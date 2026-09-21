Lisandro Martínez se mete en el negocio de la moda: lanzó una colección inspirada en el animé

El lanzamiento recorre la carrera del defensor desde Newell’s hasta Inglaterra, con diseños inspirados en el manga y el apodo “The Butcher”. El proyecto apunta a conectar a los seguidores del fútbol con el creciente mercado internacional de la cultura japonesa.

Lisandro Martínez, amplió su perfil empresarial con una incursión en el negocio de la moda y el entretenimiento.

El defensor del Manchester United y campeón del mundo con la Selección argentina, Lisandro Martínez , amplió su perfil empresarial con una incursión en el negocio de la moda y el entretenimiento. El futbolista entró al mercado de la indumentaria de edición limitada a través de una colaboración con Crunchyroll, una de las principales plataformas globales vinculadas al animé y la animación japonesa.

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La alianza combina tres industrias con fuerte llegada entre públicos jóvenes: el deporte de elite, la moda urbana y la cultura pop japonesa. Para Martínez, el lanzamiento representa además una forma de transformar una de sus pasiones personales —el universo otaku— en un producto comercial asociado directamente con su imagen.

La colección cápsula fue diseñada alrededor de distintos momentos de la carrera del futbolista, desde sus comienzos en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys hasta su desembarco en Europa y su consolidación en el Manchester United de la Premier League.

El proyecto incluye remeras con ilustraciones estilo manga, buzos con capucha, camperas, medias y bufandas , todos productos desarrollados bajo una estética inspirada en el animé y la identidad del defensor argentino.

Uno de los principales activos comerciales de la colección es el apodo "The Butcher" , que identifica a Martínez desde su llegada al fútbol inglés. La denominación, asociada a su estilo intenso y competitivo dentro de la cancha, fue incorporada como eje narrativo de los diseños.

La estrategia comercial consiste en trasladar una característica reconocible del futbolista hacia una categoría de consumo completamente diferente. Así, el nombre y la imagen de Martínez dejan de estar vinculados exclusivamente a una camiseta de fútbol para convertirse también en elementos de una línea de moda y productos culturales.

Las ilustraciones reinterpretan al jugador con códigos propios del manga japonés y buscan representar la transformación que atraviesa durante los partidos: de futbolista a personaje de acción.

El concepto permite conectar dos comunidades de consumidores que, aunque diferentes, comparten una fuerte presencia internacional: los seguidores del fútbol europeo y los fanáticos del animé.

Fútbol, entretenimiento y moda: el nuevo negocio de los deportistas

La operación también muestra cómo los futbolistas de elite buscan ampliar sus fuentes de ingresos más allá de los contratos deportivos y los acuerdos tradicionales de patrocinio.

En el caso de Martínez, la apuesta se diferencia de otros emprendimientos impulsados por integrantes de la Selección argentina. Mientras algunos jugadores avanzaron hacia la gastronomía, la hotelería, el vino o los desarrollos inmobiliarios, el defensor eligió una combinación de moda, entretenimiento y cultura pop.

El atractivo comercial está en la posibilidad de utilizar la imagen de un deportista internacional para desarrollar productos que puedan venderse en distintos mercados y que no dependan exclusivamente de los resultados deportivos.

Lisandro Martínez lanzó una colección cápsula de edición limitada que combina fútbol, moda urbana y cultura japonesa. La estrategia busca convertir su marca personal en un activo comercial con alcance internacional.

En ese sentido, la asociación con Crunchyroll agrega una dimensión global al proyecto. La compañía está especializada en contenidos de animación japonesa y cuenta con una comunidad internacional de seguidores, lo que permite que la imagen de Martínez sea vinculada con una audiencia que excede al fútbol.

Una colección que convierte la carrera de Licha en producto

La cápsula utiliza la trayectoria profesional del argentino como parte del concepto comercial. Los diseños incorporan referencias a sus primeros años en Newell's, su evolución en el fútbol europeo y su actualidad en el Manchester United.

El recorrido deportivo se convierte así en parte del relato de la colección.

La propuesta incluye:

Remeras con ilustraciones inspiradas en el manga.

con ilustraciones inspiradas en el manga. Buzos con capucha de estética urbana.

de estética urbana. Camperas con estampados relacionados con Martínez.

con estampados relacionados con Martínez. Medias personalizadas.

personalizadas. Bufandas intervenidas con elementos vinculados al futbolista.

intervenidas con elementos vinculados al futbolista. Referencias visuales a Newell's Old Boys , su etapa europea y el Manchester United.

, su etapa europea y el Manchester United. El concepto "The Butcher" como identidad central de la línea.

El formato de edición limitada también aporta un componente de exclusividad al lanzamiento y permite posicionar la colección como un producto de nicho dentro del mercado de la moda urbana.

La marca personal como activo económico

La operación de Martínez se inscribe en una tendencia cada vez más visible dentro del deporte internacional: los atletas utilizan su popularidad para construir marcas que puedan generar actividad comercial incluso fuera de su disciplina.

En este modelo, el valor no está solamente en el rendimiento deportivo. También intervienen la cantidad de seguidores, el reconocimiento internacional, la identidad personal y la capacidad de asociarse con empresas de alcance global.

Martínez reúne varios de esos atributos: es campeón mundial con Argentina, juega en uno de los clubes más reconocidos de Inglaterra y construyó una identidad propia alrededor de "The Butcher".

La colaboración con Crunchyroll lleva esa identidad a una categoría diferente y busca convertir el perfil del futbolista en una propuesta de consumo para los seguidores del animé y de la moda urbana.

El proyecto representa, de esta manera, una nueva vía de monetización de la imagen de un jugador de elite. En lugar de limitarse a vender publicidad alrededor de su figura, Martínez participa en el desarrollo de un producto específico que combina su historia deportiva con una de sus principales aficiones.

Para el defensor argentino, el desafío comercial pasa ahora por transformar esa alianza puntual en una plataforma de marca capaz de trascender la cancha y acompañar su carrera internacional durante los próximos años.