La película de Netflix por la que Brad Pitt tuvo prohibida la entrada a China durante 17 años

Una producción de los 90 quedó atrapada en una disputa internacional y terminó convirtiendo al actor en persona no grata durante casi dos décadas.

La película combina aventura, drama y escenarios del Himalaya en una historia basada en las memorias de Heinrich Harrer.

Netflix vuelve a poner en circulación una película de los años 90 protagonizada por Brad Pitt, que todavía conserva una historia detrás de cámaras mucho más compleja que su argumento. El filme generó una fuerte reacción de las autoridades chinas y tuvo consecuencias que alcanzaron directamente a su protagonista.

El conflicto estuvo relacionado con la manera en que la producción retrató la situación del Tíbet y la figura del Dalai Lama . Para Beijing, algunas de las representaciones de la película resultaban inaceptables, especialmente por la mirada sobre la presencia china en la región.

La película se estrenó en 1997, en un momento particularmente sensible para la relación entre Hollywood y las autoridades chinas. La historia estaba ambientada en el Tíbet y presentaba una visión favorable hacia el Dalai Lama , algo que generó rechazo en Beijing.

La reacción fue contundente. Las autoridades chinas consideraron que la película ofrecía una representación negativa de China y de sus fuerzas militares. En paralelo, el gobierno bloqueó su exhibición dentro del país y llegó a suspender temporalmente la cooperación comercial con los estudios estadounidenses responsables de distintas producciones consideradas ofensivas.

El problema tampoco comenzó recién con el estreno. Durante la producción, el equipo había tenido dificultades para filmar en territorio tibetano y terminó trasladando buena parte del rodaje a otros lugares.

Argentina fue uno de los escenarios elegidos para recrear los paisajes del Himalaya. Un artículo publicado por Los Angeles Times en 1997 describió la realización como una producción particularmente atravesada por cuestiones políticas.

La controversia se explica también por el contexto histórico que aborda el relato. La película muestra el encuentro de un alpinista austríaco con el joven Dalai Lama y los cambios que atraviesa el Tíbet, ante el avance de las fuerzas de la República Popular China.

Además, el film incluía textos finales que presentaban cifras y afirmaciones sobre las consecuencias de la ocupación china. Ese cierre fue uno de los elementos que contribuyeron a la reacción de Beijing.

La respuesta no apuntó únicamente contra la película. Brad Pitt, Jean-Jacques Annaud y David Thewlis quedaron asociados a la producción y fueron incluidos en las restricciones de ingreso. En paralelo, el estudio Sony sufrió un bloqueo comercial temporal que alcanzó sus actividades en China.

De qué trata 'Siete años en el Tíbet'

La historia comienza en 1939 y sigue a Heinrich Harrer, un reconocido alpinista austríaco interpretado por Brad Pitt. Su objetivo inicial es conquistar una de las grandes cumbres del Himalaya, pero el comienzo de la Segunda Guerra Mundial cambia completamente sus planes.

Harrer termina como prisionero de guerra en India junto con otros integrantes de la expedición. Después de varios intentos, consigue escapar y emprende un largo recorrido que finalmente lo lleva hasta el Tíbet. Allí conoce a Peter Aufschnaiter, interpretado por David Thewlis, y ambos terminan instalándose en Lhasa. La vida de Harrer cambia cuando establece un vínculo con el joven Dalai Lama, quien todavía era un adolescente.

La relación entre ambos ocupa una parte central del relato. Harrer pasa de ser un hombre concentrado en sus propios objetivos a convertirse en una figura cercana al líder espiritual tibetano. El contexto político, mientras tanto, se vuelve cada vez más tenso.

La llegada de las fuerzas chinas modifica ese escenario y obliga a Harrer a replantearse su permanencia en la región. La película combina así aventura, drama histórico y una transformación personal del protagonista.

¿Cómo logró Brad Pitt levantar el veto del gigante asiático?

Durante años, el actor no pudo ingresar a China a raíz de su participación en la producción. Las fuentes de la época describieron la prohibición como una medida de largo plazo e incluso como un veto de por vida. Sin embargo, esa situación terminó cambiando antes de lo previsto.

El regreso se produjo en 2014, cuando Pitt viajó a Shanghái junto con Angelina Jolie. La actriz había llegado al país para promocionar Maléfica, y el actor la acompañó durante aquella visita. El viaje marcó el final de los 17 años en los que Pitt había permanecido fuera del territorio continental chino.

Pitt volvió a visitar China en 2016, lo que confirmó que aquella vieja restricción ya no estaba vigente. El episodio quedó así como una de las consecuencias más llamativas de una película que, casi tres décadas después de su estreno, todavía carga con una historia política capaz de eclipsar por momentos a la propia ficción.