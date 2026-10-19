Cristiano Ronaldo supera a Messi en la votación del Balón de Oro más grande de la historia: le saca 49 puntos

La encuesta permite elegir la mejor actuación entre diez leyendas que ganaron el premio en múltiples ocasiones. El portugués lidera con el 62% de los votos por su temporada de 2008, mientras que el argentino suma el 13% con su histórico año 2012. Cada participación cuesta un euro y la votación cierra el 27 de octubre.

La página oficial dell Balón de Oro lanzó una votación para elegir al ganador del trofeo en la que tuvo la campaña más exitosa. La inesperada distancia que le lleva Cristiano a Messi.

El histórico duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo, esta vez fuera de las canchas. La página oficial del Balón de Oro lanzó una votación para elegir al Balón de Oro más grande de la historia, una iniciativa que enfrenta las mejores temporadas de diez leyendas del fútbol mundial y que, por ahora, tiene al portugués como amplio favorito.

Cristiano Ronaldo lidera la encuesta con el 62% de los votos gracias a su Balón de Oro de 2008, mientras que Lionel Messi ocupa el segundo lugar con el 13% por el premio que consiguió en 2012. La diferencia es de 49 puntos porcentuales, una distancia significativa en una competencia que vuelve a poner frente a frente a dos de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

La tercera posición también pertenece al rosarino: su Balón de Oro de 2023 reúne el 9% de las preferencias. Así, Messi concentra buena parte del apoyo en dos de sus ocho galardones, mientras que Cristiano Ronaldo reúne sus principales porcentajes en distintas campañas de su carrera.

La iniciativa, denominada BOAT —por Best of All Time—, fue lanzada a comienzos de octubre y propone que los aficionados comparen temporadas concretas de futbolistas que ganaron el Balón de Oro al menos dos veces. La plataforma permite consultar los porcentajes de cada candidatura y votar mediante un pago de un euro por participación.

Estos son los cinco candidatos que encabezan la votación hasta el momento:

Futbolista y año del premio Porcentaje de votos

Cristiano Ronaldo (2008) 62%

Lionel Messi (2012) 13%

Lionel Messi (2023) 9%

Cristiano Ronaldo (2007) 7%

Cristiano Ronaldo (2016) 2%

La votación permite elegir más de una candidatura y volver a votar por el mismo futbolista, siempre con un costo de un euro por cada participación. El plazo para hacerlo vence el 27 de octubre a las 00.00, hora de París.

El resultado no determina quién ganó más Balones de Oro ni quién tuvo la carrera más exitosa. La propuesta apunta a elegir qué edición del premio estuvo asociada a la actuación individual más destacada, considerando el rendimiento del jugador durante una temporada o un año determinado.

Cristiano Ronaldo 2008: títulos, goles y consagración europea

El Balón de Oro de Cristiano Ronaldo en 2008 estuvo respaldado por una de las mejores temporadas de su primera etapa en el Manchester United. El delantero portugués fue una pieza central del equipo dirigido por Alex Ferguson, que conquistó la Premier League 2007-08 y la Liga de Campeones de esa misma temporada.

En el campeonato inglés, Cristiano terminó como máximo goleador con 31 tantos, una cifra que consolidó su condición de figura mundial. Su rendimiento también resultó determinante en la campaña europea del Manchester United, que derrotó al Chelsea en la final de la Champions League, disputada en Moscú.

A esos títulos se sumaron la Community Shield de 2008 y el Mundial de Clubes de la FIFA de ese año. El conjunto de resultados individuales y colectivos convirtió aquella temporada en el punto de partida de una carrera que llevaría al portugués a conquistar cinco Balones de Oro.

Ese recorrido explica, al menos en parte, por qué su candidatura de 2008 concentra una ventaja tan amplia en la encuesta. El premio llegó cuando Cristiano todavía jugaba en Inglaterra, antes de su traspaso al Real Madrid en 2009.

