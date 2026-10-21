Franco Colapinto busca revancha en la Fórmula 1 y lanzó un mensaje antes del Gran Premio de Austin

El piloto argentino quiere dejar atrás una serie de resultados adversos con Alpine y se prepara para un circuito donde ya logró sumar puntos. Qué dijo sobre el trabajo del equipo y sus expectativas para las próximas carreras.

Franco Colapinto se prepara para afrontar una nueva oportunidad en la Fórmula 1. Después de varias carreras complicadas con Alpine , el piloto argentino apunta al Gran Premio de Estados Unidos , que se disputará el domingo 25 de octubre en Austin, Texas, con la expectativa de recuperar competitividad y volver a pelear por un buen resultado.

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El regreso al continente americano aparece como un incentivo especial para el corredor de Pilar, que guarda buenos recuerdos del circuito estadounidense. Allí consiguió uno de sus resultados más destacados en la máxima categoría, cuando terminó décimo con Williams en 2024 y sumó puntos por segunda vez en su trayectoria.

Sin embargo, el presente deportivo es diferente. Colapinto llega a Austin después de una serie de dificultades que incluyeron un incidente en el Gran Premio de Azerbaiyán , un decimotercer puesto en Bahrein y un abandono por problemas en la transmisión durante el Gran Premio de Singapur .

Los resultados también estuvieron acompañados por un clima de tensión en las redes sociales, donde el argentino pidió a sus seguidores que dejaran de enviar mensajes agresivos y amenazas en su nombre.

Ahora, el objetivo es concentrarse nuevamente en la pista y aprovechar las próximas tres fechas del calendario para intentar revertir el momento de Alpine.

“Tengo muchas ganas de volver a competir en Austin y de comenzar una de las series de tres carreras consecutivas más divertidas del año”, expresó Colapinto en la previa de la competencia.

El piloto destacó especialmente la posibilidad de competir en circuitos donde suele recibir un fuerte acompañamiento de los fanáticos latinoamericanos.

“Correr en Texas, Ciudad de México y San Pablo es fantástico para mí; además, recibo un gran apoyo de los aficionados, ya que estoy más cerca de casa”, señaló.

El trabajo de Alpine y el recuerdo de Colapinto en Austin

La preparación para el Gran Premio de Estados Unidos tuvo un componente importante fuera de la pista. Después de las últimas competencias, Colapinto regresó a la sede de Alpine en Enstone, donde trabajó junto con los ingenieros para analizar el rendimiento del monoplaza y buscar mejoras.

El argentino reconoció que el equipo atraviesa un período difícil, aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de conseguir mejores resultados.

El argentino reconoció que el equipo atraviesa un período difícil, aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de conseguir mejores resultados. Gentileza - @francolapinto

“Hemos pasado por una racha de carreras complicadas en las últimas semanas, pero he estado en Enstone con mis ingenieros trabajando intensamente para asegurar que las próximas sean mucho mejores”, explicó.

Y agregó: “Tenemos mucho trabajo por delante en la pista; estoy muy motivado para afrontarlo y lograr otro buen fin de semana en Austin”.

El Circuito de las Américas (COTA) tiene un significado especial para el piloto argentino. En 2024, cuando integraba Williams, finalizó en el décimo puesto y protagonizó una destacada maniobra de sobrepaso sobre Fernando Alonso, que posteriormente fue elegida por los aficionados como la mejor de aquella temporada.

Su experiencia de 2025, ya con Alpine, fue menos favorable: terminó decimoséptimo en una carrera en la que también quedó bajo análisis una maniobra sobre su compañero Pierre Gasly, después de una indicación del equipo de mantener las posiciones.

El trazado estadounidense presenta características que pueden generar oportunidades de adelantamiento. Su primera curva se encuentra después de una pronunciada subida, mientras que la sucesión de curvas rápidas y la extensa recta posterior exigen precisión y un buen equilibrio del monoplaza.

“En Austin se respira un ambiente estupendo y la ciudad siempre está llena de vida”, destacó Colapinto, quien considera a esta competencia una de sus favoritas del calendario.

La carrera del domingo abrirá una exigente seguidilla de tres Grandes Premios consecutivos. Después de Estados Unidos, la Fórmula 1 visitará México el 1 de noviembre y Brasil el 8 de noviembre, en una etapa que promete una importante presencia de seguidores argentinos.

Para Colapinto, las próximas semanas representan una oportunidad de dejar atrás los contratiempos recientes y recuperar sensaciones positivas en la pista.

Con el recuerdo de aquel décimo puesto conseguido en 2024 y el trabajo realizado junto a los ingenieros de Alpine, el argentino llega a Austin con la intención de cambiar el rumbo de su temporada y volver a ser protagonista en la Fórmula 1.