Cristiano Ronaldo confesó la vez que se emborrachó con champagne

"El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos", respondió el portugués que habló de su presente con Juventus, pero también repasó su pasado y predijo su futuro.

Futuro en el que la palabra retiro no figura en el horizonte porque, advirtió, "me sigue divirtiendo jugar porque allí radica mi secreto, en hacer lo que me gusta tratando de estar siempre al máximo nivel".

cr7.mp4 YT Sleepy Player

"Trabajo de lo que amo y me gustaría que todo el mundo pudiera hacerlo también. Soy un afortunado porque, además, me pagan por hacerlo", completó el delantero que afirma sentirse "feliz" con su vida.

"Sí, hay gente que me critica, pero eso también es parte del trabajo, sobre todo en el fútbol. Hay que tratar de ser siempre positivos más allá del aplauso o de las críticas, que también son algo normal para mí", aclaró.

"Soy quien soy y soy lo que hago y se que al final de la historia todos me aplaudirán y dirán 'bravo'", completó Cristiano, quien en febrero festejará sus 35 años de vida, pero por ahora no evalúa "colgar los botines".

El futuro de Cristiano

"Si llegase a ser entrenador -anticipa sin embargo- seguramente sería un motivador. Un técnico debe saber transmitir su pasión y su talento a sus equipos. A mi me gusta gambetear, rematar al arco y hacer goles y eso es lo que transmitiría".

Sobre su presente, el emblema portugués dijo sentirse muy a gusto en Juventus. "Me gusta el club, el mejor de Italia y con una gran historia sobre sus espaldas y eso me hace sentir contento de estar aquí y quiero ganar muchos títulos", reflexionó, sabiendo que en Turín esperan por la Liga de Campeones.

Fue por Champions que convirtió, a su entender, el gol más lindo de su carrera, de chilena y ante Juventus en Turín en 2018 por los cuartos de final de ida cuando todavía defendía la casaca "merengue".

Il gol più bello della mia carriera, parola di Cristiano Ronaldo Linea Diletta con CR7 è su #DAZN View this post on Instagram Il gol più bello della mia carriera, parola di Cristiano Ronaldo Linea Diletta con CR7 è su #DAZN A post shared by DAZN Italia (@dazn_it) on Dec 26, 2019 at 2:39am PST

"Ese gol que le marqué a Gigi Buffon fue sin dudas el más bello de todos porque fue único, en un estadio único, en una noche realmente especial y contra un gran equipo", recordó sobre el tanto que aplaudieron hasta los hinchas rivales.

Sus inicios fueron en Sporting de Lisboa, pasado que repasó junto con sus años en Manchester United al mando del exentrenador escocés de los "Diablos Rojos", Sir Alex Ferguson, "el hombre que cambió mi vida", asegura debido a que fue quien lo descubrió en 2003 en Portugal y decidió llevárselo.

"Estaba muy excitado por jugar contra uno de los mejores clubes del mundo y recuerdo que le dije a mi mejor amigo: 'No puedo creer que mañana jugaré contra Manchester United. Verás que lo hago tan bien que los convenzo de llevarme'", rememora.

Me sigue divirtiendo jugar porque allí radica mi secreto, en hacer lo que me gusta tratando de estar siempre al máximo nivel"

"Lo decía como una broma, pero al final del partido Ferguson en persona me dijo en voz baja: 'Deberías venir con nosotros' y allí comenzó todo. Tenía 18 años cuando me fui a Manchester y vi en persona la estructura del club", agrega.

"En ese momento pensé, vuelvo a Sporting a entrenarme bien así me traen acá, pero Ferguson me sugirió: 'Quedate aquí, cuento contigo'. No lo podía creer. Lo primero que hice fue tomar el teléfono y llamé a mi madre", continúa.

Cristiano Ronaldo confesó la vez que se emborrachó con champagne

Finalmente, Cristiano Ronaldo recordó la noche en la que ganó la Eurocopa 2016 con su país y confesó que se emborrachó con "una copa de champán".

"La Eurocopa de 2016 fue el trofeo más importante que he ganado en mi carrera, el que gané con mi selección. Campeón de Europa con Portugal. Reí, lloré, fui entrenador, sufrió... Me emborraché después del partido", concluyó.