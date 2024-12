Fanáticos musulmanes cargaron contra Mohamed Salah por celebrar la Navidad

Rápidamente, seguidores musulmanes mostraron su descontento con la publicación: "Sigo confundido. Entiendo que los cristianos que creen en Jesús celebran su cumpleaños cada año el 25 de diciembre. Lo que no entiendo es cómo un no cristiano (un creyente musulmán que adora a Alá y sólo a Alá ) celebra el nacimiento de Jesús , a pesar de que el islam prohíbe vehementemente a los musulmanes tal acto. Alguien tiene que decirle que tiene derecho a la fe que quiera. Que sea cristiano si es lo que quiere, pero lo que estás haciendo como musulmán es poco menos que hipocresía ", expresó un usuario.

Además, otros escribieron "Me decepcionaste, hermano", "Borra esto ahora mismo", "En este punto, estoy decepcionado de ti, hermano". Incluso, algunos fueron más allá y trataron de propinarle al futbolista un mal augurio en su desempeño dentro de la cancha: "Recuerden mis palabras: no marcarás ningún gol hasta el final de la temporada por faltarle el respeto a nuestro amado profeta SAW y a toda la comunidad musulmana".

En lo que va del torneo, Salah ha estado en una forma espectacular, anotando 15 goles y sumando 11 asistencias, lo que significa que lidera la carrera por la bota de oro.

"A pesar de todas las advertencias, sigues adelante y publicas esta pose vergonzosa tuya. Que Alá te proteja hasta el final. A partir de ahora, dejaré de seguirte en todas las plataformas y también te bloquearé. Eres una vergüenza. También dejaré de ver el partido del Liverpool para siempre", advirtió otro usuario.

A pesar de su desempeño en el club inglés, el delantero aún no definió su futuro teniendo en cuenta que su contrato finaliza al terminar esta temporada. Semanas atrás, manifestó: "Ya estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro". Desde entonces, el Liverpool le ha ofrecido un contrato a la estrella, pero las dos partes aún no han llegado a un acuerdo sobre los términos.