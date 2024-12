De ídolos a presidente: los emblemáticos exjugadores que se convirtieron en la máxima autoridad de su club en el fútbol argentino?

Entre los casos más emblemáticos se encuentran Daniel Alberto Passarella, Juan Sebastián Verón y Juan Román Riquelme. Pero no fueron los únicos que optaron por este camino. Cabe destacar, igualmente, que Daniel Passarella había tenido un paso por River como Director Técnico antes de lanzarse a la presidencia.

Si bien ganó de manera contundente las elecciones, no está exento de críticas por los resultados futbolísticos, y ya había sido vicepresidente de la gestión anterior, encabezada por Jorge Amor Ameal. De todas maneras, no se puede decir que en este caso su gestión como presidente haya arruinado su carrera como jugador, porque todavía es muy querido por los hinchas de boca.

Juan Sebastián Verón

Su caso es completamente diferente, desde que se impuso cómodamente en las elecciones presidenciales, después de una dificultosa primera etapa en la que recaudó fondos para terminar el estadio nuevo y eso sin dudas se sintió en el plantel profesional, pudo adaptarse y hacer crecer al club y al equipo, por lo que resulta uno de los casos más exitosos de jugadores devenidos en presidentes. No obstante, su buena opinión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas ha generado controversias.

Luis Artime

Este es otro caso exitoso y se desempeña en Belgrano de Córdoba. Luego de llegar a la presidencia en el año 2021, consiguió que el equipo ascendiera al año siguiente y en este 2024 fue reelecto por 4 años más.

Gonzalo Belloso

El ex jugador de central fue electo el mismo día que Argentina salía campeón del mundo en Qatar. Se impuso con el 78% de los votos. Si bien no es un ídolo, el ex delantero, que tuvo 3 ciclos en central, arribó al cargo con experiencia política, fue director de desarrollo en la Conmebol entre 2018 y 2021.

Daniel Alberto Passarella

Así como hubo casos exitosos, también hubo gestiones para el olvido. Passarella pasó a ser una mala palabra en River Plate después de su paso por la presidencia. No pudo torcer el rumbo de la debacle realizada por José María Aguilar y el equipo descendió a la B nacional en el año 2011. Recién en 2023 volvió a pisar el Estadio Monumental en carácter de campeón del mundo y fue recibido con indiferencia.

Carlos Babington

Este caso es similar al de Daniel Passarella. El inglés había sido el número 10 del mítico equipo dirigido por César Luis Menotti en el año 1973 que salió campeón. Pero todo se fue a la basura luego de su gestión como presidente entre 2006 y 2011. Después de perder el campeonato con Vélez en 2009, la crisis se profundizó y tuvo que renunciar 1 año antes de que termine su mandato. Y Huracán quedó cerca del descenso.