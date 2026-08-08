Jorge, el padre que acompañó a Lionel Messi desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial con la Selección

El padre de Lionel Messi fue una figura clave en la vida del astro argentino y acompañó desde Rosario el camino que lo llevó a convertirse en leyenda mundial.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi y una de las personas más importantes en la vida del capitán argentino , murió este sábado dejando una huella profunda en la historia del futbolista y en el camino que llevó al rosarino a convertirse en una leyenda mundial . Su figura trascendió el rol familiar y se convirtió en un símbolo del acompañamiento silencioso detrás del éxito.

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Durante más de dos décadas, Jorge Messi fue el principal sostén emocional y profesional de Lionel , acompañándolo desde los primeros entrenamientos en Rosario hasta los escenarios más importantes del fútbol internacional. Con un perfil bajo, lejos de las cámaras y de la exposición mediática, fue una pieza clave en la construcción de la carrera del jugador.

La noticia se dio a conocer este sábado, confirmada a través de un comunicado oficial del sanatorio donde el padre del astro permanecía internado: "SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00hs".

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento", sentenció el documento.

Antes de transformarse en una figura central dentro de la carrera del futbolista, Jorge Messi tuvo una vida completamente diferente. Hijo de Eusebio , aprendió junto a él el oficio de albañil y participó de la construcción de la casa familiar ubicada en el pasaje Lavalleja, en el sur de Rosario .

También tuvo sus propios sueños deportivos. Jugó como mediocampista en las inferiores de Newell’s, aunque abandonó el fútbol después de realizar el servicio militar.

Más tarde se casó con Celia Cuccittini, trabajó como cobrador de un instituto médico y fabricó tornillos para un taller metalúrgico. Luego estudió para convertirse en técnico químico e ingresó durante la década de 1980 a Acindar, donde llegó a ocupar un puesto gerencial, según reconstruyó Guillem Balagué en su biografía “Messi”. Su vida cambió definitivamente cuando comenzó a advertir el talento extraordinario de Lionel.

Desde los primeros años entendió que debía proteger ese talento, pero también evitar que todo lo que rodeaba al fútbol terminara interfiriendo con el desarrollo de su hijo. Ese criterio fue una constante durante las décadas siguientes.

Con el crecimiento de Lionel, asumió un papel central como representante, administrador y consejero, acompañando cada decisión que marcó la trayectoria del delantero.

Su importancia apareció desde los primeros pasos de Messi en Grandoli y Newell's Old Boys, cuando la familia debió enfrentar obstáculos económicos y deportivos para que Lionel pudiera continuar con su formación.

El viaje a Barcelona que cambió la historia

Uno de los momentos determinantes llegó cuando Lionel Messi necesitó un tratamiento hormonal para continuar con su desarrollo físico. La familia incluso realizó una prueba en River, pero las negociaciones no prosperaron.

Fue Jorge quien tomó una de las decisiones más trascendentales de la historia del fútbol argentino: viajar junto a su hijo a España cuando todavía era un adolescente. Aquel movimiento abrió las puertas para que Messi ingresara al mundo Barcelona y comenzara una carrera que cambiaría para siempre el deporte.

Según reconstruyó Balagué, el acuerdo por el niño de 13 años contempló salario, vivienda, trabajo para la familia, derechos de imagen y, fundamentalmente, la cobertura del tratamiento médico que necesitaba Lionel.

Antes de iniciar la aventura europea, Jorge y Celia conversaron con sus hijos Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol para saber si estaban dispuestos a modificar completamente sus vidas.

La familia viajó a España, aunque la adaptación no resultó sencilla. Celia regresó a Rosario con parte de sus hijos, mientras Lionel decidió permanecer en Cataluña.

Fue entonces cuando Jorge volvió a tomar una de las decisiones más importantes de su vida: quedarse junto a su hijo adolescente para permitirle perseguir su sueño.

“Mi viejo estuvo siempre conmigo. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza. O él sin que lo vea, o que sin que piense que lo vea. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me pregunto: ¿qué querés hacer? ¿Quéres seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo“, relató Messi durante una entrevista realizada en 2007 en Rosario.

Una figura clave en la carrera del mejor jugador del mundo

A lo largo de los años, Jorge Messi estuvo detrás de grandes momentos profesionales del astro argentino. Su firma apareció en negociaciones, renovaciones y movimientos que acompañaron la evolución de Lionel dentro de la elite.

Aunque su nombre estuvo ligado a cuestiones contractuales y decisiones deportivas, quienes lo conocieron siempre destacaron su rol como padre antes que representante. Fue una presencia constante en los momentos buenos y también en las etapas más complejas.

La preocupación por su salud se hizo más fuerte en los últimos días del Mundial. Jorge Messi fue internado en Rosario y luego trasladado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) en Buenos Aires, donde atravesó un delicado cuadro médico que mantuvo en alerta a todo el entorno familiar.

Por esa situación, no pudo estar presente junto al resto de la familia Messi durante el debut mundialista. Mientras algunos familiares acompañaban a Leo desde las tribunas, otros permanecían abocados al cuidado de Jorge.

Jorge Messi tenía un vínculo inseparable con Lionel. Archivo

El último recuerdo de un vínculo inseparable

La relación entre Jorge y Lionel quedó grabada como una de las historias familiares más reconocidas del deporte. Detrás de cada título, cada récord y cada celebración hubo también una figura que acompañó desde un lugar menos visible.

Jorge Messi representó la persona que sostuvo el camino antes de que llegaran los premios y los reconocimientos, cuando Lionel todavía era un niño con talento y una enorme ilusión.

Su legado quedará ligado para siempre al del futbolista que llevó la camiseta argentina a lo más alto y que encontró en su padre una guía durante toda su vida.