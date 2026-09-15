"Messi, sin ninguna duda": la contundente respuesta del Cholo Simeone sobre quién tiene que ganar el Balón de Oro + Agregar ámbito en









El entrenador argentino del Atlético Madrid habló en la previa de un encuentro clave por la liga española y fue consultado por el galardón al mejor jugador del mundo. Sin pelos en la lengua, eligió a su compatriota. Por otro lado, Julián Álvarez volvió a hablar con los hinchas colchoneros.

Diego Simeone eligió a Lionel Messi como principal candidato a llevarse el Balón de Oro.

Diego Simeone fue consultado este martes sobre quién debe ganar el Balón de Oro, el próximo 26 de octubre, y fue contundente con su respuesta: “Messi, sin ninguna duda”, resolvió en primera instancia.

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Luego, en la conferencia de prensa antes del partido contra el Osasuna, se explayó un poco más y aseguró por qué el delantero del Inter Miami tiene merecido llevarse el galardón: “Después del Mundial que hizo con la edad que tiene, ninguna duda: Messi”, volvió a sentenciar.

Diego Simeone, director técnico del Atlético Madrid. Imagen: Diego Simeone - Página Oficial de Instagram Lo cierto es que Lionel Messi está dentro del top 30 de jugadores lanzados por France Football, revista que entrega el premio, aunque por ahora hay otros favoritos que están un escalón por encima del argentino. Según rumores de varios medios europeos, la pelea va a estar encabezada por Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, este último siendo el principal candidato a llevarse su primer Balón de Oro.

El excapitán de la Selección argentina, por su parte, realizó una gran temporada con el Inter Miami y sobre todo en el Mundial 2026 con la Albiceleste. En este último torneo jugó los ocho partidos, se quedó con el subcampeonato, pudo anotar ocho goles, repartió cuatro asistencias y, además, rompió varios récords históricos. Mientras que con las Garzas su rendimiento sigue siendo sublime: disputó 22 partidos, hizo 19 tantos y dio 12 asistencias.

Messi, en busca del noveno Balón de Oro. Ballon d'Or De esta manera, Lionel Messi va a ir en busca de su noveno Balón de Oro. Los anteriores los ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, siendo el que más posee en la historia. Si bien no encabeza el podio especulado, la realidad es que los votos se van a desvelar el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra.

Julián Álvarez y reivindicación con los hinchas del Atlético Madrid Luego de los momentos tensos que sufrió con los colchoneros por su pase frustrado al Barcelona, Julián Álvarez está solucionando los problemas dentro de la cancha y de a poco los hinchas vuelven a agarrarle cariño. Este martes, el argentino estaba saliendo del entrenamiento y unos fanáticos se frenaron para pedirle un autógrafo. Una de las mujeres presentes tuvo un pequeño diálogo con él y le consultó por si va a jugar el miércoles contra el Osasuna. Con una simple mirada cómplice, el delantero no le respondió y unas horas más tarde se confirmó su ausencia para disputar la sexta jornada de La Liga. Julián Álvarez con los fanáticos del Atlético Madrid. Según comentó el Cholo Simeone en conferencia de prensa, Julián “sigue en proceso de recuperación”. Aún así, desde el rojiblanco apuntan a tenerlo disponible el domingo, día en el que jugarán el clásico contra el Real Madrid y esperan que la “Araña” se recupere de su sobrecarga muscular.