Atento Scaloni: Leandro Paredes tendría tomada una decisión sobre su futuro en la Selección argentina + Agregar ámbito en









El mediocampista de Boca permanece afuera del grupo de la Albiceleste por tener que cumplir una sanción y, a pesar de esto, ya tendría tomada una decisión cuando culmine.

Leandro Paredes, la incógnita por resolver en la nueva Selección argentina de Lionel Scaloni.

Una de las principales incógnitas en la renovación de la Selección argentina es si Leandro Paredes volverá a formar parte del grupo una vez que finalice su sanción tras protagonizar una pelea en la final del Mundial 2026 ante España. Según reveló Lionel Scaloni, el mediocampista de Boca tiene las puertas abiertas y, en las últimas horas, trascendió que el jugador ya habría tomado una postura al respecto.

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Según informó este viernes el periodista Martín Arévalo, “Paredes tomó la decisión de que, el día que le levanten la sanción y lo convoquen, estará presente en el predio de Ezeiza y continuará vistiendo la camiseta de Argentina”.

La pelea que derivó a la sanción de Leandro Paredes. De esta manera, luego de cumplir los cinco encuentros de suspensión, el volante del Xeneize volvería a participar de una fecha FIFA con la Albiceleste para acompañar a los jugadores más jóvenes en el nuevo proyecto encabezado por Scaloni y su cuerpo técnico.

Por otro lado, cabe destacar que el nacido en San Justo todavía no se pronunció públicamente en las últimas semanas. Sin embargo, durante el parón de selecciones en el que Lionel Messi oficializó su retiro, estuvo presente en los entrenamientos del equipo y, días antes, había dado indicios de una posible continuidad pese a no tener una decisión tomada en ese momento.

Cuándo podría volver a jugar Paredes con la Selección argentina Según el calendario oficial de la FIFA, la próxima ventana de selecciones será del 22 al 30 de marzo, con un máximo de dos partidos por país, por ende, a Paredes le quedarían tres encuentros más por cumplir.

La siguiente pausa se disputará del 7 al 15 de junio, con la posibilidad de jugar otros dos cotejos. Con solo un partido pendiente, el mediocampista estaría en condiciones de regresar en la ventana internacional entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, donde se podrán disputar hasta cuatro encuentros. Leandro Paredes, una parte clave en la Selección argentina. En esa fecha FIFA, el futbolista se perdería el primer amistoso y podría sumar minutos en los tres restantes, siempre y cuando Scaloni decida convocarlo. Aunque falta poco menos de un año, el entrenador pujatense advirtió que priorizará el rendimiento actual: si Paredes no sostiene un buen nivel futbolístico durante este período, será difícil verlo nuevamente en Ezeiza. Aun así, tras esa advertencia, el técnico aseguró que el “5” de Boca es “el mejor argentino en esa posición”, aunque aclaró que también buscarán darle rodaje a jóvenes talentos, tal como ocurrió recientemente con Valentín “Colo” Barco y Máximo Perrone.