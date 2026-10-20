La NBA levanta el telón de su temporada 81: con los Knicks campeones, LeBron en los Sixers y una batalla de estrellas

La temporada 2026-27 comienza este martes con tres partidos de alto impacto: Nueva York recibirá a Filadelfia en el Madison Square Garden, Oklahoma City se medirá con San Antonio y Boston enfrentará a Detroit. Con 1.230 encuentros de fase regular, una nueva edición de la NBA Cup y partidos oficiales en Europa, la liga pone en marcha una campaña marcada por los cambios de figuras, los regresos y la incógnita sobre quién levantará el trofeo Larry O’Brien.

Con tres partidos comenzará a disputarse este martes 21 de octubre la 81a temporada de la NBA.

La espera terminó. La NBA pone en marcha este martes 20 de octubre su temporada número 81 con una noche inaugural cargada de estrellas, rivalidades renovadas y expectativas de campeonato. El gran centro de atención estará en el Madison Square Garden, donde los New York Knicks celebrarán su consagración y comenzarán la defensa del título frente a unos Philadelphia 76ers que incorporaron a LeBron James y Jaylen Brown para cambiar su lugar en la Conferencia Este.

La programación también ofrecerá dos cruces de alto voltaje: Boston Celtics ante Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder frente a San Antonio Spurs. Tres partidos que funcionan como anticipo de una temporada en la que el campeón deberá demostrar que puede repetir, los aspirantes intentarán aprovechar los movimientos del mercado y varias figuras buscarán recuperar su mejor versión.

La NBA llega, además, con una competencia difícil de anticipar. Los Knicks quieren consolidar su regreso a la cima después de 53 años sin títulos; los Thunder pretenden reafirmar su condición de potencia del Oeste; los Spurs confían en el crecimiento de Victor Wembanyama, y los Sixers apuestan por una combinación de nombres que puede modificar el equilibrio de fuerzas de toda la liga.

El Madison Square Garden será el escenario principal de la apertura. Nueva York levantará el estandarte de campeón y pondrá en marcha la defensa de una corona que representa un hito para una franquicia que no celebraba un título desde 1973.

Jalen Brunson volverá a liderar a un equipo que encontró en la intensidad defensiva, la capacidad de reacción y la fortaleza colectiva sus principales argumentos para llegar a la cima. Karl-Anthony Towns y OG Anunoby completan un núcleo de figuras que buscará sostener el rendimiento de la campaña anterior y demostrar que el campeonato no fue un hecho aislado.

Sin embargo, la continuidad deportiva también tiene un desafío financiero. La franquicia deberá administrar sus contratos bajo las restricciones del convenio colectivo de la NBA, especialmente las vinculadas al denominado segundo apron, uno de los umbrales salariales que limita las posibilidades de reforzar y modificar las plantillas. Las negociaciones pendientes por Towns, Josh Hart y Miles McBride forman parte de ese rompecabezas.

Enfrente estará uno de los equipos que más expectativas despierta. LeBron James inicia su temporada número 24, un récord en la historia de la NBA, y lo hace con una camiseta diferente después de su etapa en Los Angeles Lakers. A sus casi 42 años, el objetivo deportivo sigue siendo competir por un quinto anillo y demostrar que todavía puede marcar diferencias en los partidos decisivos.

La apuesta de Filadelfia, de todos modos, no se limita a LeBron. La llegada de Jaylen Brown, procedente de Boston, suma a un jugador de 29 años que viene de promediar 28,7 puntos, 6,9 rebotes y cinco asistencias por partido en la temporada anterior. Su incorporación cambia el peso ofensivo de los Sixers y los convierte en un contendiente que merece atención.

El equipo también cuenta con Tyrese Maxey, un anotador de primer nivel, el joven VJ Edgecombe y Joel Embiid, cuya disponibilidad física será determinante. El entrenador Nick Nurse tendrá que encontrar el equilibrio entre las responsabilidades de sus estrellas, administrar las cargas de los jugadores veteranos y lograr que el talento individual se transforme en una estructura competitiva.

La misión no será sencilla. Los Knicks eliminaron a Filadelfia en los playoffs anteriores, pero la presencia de LeBron y Brown cambia el escenario. La incógnita es si los Sixers lograrán mantener saludables a sus principales figuras y trasladar el potencial de su plantel a una temporada capaz de extenderse hasta junio.

El Madison Square Garden será el escenario principal de la apertura. Los Knicks levantará el estandarte de campeón y pondrá en marcha la defensa de su corona ante los Sixers. Univisión

Thunder-Spurs: la rivalidad que ya domina el Oeste

El segundo gran foco de atención estará en el enfrentamiento entre Oklahoma City y San Antonio. Lo que durante años se proyectó como una rivalidad del futuro ya se convirtió en uno de los duelos más atractivos de la NBA.

