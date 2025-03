Fórmula 1: el insólito choque de Jack Doohan que pone en duda su rendimiento e ilusiona a Franco Colapinto

El piloto australiano no logra hacer pie en el inicio de la temporada de la máxima categoría del automovilismo. Este domingo se disputará, en China, la segunda carrera del calendario.

Mientras que Jack Doohan no hace pie, el argentino espera su oportunidad.

El piloto australiano, Jack Doohan, no tuve un buen comienzo de temporada: tras el choque en su debut en el Gran Premio de Australia, el compañero de Franco Colapinto tuvo un insólito accidente durante la carrera sprint de este sábado a la madrugada en el GP de China. El nuevo choque le valió salir último aunque Doohan decidió ver el lado positivo: “Hoy no fue el resultado que buscábamos, pero estoy satisfecho con el rendimiento del coche. Al final, una combinación de factores contribuyó al frustrante resultado de la clasificación al Sprint, en particular el tráfico en la pista durante la vuelta de ataque”.