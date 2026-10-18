McLaren venderá cinco autos históricos de F1: uno fue probado por Brad Pitt

La escudería británica pondrá a la venta monoplazas conducidos por Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Jenson Button y Lando Norris. Se espera que cada unidad alcance un valor de entre 5 y 10 millones de libras.

McLaren pondrá a la venta cinco monoplazas históricos de Fórmula 1 , todos en condiciones de funcionamiento y con antecedentes en competencias o pruebas realizadas por campeones de la categoría. La colección incluye autos vinculados a Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Jenson Button y Lando Norris , además de uno que fue conducido por el actor Brad Pitt durante la preparación de la película F1.

Los vehículos serán comercializados a través del especialista en autos de lujo Tom Hartley Jr. y serán preparados por McLaren para sus próximos propietarios. Aunque no se anunciaron precios oficiales, se estima que cada unidad podría venderse por entre 5 y 10 millones de libras esterlinas , por lo que la operación podría recaudar decenas de millones.

"Estos coches se fabricaron para ser conducidos y competir, y queremos que se utilicen y se disfruten", afirmó Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing. El empresario explicó que la decisión busca evitar que los vehículos permanezcan guardados y permitir que su historia siga vigente a través de nuevos propietarios.

Entre las unidades más antiguas hay dos McLaren MP4/6A de 1991, equipados con motores Honda V12. Los autos fueron utilizados por el austríaco Gerhard Berger y probados por Ayrton Senna durante la temporada en la que conquistó su tercer campeonato mundial . Uno terminó segundo en el Gran Premio de San Marino y el otro logró el segundo puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña.

La colección también incluye un McLaren MP4/27A de 2012, conducido en competencia por Jenson Button, campeón mundial de 2009, y probado por Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1.

Los otros dos monoplazas corresponden a las temporadas 2021 y 2023 y fueron utilizados exclusivamente por Lando Norris. El MCL35M de 2021 llevó al británico al podio en Imola, Mónaco y Monza, mientras que el MCL37A-03 de 2023 consiguió victorias consecutivas en los Grandes Premios de Singapur y Japón.

El McLaren que condujo Brad Pitt durante el rodaje de F1

El monoplaza de 2023 tiene un antecedente particular: Brad Pitt lo condujo en una prueba privada en el circuito de las Américas, en Austin, Texas, en junio de 2025, durante las actividades vinculadas con la película F1. Según los reportes, el actor alcanzó una velocidad de aproximadamente 317 kilómetros por hora.

La prueba formó parte de la preparación del protagonista para la producción cinematográfica, en la que interpreta a un piloto de automovilismo. El vehículo es el más moderno de los cinco que McLaren ofrecerá a compradores privados.

La venta estará a cargo de Tom Hartley Jr., quien también intervino en la comercialización de la colección de autos del exjefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone y de 20 vehículos de calle que pertenecían a Mansour Ojjeh, antiguo copropietario de McLaren.

Los cinco monoplazas se ofrecerán por separado y no habrá un plazo establecido para cerrar las operaciones. La prioridad de la escudería y del vendedor, según explicaron, será encontrar compradores que puedan conservarlos y utilizarlos.