130 partidos. Detrás aparece Robert Lewandowski, quien acumula 122 aportes en 151 partidos con Polonia, mientras que Romelu Lukaku suma 113 en 132 encuentros con Bélgica.

La gran amenaza para ese grupo histórico es Kylian Mbappé. El delantero francés debutó con su selección en 2017 y, en apenas 106 partidos, ya registra 110 contribuciones ofensivas, producto de 66 goles y 44 asistencias. Es decir, alcanzó la barrera de los 100 aportes en menos de una década y todavía tiene por delante buena parte de su carrera internacional.

Transfermarkt hace un repaso de los jugadores más influyentes desde 2010 a nivel de selecciones, top en el que arrasan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Neymar es tercero. IA

Ese crecimiento también modifica el mapa comercial de las grandes selecciones. La presencia de futbolistas capaces de sostener durante años niveles extraordinarios de rendimiento convierte a las camisetas nacionales, los patrocinadores, los derechos audiovisuales y las plataformas digitales en activos alrededor de los cuales se concentra cada vez más valor.

El siguiente integrante del grupo es Harry Kane. El delantero inglés, que debutó internacionalmente en 2015 y actualmente juega en Bayern Múnich, suma 105 contribuciones en 121 partidos.

Mohamed Salah, por su parte, es el único jugador no europeo además de Neymar dentro de los principales nombres del listado. El egipcio acumula 103 aportes en 119 partidos con su selección.

El grupo se completa con dos nombres que también construyeron una extensa trayectoria internacional: Luis Suárez, con 93 contribuciones, y Memphis Depay, con 92.

El ranking permite dimensionar el impacto acumulado de una generación que durante más de 15 años convirtió a sus principales estrellas en activos centrales del fútbol mundial. Messi y Cristiano lideraron ese proceso desde la cancha, mientras que Neymar, Lewandowski, Lukaku y Kane se mantuvieron detrás. Mbappé, con sólo nueve años de recorrido internacional, ya se ubica entre ellos.

Esta fecha FIFA tendrá además una particularidad: las selecciones podrán disputar hasta cuatro partidos, en lugar de los dos habituales, antes de que los futbolistas regresen a sus clubes. En ese contexto, la despedida de Messi tendrá un valor adicional: será el último capítulo de una carrera internacional que, además de títulos y récords, convirtió al rosarino en uno de los principales activos deportivos y comerciales de la historia reciente.