Los Thunder, encabezados por Shai Gilgeous-Alexander, buscarán ratificar su condición de candidatos. El base es la referencia de un equipo que conserva una estructura competitiva, aunque tuvo que gestionar salidas de jugadores de rotación durante el receso. La recuperación plena de Jalen Williams y la evolución de Chet Holmgren serán dos factores importantes para sostener sus aspiraciones.

Del otro lado estará Wembanyama, la figura alrededor de la cual San Antonio construye su proyecto. El francés estará acompañado por De'Aaron Fox y Stephon Castle, en una formación que combina talento joven, capacidad atlética y ambición.

Los Spurs ya demostraron que pueden incomodar a Oklahoma City: durante la campaña anterior lo vencieron ocho veces en doce enfrentamientos, incluidos los playoffs.

San Antonio trabajó durante la pretemporada para ampliar sus alternativas interiores y darle más recursos a Wembanyama. Oklahoma City, en cambio, buscará ajustar su defensa y encontrar respuestas ante un rival que conoce sus puntos débiles.

Celtics-Pistons: una prueba para dos candidatos del Este

La jornada comenzará con Boston Celtics frente a Detroit Pistons, un encuentro que podría tener consecuencias en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este.

Detroit llega con Cade Cunningham como principal conductor. Su crecimiento como organizador, anotador y líder defensivo ayudó a transformar a los Pistons en un equipo competitivo y a sostenerlos entre los protagonistas de la conferencia durante la temporada pasada.

Boston, por su parte, enfrenta una transición importante después de la salida de Brown rumbo a Filadelfia. La responsabilidad recaerá en buena medida sobre Jayson Tatum, que buscará recuperar continuidad después de su lesión en el tendón de Aquiles, mientras el entrenador Joe Mazzulla deberá reorganizar una plantilla acostumbrada a competir por el título.

Los Celtics conservarán parte de su identidad colectiva, pero la pérdida de una figura de la dimensión de Brown obliga a encontrar nuevas respuestas ofensivas. El rendimiento de Tatum, la contribución de los jugadores de rotación y la capacidad de sostener la defensa serán determinantes para establecer si Boston puede mantenerse en la primera línea.

Detroit tendrá la oportunidad de medir su evolución frente a una franquicia acostumbrada a disputar las instancias decisivas. En una conferencia que también suma a los renovados Sixers y a unos Knicks que defenderán su corona, cada partido entre aspirantes puede pesar en la clasificación final.

Un calendario que se extiende hasta abril

La temporada regular tendrá 1.230 partidos y concluirá el 11 de abril de 2027. Luego llegará el Play-In, previsto entre el 13 y el 16 de abril, mientras que los playoffs comenzarán el sábado 17.

La NBA Cup también volverá a ocupar un lugar importante en el calendario. La fase de grupos comenzará el 30 de octubre y finalizará el 27 de noviembre. Las semifinales están previstas para el 8 y el 9 de diciembre, y la final para el 11 de diciembre, con Indianápolis como sede de la definición.

La expansión internacional será otro de los ejes de la campaña. San Antonio Spurs y New Orleans Pelicans disputarán dos partidos oficiales en Europa: el primero, el 14 de enero en París, y el segundo, el 17 de enero en Manchester.

El tradicional programa navideño del 25 de diciembre incluirá cinco encuentros, entre ellos una revancha entre San Antonio y Nueva York y el regreso de LeBron James a Los Ángeles para enfrentar a los Lakers con la camiseta de Filadelfia. El All-Star Weekend, por su parte, se desarrollará del 19 al 21 de febrero en Phoenix.

La agenda de los primeros partidos

Estos son los horarios para la Argentina, con las señales de transmisión.

Martes 20

A las 16 (hora de la Argentina), Boston Celtics vs. Detroit Pistons (NBA Pass)

A las 20, Philadelphia 76ers vs. New York Knicks (NBA Pass)

A las 22.30, Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs (NBA Pass)

Miércoles 21

A las 20, Orlando Magic vs. Atlanta Hawks (NBA Pass)

A las 20, Washington Wizards vs. Milwaukee Bucks (NBA Pass)

A las 20.30, Miami Heat vs. Minnesota Timberwolves (ESPN2 y Disney+ Plan Premium)

A las 20.30, Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets (NBA Pass)

A las 20.30, Toronto Raptors vs. Chicago Bulls (NBA Pass)

A las 21, New Orleans Pelicans vs. Indiana Pacers (NBA Pass)

A las 21, Memphis Grizzlies vs. Utah Jazz (NBA Pass)

A las 21.30, Houston Rockets vs. Dallas Mavericks (NBA Pass)

A las 23, Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors (ESPN 2 y Disney+ Plan Premium)

A las 23, Portland Trail Blazers vs. Phoenix Suns (NBA Pass)

A las 23.30, Los Angeles Clippers vs. Sacramento Kings (NBA Pass)

Jueves 22

A las 20, Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers (ESPN2 y Disney+ Plan Premium)

A las 22.30, Oklahoma City Thunder vs. Denver Nuggets (ESPN2 y Disney+ Plan Premium)

Viernes 23