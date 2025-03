El peronismo se encamina a un acuerdo para suspender las PASO en la provincia de Buenos Aires

Los tres sectores que componen el bloque de Unión por la Patria en Diputados bonaerense avanzaron en un acuerdo para que no haya Primarias este año. Aún resta definirse si las elecciones serán concurrentes o desdobladas, pero los referentes del espacio afirman: "Todo se va a ordenar y vamos a enfrentar la elección juntos. El peronismo no se va a quebrar".

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convocó a una sesión ordinaria para el 27 de marzo con el objetivo de tratar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) locales. El peronismo busca dar una muestra de unidad luego de las divisiones expuestas en la última semana. " Ya hay acuerdo para la suspensión de las PASO y, de no surgir imprevistos, se votará el jueves próximo" , aseguró a Ámbito uno de los interlocutores de la negociación.

El debate sobre la eliminación de las PASO cobró mayor relevancia esta semana cuando legisladores del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , alineados con Axel Kicillof , bajaron al recinto en una sesión especial impulsada por La Libertad Avanza para tratar distintos proyectos que proponían que no haya primarias.

Ese movimiento dejó en evidencia las tensiones dentro de Unión por la Patria (UP): mientras los legisladores cercanos a Kicillof se sumaron a la sesión junto a la mayoría de los bloques opositores, los representantes del Frente Renovador y La Cámpora no dieron quórum, lo que finalmente provocó la caída de la sesión.

Esto generó la versión de que se había partido el bloque justicialista , lo que fue pronto desmentido por el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera , quien enfatizó: “Tal cual nos hemos comprometido, la semana que viene se dará el debate en comisiones y el 27 en el pleno. La especulación de algunos sobre la cuestión política interna, cuando está en juego la simplificación de la vida de millones de bonaerenses, no es más que eso: especulación ”.

Además, explicó que ya había acordado con el Ejecutivo provincial el tratamiento del proyecto en comisiones a principios de la próxima semana y su votación el jueves 27 de marzo. Según Guerrera, esta decisión fue el motivo por el cual massistas y kirchneristas no dieron quórum a la sesión especial de los libertarios.

“Lo que ocurrió es que ya habíamos definido el jueves mismo avanzar en la sesión del 27, pero como no todos estaban al tanto, ese día algunos bajaron al recinto y otros no", explicó una importante fuente de UP y agregó: "Nadie le iba a regalar a La Libertad Avanza el triunfo de convocar la sesión y sacar las PASO, pero el acuerdo estaba cerrado ese mismo día”.

A pesar de que ya existía un proyecto presentado por el peronismo para suspender las Primarias, el del diputado del Frente Renovador Rubén Eslaiman, los legisladores alineados con Kicillof impulsaron su propia iniciativa. Esta última propuesta está en sintonía con el pedido del Ejecutivo de ajustar los plazos electorales bonaerenses y optimizar la organización electoral

Legislatura bonaerense.jpg

La propuesta, firmada por los legisladores Susana González, Gustavo Pulti, Carlos “Cuto” Moreno, Lucía Iañez, Laura Aloisi, Mariana Larroque, Ana Balor y Viviana Guzzo, también introduce modificaciones en los plazos y procedimientos electorales.

Entre los cambios, establece que la convocatoria a elecciones generales deberá realizarse con al menos 100 días de anticipación; la solicitud de reconocimiento de alianzas transitorias deberá ser efectuada hasta 80 días antes de la fecha establecida para la elección general; y la presentación de listas a la Junta Electoral deberá ser realizada con una anticipación de por lo menos 70 días a la fecha del acto electoral.

A la vez, la presentación de boletas identificatorias de candidatos a la Junta Electoral, tendrá que ser efectuada con una anticipación de por los menos cincuenta 50 días a la fecha de los comicios. Sin embargo, el resto de los plazos establecidos por las normas vigentes para el proceso de elecciones generales permanecerán sin cambios.

Ahora, la estrategia de UP es unificar los dos proyectos en reuniones de comisión el miércoles próximo, conseguir dictamen e incluirlo en el orden del día de la sesión del 27.

La fecha de elecciones

La discusión en el oficialismo no se agota en la suspensión de las PASO. El debate de fondo sigue siendo la fecha de las elecciones generales en la provincia. "Hay tiempo hasta el 5 de mayo para definirlo. Hay que lograr consenso y evaluar la mejor estrategia", explicaron desde el peronismo.

Es que coexisten, todavía, tres posturas definidas: la de Kicillof, que propone desdoblar los comicios y adelantarlos respecto a los nacionales; la de Cristina Kirchner, que sostiene que deben ser concurrentes para fortalecer la campaña política tanto en Provincia como en Nación; y la de Sergio Massa, quien considera que lo mejor es realizarlas en noviembre, una vez que el escenario nacional ya esté resuelto.

El esquema electoral también impone desafíos logísticos. "Si se vota de manera concurrente, hay que dividir las mesas a la mitad, lo que extendería considerablemente los tiempos de votación", detallaron fuentes con conocimiento en la organización de los comicios. Actualmente, el tiempo promedio de votación es de un minuto y medio por persona, pero con este sistema podría extenderse a más de cuatro minutos. Además, implicaría un doble sistema de fiscalización y de recuento.

Pese a las tensiones internas, en el peronismo confían en que llegarán a un acuerdo. "El peronismo se va a ordenar y vamos a enfrentar la elección todos juntos. Al final del día, los tres espacios de la provincia (Cristina, Massa, Kicillof) se van a sentar en una mesa y van a cerrar un acuerdo. Todos esperan que el peronismo se quiebre, pero eso no va a pasar", afirmó un dirigente de peso.

Si la iniciativa de suspender las PASO en este turno electoral prospera en Diputados, el Senado podría tratar el proyecto, y convertirlo en ley, el mismo jueves o en una sesión convocada para el 3 de abril. Diversos interlocutores del peronismo trabajan en pulir los detalles para garantizar que la votación se concrete sin sobresaltos.