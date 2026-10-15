Argentina reconfigura su fecha FIFA: Uruguay y Costa Rica, los posibles rivales tras la salida de Messi

La caída de la gira por Asia obligó a la AFA a modificar la planificación de noviembre. Lionel Scaloni pidió enfrentar a selecciones de mayor jerarquía y negocian amistosos ante Uruguay y Costa Rica, aunque todavía restan confirmaciones oficiales sobre los rivales, las fechas y las sedes.

Ya sin Lionel Messi, la Selección Argentina deberá encarar en noviembre una nueva fecha FIFA, donde los posibles rivales serían Uruguay y Costa Rica.

La Selección Argentina empieza a reorganizar su calendario para la última fecha FIFA de 2026, en un escenario marcado por la caída de la gira por Asia y el inicio de una nueva etapa tras la despedida de Lionel Messi. Con la mirada puesta en los próximos desafíos internacionales, la AFA trabaja para cerrar una serie de amistosos que le permita a Lionel Scaloni probar variantes y evaluar nuevos futbolistas.

Entre las alternativas que aparecen en las negociaciones figuran Uruguay y Costa Rica. El clásico rioplatense podría disputarse en La Bombonera, mientras que el seleccionado centroamericano surge como uno de los candidatos para completar la agenda. Sin embargo, aunque desde Costa Rica trascendió que el encuentro estaría encaminado, la AFA todavía no oficializó los compromisos.

La planificación inicial contemplaba una gira por Asia, con Arabia Saudita e India entre los posibles adversarios. Esa alternativa perdió fuerza hasta quedar descartada, lo que obligó a la dirigencia del fútbol argentino a buscar selecciones disponibles para la ventana internacional de noviembre.

El calendario FIFA se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre y durante ese período, la Selección argentina tendrá la posibilidad de disputar hasta tres amistosos, por lo que la AFA trabaja para encontrar rivales y escenarios que permitan aprovechar la última ventana internacional del año.

El desafío no es sencillo. El propio Scaloni reconoció las dificultades para conseguir adversarios de primer nivel, en un calendario en el que varias selecciones ya tienen compromisos acordados.

“En noviembre no tenemos muchas opciones. Estamos barajando los equipos que hay libres. No es que podamos elegir. Está todo cerrado, bloqueado. Seguramente iremos afuera a jugar. Lógicamente, me gustaría enfrentar a rivales potentes, pero si no se enfrentan siempre buscamos la parte positiva. No hay muchas variantes”, había señalado el entrenador después de los últimos amistosos.

Uruguay, con La Bombonera como posible escenario

Uno de los encuentros que analiza la AFA es un nuevo capítulo del clásico entre Argentina y Uruguay. La posibilidad de enfrentar al seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa aparece como una alternativa de mayor exigencia deportiva para el equipo de Scaloni.

Entre las opciones para albergar el partido figura La Bombonera, aunque la sede todavía no fue confirmada oficialmente. La realización del encuentro depende de que avancen las conversaciones entre las partes y se cierre la organización del amistoso.

Un duelo ante la Celeste permitiría medir al conjunto argentino frente a un rival sudamericano de peso y ofrecería una prueba exigente en medio de la renovación que comienza a atravesar el plantel.

Lionel Scaloni, pensativo y a la espera de la confirmación de los rivales para la ventana de noviembnre de la Fecha FIFA. Uruguay y Costa Rica aparecieron como alternativas en el horizonte de la Selección Argentina, tras caerse la gira por Asia. AFA

La idea de disputar uno de los compromisos en Buenos Aires también forma parte de las alternativas que se manejan para ordenar la agenda de noviembre.

Costa Rica es otro de los nombres que ganó protagonismo en las últimas horas. El seleccionado centroamericano tendría previsto enfrentar a la Argentina durante la ventana de noviembre, en el marco de una serie de partidos que se disputarían en Sudamérica. Además, los costarricenses tendrían programado un encuentro ante Ecuador.

En el caso argentino, la intención sería distribuir los encuentros entre el interior del país y Buenos Aires, aunque todavía no se anunciaron las ciudades ni los estadios. Costa Rica aparece así como una alternativa para completar el calendario, a la espera de que la AFA confirme el acuerdo.

La eventual disputa de estos amistosos también permitiría ampliar las opciones de Scaloni frente a un rival de otra confederación, en una etapa en la que el cuerpo técnico deberá evaluar futbolistas y consolidar nuevas sociedades dentro del equipo.

La fecha FIFA de noviembre tendrá un significado especial para la Albiceleste. Después de una etapa histórica, la despedida de Messi abrió un nuevo escenario para el seleccionado y obligó a poner el foco en la continuidad del proyecto deportivo.

Scaloni deberá sostener una identidad que llevó a la Argentina a la cima del fútbol mundial y, al mismo tiempo, encontrar alternativas para cubrir el lugar de una figura que marcó una época. Los amistosos serán una oportunidad para darles minutos a los jóvenes que buscan ganarse un lugar y evaluar posibles variantes tácticas.

La base del plantel seguirá siendo determinante, pero el entrenador también tendrá que observar cómo responden los nuevos nombres en un contexto diferente, con mayores responsabilidades para otros referentes.

La gira de noviembre será, por lo tanto, algo más que una serie de partidos de preparación: representará una instancia para comenzar a delinear el futuro inmediato del seleccionado y sostener la competitividad de un equipo que afronta el desafío de iniciar una nueva etapa.