El Balón de Oro que recibió Cristiano Ronaldo en 2008 lidera la encuesta para elegir la “campaña más grande de la historia de un ganador del trofeo” con un contundente 62% de los votos. Lionel Messi marcha segundo por su actuación en 2012 con Barcelona. IA

Messi 2012: los 91 goles que marcaron un récord

La principal candidatura de Lionel Messi es la correspondiente a 2012, año en el que consiguió su cuarto Balón de Oro consecutivo y estableció una marca extraordinaria de 91 goles en 69 partidos oficiales durante el año calendario.

El argentino alcanzó ese registro durante su etapa en el Barcelona, con una producción ofensiva que lo convirtió en el protagonista de una de las temporadas individuales más recordadas de la historia del fútbol. Aunque el equipo no consiguió ganar la Liga de Campeones de 2012, la capacidad goleadora de Messi quedó en el centro de la discusión sobre los mejores rendimientos individuales.

Su candidatura reúne actualmente el 13% de los votos, muy por detrás del 62% de Cristiano Ronaldo en 2008. Sin embargo, Messi vuelve a aparecer entre los favoritos con su Balón de Oro de 2023, que suma el 9%.

Ese último reconocimiento estuvo marcado por la conquista del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina. Durante la temporada 2022-23, Messi también ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el Paris Saint-Germain, con un balance de 21 goles y 20 asistencias en 41 partidos con el equipo francés.

La distribución de los votos entre sus distintas candidaturas constituye uno de los aspectos más llamativos de la encuesta: el rosarino ganó ocho veces el Balón de Oro, pero ninguna de sus ediciones alcanza por ahora el respaldo que recibe la temporada de 2008 de Cristiano Ronaldo.

Diez leyendas en carrera por el mejor Balón de Oro

La plataforma no limita la elección a Messi y Cristiano Ronaldo. La lista incluye a diez futbolistas que conquistaron el galardón en dos o más oportunidades y que representan distintas épocas del fútbol.

Los nominados son:

Lionel Messi: ganador en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Cristiano Ronaldo: ganador en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Ronaldo Nazário: ganador en 1997 y 2002.

Marco van Basten: ganador en 1988, 1989 y 1992.

Michel Platini: ganador en 1983, 1984 y 1985.

Karl-Heinz Rummenigge: ganador en 1980 y 1981.

Kevin Keegan: ganador en 1978 y 1979.

Franz Beckenbauer: ganador en 1972 y 1976.

Johan Cruyff: ganador en 1971, 1973 y 1974.

Alfredo Di Stéfano: ganador en 1957 y 1959.

Los porcentajes difundidos hasta ahora muestran que varias de las candidaturas históricas todavía no reúnen un apoyo significativo frente a las temporadas de Messi y Cristiano Ronaldo. En el caso del portugués, sus premios de 2007 y 2016 figuran con el 7% y el 2%, respectivamente. Los reconocimientos de Messi en 2009, 2011, 2015 y 2019, así como los de Cristiano en 2013 y 2014, registran alrededor del 1% cada uno, según los datos publicados de la encuesta.

La votación vuelve a alimentar una rivalidad que atravesó casi dos décadas y que se extendió desde los principales campeonatos europeos hasta la escena internacional. Messi acumula ocho Balones de Oro, mientras que Cristiano Ronaldo obtuvo cinco, pero la consulta plantea una pregunta diferente: cuál de sus actuaciones merece ser considerada la mejor de todos los tiempos.

Además, ambos mantienen otro objetivo estadístico en sus carreras: superar la barrera de los 1.000 goles oficiales. Según las cifras incluidas en los datos de la encuesta, Messi suma 936 goles en 1.180 partidos y Cristiano Ronaldo registra 981 en 1.340 encuentros.

Con el cierre previsto para el 27 de octubre, la candidatura de Cristiano Ronaldo de 2008 parte con una ventaja contundente. Messi, por su parte, mantiene dos de sus temporadas entre las tres más votadas.

La incógnita es si el respaldo al portugués se mantendrá hasta el final o si las distintas candidaturas del argentino conseguirán modificar el resultado. Por ahora, en esta nueva competencia entre dos leyendas, Cristiano Ronaldo gana con amplitud: su temporada de 2008 reúne casi cinco veces más votos que la de Messi en 2012.