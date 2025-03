Enzo Pérez y el Mundial de Clubes 2025 para River: "La idea es llegar lo más lejos posible"

Embed El símbolo de #River, Enzo Pérez, habló en exclusiva con la FIFA sobre el Mundial de Clubes.

Por otra parte, se refirió a su entrenador, Marcelo Gallardo, y sostuvo que "le gusta mucho que sus jugadores y su equipo tengan una perfección, una identidad de juego". "Yo desde que lo conozco siempre busca que el jugador mejore día a día", remarcó.

Y resaltó: "A mí particularmente me hizo crecer muchísimo a nivel mental, de que no existe techo. Él siempre te levanta un poco más y hace que el jugador no se quede con lo que hizo o va a hacer, sino que siga evolucionando día a día. Entonces eso hace que Marcelo busque la perfección siempre".

Por último, se refirió al cruce con Inter de Milán: "Enfrentar a ellos, como también a los otros equipos que tenemos en la zona, va a ser algo muy importante".

Además, analizó lo que será la fase de grupos para River: "También, cerrar con el Inter va a ser algo bueno. Medirnos también, contra ellos va a ser algo de mucha competencia. Hay que ver cómo llegan los dos equipos a esa instancia y a ese nivel, pero cerrar el grupo con el Inter va a ser algo especial y lo vamos a vivir como tal", agregó.