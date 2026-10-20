Martes de Champions League: gran participación goleadora de los argentinos

La tercera fecha de la Liga de Campeones comenzó con el pie derecho para la mayoría de los argentinos: solo uno se quedó sin puntos. Además, tres pudieron convertir con sus respectivos clubes.

La tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League se puso en marcha durante la tarde de este martes y varios argentinos destacaron en sus clubes. Entre ellos, Alexis Mac Allister convirtió un doblete con el Liverpool, mientras que Julián Álvarez volvió a meter un gol con el Atlético de Madrid después de casi 6 meses.

Por otro lado, el miércoles por la tarde continuará la participación de los jugadores seleccionables por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA en la Champions. El Como de Nico Paz y Máximo Perrone recibirá al Manchester United de Lisandro Martínez (13.45 horas Argentina), y el Betis de Giovani Lo Celso y Valentín Gómez jugará contra el Feyenoord (16hs).

El Liverpool recibió al Villarreal de Juan Foyth, quien ingresó en el segundo tiempo, y el entrenador Andoni Iraola optó por poner a Alexis Mac Allister de titular, después de dejarlo en el partido contra el Lask en el banco de suplentes.

Con un gran cabezazo , desde un tiro de esquina ejecutado por Konstantinos Tsimikas, el surgido en Argentinos Juniors se encargó de meter el descuento al minuto 35 , cuando los españoles iban 2-0 arriba en el marcador. Una vez en el complemento, y con el partido 2 a 2, Mac Allister empujó la pelota dentro del arco , luego de una gran jugada individual de Río Ngumoha, y puso el 3-2 para que explote Anfield. Finalmente, el encuentro terminó 4-3 a favor de los locales.

ALEXIS, ANFIELD Y LAS NOCHES MÁGICAS DE #CHAMPIONSxESPN: doblete de Mac Allister para que delire Liverpool vs. Villarreal. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/vPGinyerlU

Goles del Liverpool (4): Mac Allister 36', 65' - Araujo 45+2' - Wirtz 69' . Goles del Villarreal (3): Mikautadze 4' - Cardona 29' - Oluwaseyi 87' .

La “Araña” volvió a picar con el Atlético Madrid

El “Cholo” Simeone le comenzó a dar más importancia a Julián Álvarez en los últimos partidos y lo puso desde el comienzo frente al Stuttgart, al igual que a Giuliano, su hijo. Aún así, el duelo no comenzó del todo bien para los colchoneros, cuando al minuto 36 Jamie Leweling adelantó a los locales.

¡¡JULIÁN ÁLVAREZ VOLVIÓ AL GOL CON ATLÉTICO DE MADRID!! ¡¡GRAN DEFINICIÓN DE LA ARAÑA PARA ROMPER LA MALA RACHA!! Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/lpi2LqCZ9o — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2026 El gol de Julián Álvarez.

En el arranque de la segunda mitad, Ademola Lookman desequilibró por la izquierda y, cuando se encontraba en el borde del área, le tiró un gran pase al punto penal a Julián, quien definió de zurda y puso la pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero alemán. A pesar de la gran alegría para el argentino, Morten Hjulmand fue expulsado y tuvieron que rezagarse en la zona defensiva. A pesar de los intentos, el partido culminó 1 a 1.

Molina y su primer tanto con la Roma

El lateral derecho, quien esta tarde frente al Slovan Bratislava se desempeñó como carrilero, está siendo de gran consideración por Gian Piero Gasperini desde su llegada a la Roma y, pese a la rotación de varios jugadores, entre ellos los argentinos Matías Soulé, Paulo Dybala y Santiago Castro, Nahuel Molina continúa con su seguidilla como titular, al igual que su compatriota Leonardo Balerdi.

¡PRIMER GOL DE NAHUEL MOLINA CON LA ROMA! El argentino apareció como todo un goleador en el área y convirtió ante Slovan Bratislava su primer tanto con la camiseta de la Loba. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/B8jD6tVcbc — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2026 El primer gol de Nahuel Molina con la Roma.

En esta oportunidad, el exAtlético Madrid se encargó de poner el segundo gol en el Olímpico de Roma para que exploten los italianos. En el minuto 38, Donyell Malen sacó un remate desde dentro del área y el arquero Dominik Taká dejó un rebote para que el argentino llegue por atrás y solo tenga que empujar la pelota.

Los goles de la victoria por 4 a 0 de la Roma ante el Slovan Bratislava: Hermoso 21' - Molina 39' - Pisill 52' - Malen 58' (Penal).

La no asistencia de Enzo Fernández en la victoria del Manchester City

El equipo dirigido por Enzo Maresca no está pasando por uno de los mejores presentes institucionales, a causa de los problemas financieros, aunque los resultados están acompañando a sobrellevar esta situación de la mejor manera.

MERECÍA SER DE ENZO... Exquisito tiro libre de Fernández al travesaño y gol de Anderson en el rebote para el City ante AEK en la tercera fecha de la Fase Liga de la #CHAMPIONSxESPN. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Ob1brTGihU — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2026 La asistencia indirecta de Enzo Fernández.

En esta oportunidad, le ganaron 5 a 1 al AEK Atenas en el Etihad Stadium, y Enzo Fernández fue participe del primer gol del encuentro. Tras un gran remate de tiro libre del exRiver, que impactó en el travesaño rival, Elliot Anderson apareció en el rebote y puso el 1-0 para darle más comodidad al equipo. Por otro lado, Gerónimo Rulli estuvo en el banco de suplentes.

Los goles del Manchester City: Anderson12' - Foden 34', 65', 76' - Cherki 57'. El gol del AEK Atenas: Pilios 52'.