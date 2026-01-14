Libro de pases

Un espacio dedicado a informar sobre la movilidad de talento ejecutivo, cubriendo cambios de roles, nuevas incorporaciones y salidas en empresas, desde directivos de alto nivel hasta especialistas clave, destacando la estrategia empresarial detrás de estos movimientos y su impacto en el sector.

Ford Argentina inicia el 2026 con una reestructuración clave en su equipo de liderazgo para fortalecer su presencia regional. Osvaldo Santi, tras cuatro años en la gerencia de comunicaciones local, asume como Gerente Senior de Marketing Avanzado para Sudamérica . Desde este nuevo rol, lidera la estrategia de Ranger, Ford Pro y Ford Racing. En este nuevo rol cumplirá además la función de Gerente de Producto para el mercado de Brasil, liderará la estrategia de marketing de la marca en esos segmentos.

En simultáneo, Marcelo Ramos toma la conducción de la Gerencia General de Comunicaciones en el país. Con casi tres décadas de trayectoria en la compañía y formación en la UCES, Ramos coordina ahora las áreas de prensa, relaciones públicas, comunicación interna y responsabilidad social. Estos movimientos buscan consolidar el enfoque de la marca en la experiencia del cliente y la innovación en el sector automotriz.

Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo, anuncia que a partir del 1 de enero de 2026 Diego Paniagua asume como Managing Director de Argentina.

Con más de 30 años de trayectoria en la compañía, Diego Paniagua inició su carrera en Arcos Dorados en 1993 y desarrolló un sólido recorrido profesional en distintas posiciones claves, tanto a nivel local como regional. Su designación marca el regreso al mercado argentino de un líder formado dentro de la organización, con amplia experiencia en gestión, desarrollo de talento y excelencia operativa.

“Volver a la Argentina, mi país, donde me formé y crecí dentro de la compañía, es un enorme orgullo y una gran responsabilidad. Arcos Dorados cuenta con un equipo de personas con un compromiso y una vocación de servicio excepcionales, y mi objetivo es seguir fortaleciendo nuestra cultura, la excelencia operativa y la experiencia de nuestros clientes, acompañando la evolución del negocio y los desafíos del contexto”, señaló Diego Paniagua, Managing Director de Arcos Dorados Argentina.

ARCOS DORADOS

Santander anuncia el nombramiento de su nueva Head de Marketing

Santander Argentina anuncia el nombramiento de Mariela Arce como su nueva Head de Marketing, quien liderará la estrategia de marca de la entidad en esta nueva etapa, reportando a Rodrigo Park, responsable de Comunicaciones Corporativas, Estudios Económicos & Marketing.

Arce cuenta con una sólida y extensa trayectoria de más de 20 años en el mercado, con un perfil marcado por su experiencia en compañías globales de tecnología, retail y telecomunicaciones. Antes de sumarse a Santander, ocupó posiciones de liderazgo regional en empresas de primera línea como Red Hat, donde se desempeñó como Marketing Director regional, en Microsoft, donde ejerció como Chief Marketing Officer (CMO), y en Nokia, donde ocupó el rol de directora de Marketing para Cono Sur.

“Es un orgullo formar parte de una institución que trabaja con un propósito claro: impulsar el progreso de las personas y las comunidades, con un compromiso genuino con la diversidad, equidad y la sostenibilidad en cada mercado donde está presente. Son valores con los que me siento identificada y que conectan profundamente con mi forma de entender el liderazgo y el impacto del marketing”, expresó Mariela acerca de su nombramiento.

SANTANDER

Balanz incorpora a Sebastián Negri como Director de Institucionales–Sector Público

Balanz anunció la incorporación de Sebastián Negri, expresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), como nuevo Director de Institucionales–Sector Público, cargo que asumirá a partir del 1° de enero.

En su nuevo rol, Negri estará a cargo de liderar la estrategia y el relacionamiento con organismos gubernamentales, reguladores y entidades públicas, con el objetivo de fortalecer la presencia de la compañía en un área clave para el desarrollo del mercado de capitales.

Negri llega a Balanz tras nueve años en la CNV, donde ocupó distintos cargos de conducción, incluyendo los de vicepresidente y presidente, función que desempeñó hasta diciembre de 2023. Es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Economía Internacional (UBA) y doctor en Ciencias Sociales (FLACSO), con una extensa trayectoria académica y profesional vinculada a la regulación financiera, el mercado de capitales y el criptocompliance.

“Me entusiasma el desafío de contribuir al crecimiento de un mercado de capitales más profundo, federal y accesible, trabajando junto al sector público en todo el país para ofrecer alternativas de financiamiento que impulsen la inversión y el desarrollo”, señaló Negri.

Por su parte, Julio Merlini, CEO de Balanz Argentina, destacó que la incorporación “refuerza estratégicamente una de las áreas centrales de nuestra visión de largo plazo” y subrayó el valor de su experiencia regulatoria y conocimiento del sector público.

Con este nombramiento, Balanz refuerza su estrategia de crecimiento y su posicionamiento como uno de los principales actores del mercado de capitales, con más de 1,3 millones de clientes en todo el país.