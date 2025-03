Lionel Scaloni, entre la cautela por el Mundial y el "gol hermoso" de Almada

El DT de la Selección argentina ponderó el partido del volante: "Juega a lo que quiere el equipo". En tanto, aseguró que la clasificación va más allá de los partidos: "No pensamos en eso, pero su sucede, estaremos muy contentos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1903269155383529955&partner=&hide_thread=false La contundente respuesta de Scaloni: ¿llega De Paul al Superclásico ante Brasil? pic.twitter.com/rAPYxIorSn — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2025

En este sentido, el entretiempo fue clave, ya que sirvió para "corregir o potenciar lo que se hizo bien. Ellos triangulaban por el lado derecho y nos generaron algún que otro contratiempo, pero ajustamos mejor para el segundo tiempo".

"Más allá de que hay jugadores importantes que no pudieron estar, me parece que tenemos como para poder salir tranquilos a la cancha. El desarrollo puede ser diferente, pero el equipo está más allá de los nombres", declaró Scaloni, que esta noche sufrió la baja de tres grandes figuras, como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul.

Por último, señaló que "no sé si Alexis (Mac Allister) tiene algo, lo saqué porque lo vi cansado".

La próxima presentación de la Selección argentina será el martes a las 21 ante Brasil, en el estadio Monumental, donde buscará sellar la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, Scaloni aseguró que no piensa en eso.

"Cuando jugas estos partidos todavía no te viene a la mente el Mundial. Esto no te permite pensar más allá de lo que estás jugando. No estamos pensando en eso, si llegamos a pasar el martes estaremos muy contentos, pero esta camiseta es partido a partido", cerró el DT campeón del mundo.