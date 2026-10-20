Los Warriors valen u$s13.500 millones y las franquicias dispararon su valor un 147% en cinco años

La NBA consolidó un negocio de u$s14.000 millones anuales, con Golden State Warriors al frente del ranking de Forbes, seguido por New York Knicks y Los Angeles Lakers. La valuación promedio de los 30 equipos llegó a u$s6.100 millones y ninguna franquicia cuesta menos de u$s4.000 millones.

La NBA consolidó un negocio de u$s14.000 millones anuales, con Golden State Warriors al frente del ranking de Forbes.

El negocio de la NBA atraviesa una etapa de expansión que transformó a sus franquicias en algunos de los activos más cotizados del deporte mundial. Según el ranking 2026 de Forbes, los 30 equipos de la liga alcanzaron una valuación promedio de u$s6.100 millones, un 14% más que el año anterior y un 147% por encima del nivel de 2021, cuando el promedio era de u$s2.500 millones.

En la cima se mantienen los Golden State Warriors, con un valor estimado de u$s13.500 millones, seguidos por los New York Knicks, con u$s12.600 millones, y Los Angeles Lakers, con u$s12.500 millones. Los números reflejan una industria que combina derechos audiovisuales, patrocinios, venta de entradas, hospitalidad corporativa y explotación comercial de los estadios.

La magnitud del crecimiento también se observa en el piso del ranking: Memphis Grizzlies, la franquicia menos valuada, alcanza los u$s4.000 millones. En apenas cinco años, el precio mínimo para ingresar al negocio se multiplicó por 2,67, desde los u$s1.500 millones registrados en 2021.

Golden State Warriors lidera por quinto año consecutivo el ranking de Forbes. La franquicia, propiedad de Joe Lacob y Peter Guber, está valuada en u$s13.500 millones, tras registrar un crecimiento interanual del 23%. Sus ingresos estimados para la temporada 2025-26 alcanzaron los u$s942 millones, con un beneficio operativo de u$s364 millones.

El segundo puesto quedó para los New York Knicks, cuyo valor aumentó un 29% en un año, hasta los u$s12.600 millones. La franquicia de Madison Square Garden Sports facturó u$s640 millones y obtuvo un beneficio operativo de u$s140 millones.

Los Knicks volvieron así a superar a los Lakers, que quedaron terceros con una valuación de u$s12.500 millones, un 25% superior a la de 2025. El equipo angelino registró ingresos por u$s626 millones y un beneficio operativo de u$s248 millones, el segundo más alto entre las tres franquicias que encabezan la clasificación.

En el mercado deportivo global, solamente dos franquicias de otras disciplinas alcanzan valores comparables o superiores: Dallas Cowboys, de la NFL, con u$s17.000 millones, y Los Angeles Rams, también de la NFL, con u$s13.500 millones.

El cuarto puesto de la NBA corresponde a Los Angeles Clippers, valuados en u$s7.800 millones. La franquicia de Steve Ballmer aumentó su valor un 4% interanual, pese a enfrentar una sanción por incumplimientos del límite salarial que podría condicionar su competitividad deportiva.

Un negocio de u$s14.000 millones

La expansión de las valuaciones está respaldada por el crecimiento de los ingresos. Forbes estima que la NBA generó cerca de u$s14.000 millones durante la temporada 2025-26, un 12% más que en el ejercicio anterior. El cálculo contempla también los ingresos que los propietarios obtienen de determinados eventos ajenos al básquet realizados en sus estadios.

Uno de los principales motores de esta expansión es el nuevo acuerdo de derechos de transmisión nacional, valuado en u$s76.000 millones por 11 años. El contrato fortalece las perspectivas comerciales de la liga y aporta previsibilidad a una parte sustancial de sus ingresos.

Sin embargo, el panorama audiovisual presenta diferencias importantes entre las franquicias. La crisis de Main Street Sports Group, operador de una red de canales deportivos regionales, dejó a 16 equipos sin cobertura televisiva local tradicional y obligó a buscar alternativas de distribución.

El impacto se refleja en los ingresos: esas franquicias recibieron un promedio de u$s13 millones por sus derechos locales durante la temporada 2025-26, frente a los u$s40 millones que habían percibido en 2023-24.

Para recuperar terreno, la NBA busca centralizar la distribución de los partidos. La estrategia contempla reunir los derechos audiovisuales de al menos 20 franquicias en una plataforma de streaming a partir de la temporada 2027-28. El objetivo es reorganizar el negocio local, ampliar el alcance de las transmisiones y generar nuevas oportunidades comerciales.

Mientras tanto, otros rubros mantienen una evolución favorable. Los ingresos por patrocinios y publicidad de las franquicias crecieron un 14% interanual en 2025-26. La asistencia acumulada a los partidos de la fase regular superó los 22 millones de espectadores y la ocupación de los estadios llegó al 97% de su capacidad, un registro alcanzado por cuarta vez en la historia de la liga.

Estadios nuevos y expansión: las próximas apuestas

La infraestructura es otra de las variables que puede impulsar el negocio. Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks y San Antonio Spurs tienen proyectos para construir nuevos estadios, con la expectativa de ampliar los ingresos por entradas, gastronomía, espacios corporativos, publicidad y espectáculos.

