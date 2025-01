La estafa de Martín Ponte: revelaron que le pidió plata al papá de Franco Colapinto

El ex piloto argentino Martín Ponte desvió fondos destinados a un niño con leucemia. Entre las víctimas, hubo pilotos y figuras del automovilismo, incluido el padre de Franco Colapinto, quien detectó el fraude.

Martín Ponte , ex piloto argentino, fue señalado por una serie de estafas a figuras relevantes en el ambiente del automovilismo. A través de una campaña solidaria que recaudaba fondos para un niño llamado Nicanor , quien necesitaba un tratamiento de radioterapia en el Hospital Garrahan , Ponte manipuló datos bancarios y pidió dinero a varias personalidades del automovilismo, incluidos pilotos destacados como Franco Colapinto .

La situación se desató cuando varios involucrados en la causa notaron irregularidades en las peticiones de dinero de Ponte. En particular, el padre de Franco Colapinto, Aníbal Colapinto, fue uno de los primeros en percatarse del fraude y se negó a acceder a la solicitud de dinero. Esta estafa no solo involucró a figuras del automovilismo, sino que también dejó a la comunidad conmocionada por la falta de escrúpulos del ex piloto.