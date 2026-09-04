Colapinto mira con atención: Flavio Briatore acusó a Mclaren de chantaje en la previa del Gran Premio de Monza

El Asesor ejecutivo de Alpine, escudería en la que corre Franco Colapinto, aprovechó que lo sentaron junto al director de McLaren en conferencia de prensa y cargó contra él por el podio que le quitaron a Pierre Gasly en Mónaco.

Flavio Briatore se presentó este viernes a la conferencia de prensa oficial que brinda la Fórmula 1 en la previa de los grandes premios, en la que participan distintos jefes de los equipos o pilotos. En esta ocasión, el asesor del equipo francés compartió sala con Frédéric Vasseur, de Ferrari, y Andrea Stella, de Mclaren. Este último siendo al que acusó de chantaje por la quita del podio de Pierre Gasly .

El motivo del escándalo entre ambos parte de unas horas antes. El 7 de junio, en la carrera de Mónaco, Gasly , compañero de Franco Colapinto en Alpine, terminó en la tercera posición pero cayó al séptimo lugar por sanciones otorgadas al superar el límite de velocidad en la calle de boxes . Finalmente, una semana después la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) le quitó la sanción , en base a muchos análisis, y le devolvieron el podio y los puntos para el campeonato de constructores.

Finalmente, este mismo viernes por la mañana la FIA confirmó, dos meses después, que se le vuelve a asignar la sanción a Gasly, e Isaac Hadjar (Red Bull) recupera el último lugar del podio. Además, Oscar Piastri, piloto de Mclaren, subió un lugar en la clasificación y sumó puntos importantes para la tabla.

Ante esta situación, Briatore se quejó en plena conferencia de lo sucedido y arremetió contra las máximas autoridades de McLaren: “Esto es muy injusto. Pero, ya sabes, aceptamos la decisión, aunque lo que resulta muy extraño es que hubiera cuatro jueces en el panel ”, comenzó. Y explotó: “ Uno de los jueces actuó como un fiscal . Eso no es un gran problema. El problema es que tiene una estrecha relación con la empresa McLaren . Tenemos una bonita foto de este tipo en un discurso para McLaren en 2018 en MSO, Beverly Hills”, sentenció.

Señalando al jefe del equipo inglés, el italiano continuó: “Tiene una fundación, se llama One Drop, y McLaren le donó dos o tres autos McLaren . Esto fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado con un equipo que estaba reclamando contra nosotros ”, aseguró el de Alpine.

Flavio Briatore, una persona con carácter único. Getty

Stella, con un tono más calmado, opinó sobre la acusación: “Presentamos una apelación porque queríamos asegurarnos de que se buscara esa claridad. Teníamos inquietudes que iban más allá del hecho de que pudiéramos haber perdido dos puntos del campeonato. Probablemente, estos dos puntos del campeonato no vayan a marcar ninguna diferencia. Nos preocupaba la aplicación de la igualdad y la equidad deportivas, y esto es importante”, recalcó.

Briatore intervino en el comentario de su colega e insistió: “Lo que es injusto es que un juez estuviera vinculado con McLaren. Normalmente, un juez debe ser independiente, por completo. Y este juez, cuyo nombre suena un poco a italiano, pero es estadounidense, se llama Filippo Marchino”, reveló.

Y agregó: “Se comportó de manera muy desagradable durante la audiencia, actuando como un fiscal. Y después descubrimos cuál es la razón por la que este tipo se comportó de manera tan desagradable. Está muy vinculado a McLaren. Eso lo noté”, sentenció.

Pierre Gasly, el perdedor del fin de semana.

Por otro lado, Vasseur dio su opinión al respecto: “Creo que no fue un caso fácil de juzgar. Puedo entender la frustración de todos. En cuanto al resto de la discusión, dejaré que Andrea y Flavio la resuelvan entre ellos. También pagamos la penalización en Mónaco con Lewis y, en menor medida, con Charles. Pero puedo entender la frustración porque no teníamos la sensación de haber entrado a toda velocidad al carril de boxes. Por lo demás, es un tema que deben discutir ellos”, señaló.

Ferrari, por su parte, también recibió las sanciones que sufrió Gasly con el auto de Lewis Hamilton. La diferencia es que el inglés frenó en boxes para cumplirlas y el francés no, para quejarse una vez que termine la carrera y cruzar los dedos para que le den el podio.

Finalmente, la situación concluyó con que el perdedor fue Alpine y ahora tendrán que concentrarse para el próximo Gran Premio en Monza, en el cual intentarán volver a los puntos y contrarrestar la pérdida que les propagaron en el comienzo del fin de semana.