Las instalaciones deportivas se consolidaron como plataformas de entretenimiento capaces de generar facturación más allá de los días de partido. Por eso, la modernización de los recintos y la incorporación de nuevos espacios comerciales forman parte de las estrategias de crecimiento de varias franquicias.

La posible expansión de la NBA también aparece como una fuente de ingresos extraordinarios. El comisionado Adam Silver anticipó que antes de finalizar 2026 se tomaría una decisión sobre la incorporación de nuevos equipos y las ciudades candidatas. Las Vegas y Seattle se perfilan como las principales opciones.

De acuerdo con las estimaciones citadas en el informe, el valor de una eventual franquicia en Las Vegas podría ubicarse entre u$s9.000 millones y u$s10.000 millones, sin incluir el costo de construir un nuevo estadio. Si la expansión avanza, los equipos actuales podrían beneficiarse de las cuotas de ingreso que deberán pagar los nuevos participantes.

A esa estrategia se suma el desarrollo internacional. La NBA impulsa iniciativas vinculadas con la Liga Africana de Básquet y trabaja en la creación de una nueva competencia europea, con el objetivo de ampliar su presencia comercial y captar nuevos públicos y talentos.

La liga también busca profundizar su alcance en Asia y Latinoamérica, mercados relevantes para el crecimiento de su audiencia. En noviembre pasado anunció nuevos acuerdos de transmisión en Filipinas, Medio Oriente y el norte de África.

Forbes

Las franquicias como activos financieros

El salto en las valuaciones también se refleja en los múltiplos que los inversores están dispuestos a pagar. En promedio, las franquicias de la NBA equivalen a 13,1 veces sus ingresos, frente a las 8,6 veces registradas cuatro años atrás.

La relación supera la de otras ligas, como la NHL y la MLS, ambas en 8,9 veces, y la MLB, en siete veces. También está por encima de la WNBA, con 12,5 veces, y de la NWSL, con 11,1 veces. La NFL se mantiene ligeramente por delante, con 13,4 veces.

Las diferencias internas son significativas. Los Lakers alcanzan un múltiplo de 20 veces sus ingresos, mientras que los Knicks llegan a 19,7 veces. En el extremo inferior se ubican los Portland Trail Blazers, con 10,4 veces. La brecha muestra que las franquicias con marcas más fuertes, grandes mercados y mayores posibilidades comerciales pueden captar una prima sustancial.

La escasez de operaciones también contribuye a sostener los precios. Las franquicias cambian de manos con poca frecuencia y, cuando se concretan transacciones, sirven como referencia para estimar el valor del resto de la liga.

En agosto se anunciaron acuerdos para la venta de participaciones en los Lakers y los Minnesota Timberwolves, aunque ambas operaciones debían recibir la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA. En el caso de los Timberwolves, la negociación valuó la franquicia en u$s4.500 millones, frente a los u$s1.500 millones que habían servido de referencia para la adquisición escalonada acordada en 2021 para el equipo y las Minnesota Lynx, de la WNBA.

Por su parte, la valuación de los Lakers pasó de u$s10.000 millones a u$s12.500 millones en menos de un año.

Estas operaciones ilustran el potencial de valorización de los activos deportivos, aunque las ganancias efectivas dependen de las condiciones finales de cada transacción.

Otra operación destacada fue la compra de los Portland Trail Blazers por parte de Tom Dundon, mediante un acuerdo en dos etapas que estableció una valuación cercana a los u$s4.250 millones. Además, la firma de capital privado Blue Owl adquirió una participación en los Cleveland Cavaliers sobre la base de una valuación de u$s5.500 millones.

Ingresos y beneficios: quiénes generan más dinero

La valuación no siempre coincide con la facturación ni con la rentabilidad operativa. Los Warriors lideran en ingresos, con u$s942 millones, y también en beneficio operativo, con u$s364 millones. Los Lakers, en cambio, registran u$s248 millones de beneficio operativo sobre u$s626 millones de ingresos, mientras que los Knicks facturan u$s640 millones y generan u$s140 millones.

Entre los equipos ubicados fuera del podio, los Phoenix Suns registran ingresos por u$s545 millones y un beneficio operativo de u$s231 millones. Los Atlanta Hawks facturan u$s528 millones y generan u$s226 millones, mientras que los Philadelphia 76ers alcanzan u$s529 millones de ingresos y u$s224 millones de beneficio operativo.

En el otro extremo, los Dallas Mavericks presentan uno de los beneficios operativos más bajos del grupo, con u$s44 millones sobre ingresos de u$s407 millones. Los Cleveland Cavaliers registran u$s48 millones de beneficio operativo y los Milwaukee Bucks, u$s55 millones.

Estas diferencias ayudan a explicar por qué las valuaciones no dependen exclusivamente de los resultados corrientes. También incorporan las perspectivas de crecimiento, la fortaleza de la marca, el tamaño del mercado, los contratos audiovisuales y las oportunidades de explotar comercialmente los estadios.