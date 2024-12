Enzo Pérez habló de su futuro profesional: dejará Estudiantes y los hinchas de River se ilusionan

En una entrevista luego de la noche histórica que vivió con Estudiantes, Enzo Pérez confirmó que no renovará con Estudiantes y se abrió una posibilidad con River.

Estudiantes de La Plata vivió una noche histórica al consagrarse campeón del Trofeo de Campeones, luego de vencer 3-0 a Vélez en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Los goles de Tomás Marchiori (en contra), Alexis Manyoma y Guido Carrillo aseguraron el triunfo para el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que sumó así su segundo título en 2024, tras haber ganado la Copa de la Liga. Sin embargo, la alegría de la victoria para los hinchas del Pincha se vio marcada por una noticia importante: Enzo Pérez, una de las figuras y pilares del equipo, confirmó que no continuará en el club la próxima temporada.

"Como dije desde el principio, mi decisión iba a depender de cómo llegara el final. Esta semana pude hablar con los dirigentes, con Sebastián (Verón) y con Eduardo (Domínguez). Lo acabo de comunicar al grupo, ya que no quería hacerlo antes para poder concentrarnos en el partido. He tomado la decisión de no seguir en el club", comentó el futbolista luego de haber logrado el título.