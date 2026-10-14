Lisandro Martínez criticó a la dirigencia del Manchester United y Wayne Rooney salió al cruce + Agregar ámbito en









Tras la caída por 2-0 ante Atlético de Madrid en la Champions League, el jugador puso el foco en la necesidad de reforzar el plantel y elevar la inversión para recuperar la competitividad.

El fuerte reclamo de Lisandro Martínez a la dirigencia del Manchester United.

La derrota del Manchester United por 2-0 frente al Atlético de Madrid por la Champions League desató el enojo de Lisandro Martínez, quien reclamó mayor inversión para reforzar el equipo y cuestionó las decisiones de la dirigencia. Sus declaraciones provocaron una respuesta contundente de Wayne Rooney, histórico goleador del club inglés, que criticó tanto la forma en que el argentino expresó su malestar como su nivel futbolístico.

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El defensor de la Selección Argentina manifestó su decepción por el presente del equipo y consideró que las autoridades debieron incorporar más jugadores para afrontar los desafíos de la temporada. También señaló al director deportivo, Jason Wilcox, y dejó en claro que esperaba más de quienes toman las decisiones en la institución: “Esperábamos más de la directiva, de los que están arriba. Esperábamos que trajeran más jugadores para poder competir”, expresó tras el encuentro. De todos modos, reconoció que los futbolistas también deben asumir su responsabilidad y mejorar sus actuaciones dentro de la cancha.

El argentino, además, respaldó al entrenador Michael Carrick y se mostró en desacuerdo con la posibilidad de volver a cambiar de técnico. Para el defensor, los problemas del Manchester United no se limitan al trabajo del cuerpo técnico, sino que también involucran a otras áreas del club.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico https://t.co/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

Las palabras de Martínez no convencieron a Rooney, quien sostuvo que el futbolista se excedió al hacer públicas sus críticas y que sus planteos tendrían que haberse tratado puertas adentro: “Creo que se ha pasado un poco con lo que dijo y eso debería haber quedado en el interior”.

El exgoleador también cuestionó el rendimiento del argentino y consideró que no atraviesa un buen momento futbolístico. “Tampoco sus actuaciones están siendo buenas”, disparó. Incluso advirtió que, si el club decide invertir más dinero para fortalecer el plantel, Martínez podría quedar entre los jugadores que dejen la institución. Wayne Rooney respaldó los refuerzos para el Manchester United Sin embargo, Rooney coincidió parcialmente con el reclamo del defensor y admitió que el Manchester United necesita incorporar futbolistas tanto en ataque como en defensa. Su principal objeción estuvo relacionada con la manera en que el argentino eligió manifestar su descontento. El histórico referente de los Diablos Rojos fue más allá y consideró que las declaraciones de Martínez fueron injustas con sus compañeros, ya que podían interpretarse como una crítica a la calidad del plantel. También remarcó que las diferencias entre los futbolistas, el entrenador y los dirigentes deberían resolverse en privado, en lugar de exponerlas ante los medios.