Los clubes, las ligas y los torneos encontraron en el público de alto poder adquisitivo una nueva fuente de ingresos. Desde los espacios premium en el fútbol y la Fórmula 1 hasta los clubes privados de la NBA y las suites del tenis, el negocio ya no se limita a vender entradas.

Palcos privados, catering de lujo, accesos especiales, contacto cercano con deportistas y clubes reservados para invitados seleccionados forman parte de una industria del deportes que va ganando terreno.

El deporte profesional atraviesa una transformación en su modelo de negocios: la experiencia comenzó a valer tanto como el espectáculo. Los clubes y las principales competencias del mundo ya no compiten solamente por atraer espectadores, sino también por captar a un público dispuesto a pagar cifras extraordinarias por acceder a espacios exclusivos, servicios personalizados y experiencias alejadas de las tribunas tradicionales.

Palcos privados, catering de lujo, accesos especiales, contacto cercano con deportistas y clubes reservados para invitados seleccionados forman parte de una industria que gana terreno. El objetivo es incrementar los ingresos por espectador y aprovechar una demanda que prioriza el estatus y la exclusividad por encima del precio de una entrada convencional.

Pero el fenómeno tiene otra dimensión: el deporte también se convirtió en un activo de lujo para los grandes inversores. Las franquicias más importantes del mundo alcanzan valuaciones históricas, impulsadas por los derechos audiovisuales, las audiencias internacionales y la capacidad de generar ingresos durante décadas.

El fútbol es uno de los principales ejemplos de esta transformación . Los ingresos generados durante los días de partido son, por cuarto año consecutivo, los que más crecieron proporcionalmente entre los clubes a nivel mundial, con un incremento del 16%. En conjunto, las instituciones analizadas alcanzaron una facturación de u$s13.600 millones.

El Real Madrid refleja el potencial de esta estrategia: los ingresos de su estadio pasaron de u$s192 millones a u$s398 millones entre las temporadas 2018/19 y 2025/26. La remodelación del Santiago Bernabéu permitió ampliar la explotación comercial del escenario, con nuevas propuestas gastronómicas, espacios corporativos y experiencias premium.

En la Fórmula 1, el Paddock Club se consolidó como uno de los productos más rentables del negocio. La categoría cerró 2025 con ingresos récord de u$s3.870 millones y, según estimaciones, este espacio de hospitalidad, con entradas que rondan los u$s7.000 en promedio, genera más de u$s450 millones.

La oferta también se diversifica. Desde la suite House 44, desarrollada junto a Lewis Hamilton y Soho House, hasta el pasado Paddock Club Rooftop de Las Vegas, con vistas panorámicas del circuito y propuestas recreativas, la categoría busca elevar el valor de cada experiencia. La limitación, sin embargo, es física: el espacio disponible obliga a incrementar los precios y la exclusividad antes que ampliar significativamente la capacidad.

La FIFA recaudó alrededor de u$s5.000 millones en conjunto por venta de entradas y paquetes de hospitality en el Mundial 2026. X.com

La NBA y el tenis: clubes privados dentro del espectáculo

La NBA llevó el concepto un paso más allá. Algunos equipos comenzaron a reemplazar las tradicionales suites corporativas por clubes privados, restaurantes y espacios sociales de alta gama.

Los Brooklyn Nets eliminaron 30 suites del Barclays Center para construir dos grandes clubes de aproximadamente 12.000 pies cuadrados cada uno. En Washington, el Capital One Arena incorporó las Lexus Vaults, espacios privados para 20 invitados con accesos exclusivos y menús diseñados por chefs, además de un club premium de más de 20.000 metros cuadrados para abonados ubicados junto a la cancha.

Los Cleveland Cavaliers desarrollaron HIPP, un club reservado para inversores de la franquicia. Sus integrantes ingresan por una rampa utilizada también por jugadores, propietarios y directivos. La propuesta incluye una experiencia social y gastronómica en la que el partido deja de ser necesariamente el centro de la jornada: los miembros reciben avisos 15, 10 y cinco minutos antes del inicio para regresar a sus ubicaciones.

El valor de las mejores localidades también muestra hasta dónde puede llegar el negocio. El Orlando Magic comercializa abonos courtside de temporada por u$s27.500, mientras que durante las Finales de la NBA llegaron a ofrecerse entradas junto al campo de juego por más de u$s100.000.

El tenis tampoco queda al margen. El Mutua Madrid Open cuenta con una de las mayores proporciones de palcos VIP del circuito Masters 1000 y mantiene una demanda que supera la oferta disponible. En Estados Unidos, el US Open incorporó nuevos niveles de suites en el estadio Arthur Ashe, con precios desde u$s15.000 por sesión.

La tendencia incluso llegó al deporte universitario estadounidense: la Universidad Estatal de Florida redujo en 12.000 la capacidad de su estadio para incorporar palcos y clubes exclusivos.

Los multimillonarios también compran el negocio deportivo

La búsqueda de exclusividad no se limita a los consumidores. Los grandes patrimonios y los fondos de inversión también encontraron en las franquicias deportivas un activo estratégico, con capacidad para preservar valor y generar ingresos a largo plazo.

Una de las operaciones más representativas es la compra de Los Angeles Lakers, valuada en u$s12.500 millones. Joshua Kushner, fundador de Thrive Capital, se convertirá en accionista mayoritario de la franquicia, en una operación que también involucra a Bob Iger, ex CEO de Disney.

El monto estableció un récord para la adquisición de un equipo deportivo estadounidense y superó en u$s2.500 millones el precio que Mark Walter había pagado aproximadamente un año antes. La operación refleja el apetito de los grandes inversores por las franquicias más reconocidas del mercado.

Los Lakers tienen características que explican semejante valuación: son una de las marcas deportivas más reconocidas internacionalmente, cuentan con una enorme base de seguidores y lideran la generación de ingresos por derechos de transmisión local dentro de la NBA.

La liga también ofrece previsibilidad financiera. En 2024 acordó un nuevo paquete de derechos audiovisuales por u$s76.000 millones durante 11 años, junto a compañías como Disney, ESPN y ABC. Ese contrato garantiza una importante fuente de ingresos para las franquicias y fortalece sus perspectivas de crecimiento.

La operación de los Lakers también debe leerse en el contexto de otras inversiones. Una unidad de Apollo Global Management anunció un aporte de u$s2.600 millones en deuda y capital al propietario de los New York Yankees, otra señal del interés de los administradores de activos por el negocio deportivo.

Kushner, además, venía de intentar liderar una inversión de u$s4.200 millones en el brazo comercial de la FIFA, una iniciativa que finalmente fracasó tras las críticas que generó la posibilidad de avanzar sobre una participación vinculada al Mundial.

La lógica de los inversores es similar a la de los clubes que construyen palcos y experiencias VIP: adquirir activos escasos, con marcas globales, audiencias fidelizadas y capacidad para incrementar sus ingresos. En ese escenario, los derechos audiovisuales, los patrocinios, la hospitalidad corporativa y la explotación comercial de los estadios funcionan como motores de valorización.

El deporte dejó de ser solamente entretenimiento para convertirse en una industria de activos premium. Mientras los aficionados tradicionales compran una entrada para ver un partido, los consumidores de mayor poder adquisitivo pagan por pertenecer a un círculo exclusivo. Por otra parte, del otro lado del negocio, los multimillonarios desembolsan cifras récord para quedarse con una parte de ese universo.