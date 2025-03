Cuáles son las vitaminas que necesita el cuerpo para mantenerse saludable, según la edad

En ciertos casos, cuando la dieta no satisface las necesidades, puede ser necesario recurrir a suplementos bajo supervisión médica. No obstante, la prioridad debe ser siempre la obtención de nutrientes a través de fuentes naturales. El cuerpo probablemente no funciona de la misma manera a los 40 años que a los 20. Sin embargo, con una alimentación equilibrada se pueden obtener los nutrientes esenciales y llevar una vida plena.