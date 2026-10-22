Franco Colapinto presentó un nuevo casco con un guiño especial a Boca + Agregar ámbito en









El piloto argentino lucirá un diseño con los colores azul y amarillo en los Grandes Premios de Estados Unidos y México. El número 43 también tendrá un estilo inspirado en la camiseta xeneize.

Franco Colapinto presentó su nuevo casco inspirado en Boca Juniors.

El piloto argentino Franco Colapinto sorprendió con el diseño de su nuevo casco para la gira americana de la Fórmula 1, con un homenaje a Boca Juniors y a la bandera argentina. El equipamiento, que estrenará en el Gran Premio de Estados Unidos, combina el blanco con detalles azules y amarillos y lo acompañará también en la próxima fecha de México.

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El nuevo diseño deja temporalmente atrás la estética habitual que Colapinto utilizó durante la temporada 2026, marcada por los tonos celestes, blancos y rosas. Entre los detalles más destacados aparecen los rayos del Sol de Mayo, adaptados a los colores del Xeneize, y el número 43, que identifica al piloto en la máxima categoría del automovilismo.

“Tenemos el 43 en la parte superior y en los costados, con mi nombre en una fuente muy linda. Un poco de Boca, el número como en la camiseta y mi logo. Bandera argentina y sus colores por todos lados”, explicó el piloto al presentar el casco en las redes oficiales de Alpine.

El guiño a Boca y el vínculo con Mercado Libre Adding a touch of @MercadoLibre to @FranColapinto's helmet pic.twitter.com/P1Ax6XGNHT — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 22, 2026 Además del homenaje al club del que es hincha, el amarillo del casco responde a la presencia de Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores de Colapinto. La empresa tendrá visibilidad tanto en el casco como en el monoplaza de Alpine durante las próximas competencias.

“Un montón de amarillo por Meli, Mercado Libre, que están ahí en el frente y estarán presentes en el auto en estas próximas semanas y en el casco también”, señaló el argentino.

El piloto también mantiene la costumbre de presentar diseños especiales para las carreras en Estados Unidos. En 2024 utilizó un casco inspirado en Carlos Reutemann, mientras que en 2025 homenajeó a la Misión Argentina que participó en las 84 Horas de Nürburgring de 1969 con los tres Torino. El casco con los colores de Boca lo acompañará en Austin y México. Para el Gran Premio de Brasil, en cambio, Colapinto utilizará un diseño diferente.